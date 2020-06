Helsingin Sanomat

Mamma Mia! Here we go again -musikaalissa näyttelevät Christine Baranski (vas.), Amanda Seyfried ja Julie Walters.

Abban musiikkiin perustuvat Mamma Mia! -elokuvat saattavat saada jatkoa. Elokuvien tuottaja Judy Craymer sanoi Daily Mailin haastattelussa, että hän on pohtinut kahdelle musikaalille jatkoa.

Craymer ei paljasta vielä tarkempaa ajankohtaa, jolloin elokuvaa on tarkoitus alkaa tehdä.

”Uskon, että jonain päivänä elokuva on tulossa, koska tarkoituksena on tehdä trilogia”, Craymer kertoo Daily Mailille.

Hän sanoo myös, että tietää tuotantoyhtiön toivovan kolmatta elokuvaa.

Craymer haluaisi käyttää musikaalissa neljää uutta Abban kappaletta, jotka Abban jäsenet ovat tehneet virtuaalikonserttia varten.

Kaksi aikaisempaa elokuvaa sijoittuvat kreikkalaiselle saarelle. Ensimmäinen musikaali, Mamma Mia!, julkaistiin vuonna 2008. Siinä Donnan (Meryl Streep) tytär Sophie (Amanda Seyfried) on menossa naimisiin ja haluaa kutsua isänsä häihinsä. Äiti ei kuitenkaan ole kertonut Sophielle isän henkilöllisyyttä, joten tytär kutsuu juhliinsa äitinsä kolme heilaa parinkymmenen vuoden takaa.

Toinen musikaali julkaistiin kymmenen vuotta ensimmäisen elokuvan jälkeen. Mamma Mia! Here we go again kertoo siitä, miten Sophie yrittää järjestää majatalon avajaisia. Avajaisstressin lisäksi elokuvassa on takaumia Donnan nuoruuden kesäromansseihin. Nuorta Donnaa näyttelee Lily James.