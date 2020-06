Helsingin Sanomat

Katharine McGeen Amerikan kuninkaalliset -nuortenromaanille on luvassa jatkoa.

Romaani

Katharine McGee: Amerikan kuninkaalliset (American Royals). Suom. Outi Järvinen. Otava. 445 s.

Mitä jos George Washington olisi sanonut kyllä, kun hänelle tarjottiin Amerikan kuninkaan kruunua? Tällainen tarjous esitettiin oikeastikin Yhdysvaltain histo­rian alkuhämärissä, mutta se oli pikemminkin ajatus kuin todellinen tarjous, ja Washington kieltäytyi siitä jyrkästi.

Katharine McGeen nuorten romaanissa Amerikan kuninkaalliset George Washington on sanonut kyllä ja ryhtynyt Amerikan kuninkaaksi. Hänen jälkeläisensä, Washingtonien kuningashuone hallitsee 2000-luvun Amerikkaa.

Vai hallitseeko? Lukijalle ei täysin avata, mihin kohtaan hallintokaaviota Amerikan kuningas asettuu. Onko maa perustuslaillinen monarkia, vai onko nykytilaan erona vain se, että presidentin tilalla on asemansa perinyt kuningas?

Parikymppinen Beatrice on aina tiennyt, että hänestä tulee Amerikan ensimmäinen hallitseva kuningatar. Hänen isoisänsä on muuttanut lakia niin, että asema periytyy vanhimmalle lapselle sukupuolesta riippumatta. Beatricella on kaksi nuorempaa sisarusta, kaksoset Samantha ja Jefferson.

Beatricen tunnollisuuden varjossa he ovat voineet elää bailuprinsessojen ja -prinssien elämää.

Jefferson on maan tavoitelluin poikamies. Hän on seurustellut kolme vuotta Daphne Deightonin kanssa, jonka elämäntehtävä on naida prinssi.

Projekti on nyt katkolla, sillä Jefferson on päättänyt seurustelun – aloittaakseen suhteen Samanthan ystävän, rahvaaseen kuuluvan Ninan kanssa. Beatricen taas pitää päättää tulevasta prinssipuolisostaan, vaikka hän on rakastunut toiseen.

Pahaksi onneksi hänen valintansa osuu samaan komeaan ­aatelispoikaan, johon Samantha on iskenyt silmänsä.

Ihmissuhdekeitto on valmis ja McGee annostelee sitä viihdyttävästi. Amerikan kuninkaalliset ei kerrokaan hallitsijan vallan tavoittelusta George R. R. Martinin Valtaistuinpelin tapaan, vaan seurapiirien sosiaalisen statuksen tavoittelusta ja sen tuomista ongelmista.

Aateliseen eliittiin kuuluminen tai kuulumattomuus jakaa teoksen nuoria henkilöitä. Status tuo mutkansa myös kuninkaallisten sisarusten keskinäisiin suhteisiin tavoilla, jotka ovat tuttuja esimerkiksi kuningatar Elisabetista kertovaa The Crown -sarjaa seuranneille.

Kuten Katharine McGeen aiemmin suomennetussa Tuhat kerrosta -sarjassa, Amerikan kuninkaallisissakin henkilöt kärsivät yhteiskunnallisesta eriarvoisuudesta. Mutta se ei johda toimintaan.

Olosuhteet otetaan annettuina ja ongelmat kohdataan ja ratkaistaan yksilöinä.

Tuhat kerrosta -sarjasta muistuttaa myös televisiosarjamainen rakenne, jossa seurataan yhteenkietoutuvia juonteita ikään kuin kausi kerrallaan. Vaikka romaanin ennakko­tiedoissa ei asiasta mainitakaan, jatkoa on luvassa.

McGeen vaihtoehtohistoria tuo Amerikan valtaistuimelle naisen, mitä Yhdysvaltain todellisessa historiassa ei ole vielä tapahtunut.

Amerikan kuninkaalliset on hyvin kirjoitettua ja viihdyttävää nuorten kirjallisuutta.

Siksi on surullista, että teos ylläpitää ajatusta, jonka mukaan kuningattarenkin elämän tärkein asia on aviomiehen valinta – aikana jolloin naiset johtavat useita maita menestyksellisesti läpi ennen kokemattoman kriisin.