Beyoncé on toistuvasti ottanut kantaa rasismikeskusteluun Yhdysvalloissa.

Poptähti Beyoncé julkaisi perjantaina yllättäen uuden Black Parade -kappaleen, joka julkaistiin osuvasti kesäkuun 19. päivä vietettävän Juneteenth-juhlapäivän kunniaksi.

Kyseessä on afroamerikkalaisten keskuudessa vuosittain vietettävä päivä, jolloin juhlistetaan orjuuden päättymistä Yhdysvalloissa.

Perjantaina juhlaa vietettiin poikkeuksellisissa oloissa, kun George Floydin kuoltua poliisin käsissä mielenosoitukset ovat jatkuneet viikkoja. Juneteenthin kunniaksi Yhdysvalloissa ihmiset kerääntyivät vastustamaan rasismia ja syrjintää.

Ajankohtaisen Black Parade -kappaleen sanoitukset käsittelevät tummaihoisten historiaa, poliisiväkivaltaa ja rasisminvastaisia mielenosoituksia. Laulajan innokaat fanit ovat olleet haltiossaan uudesta kappaleesta.

Kappale on Beyoncén tapa osallistua Yhdysvaltoja ravisteleviin protesteihin, jotka ovat virinneet pitkään jatkuneesta yhteiskunnallisen eriarvoisuuden kokemuksista. Sanoituksissa hän kehottaakin kuuntelijaansa ”seuraamaan paraatiaan”.

Beyoncé myös laulaa paluustaan juurilleen Yhdysvaltain eteläosiin Texasiin, mistä hän on kotoisin. Juneteenth-juhlapäivän historia ulottuu Texasissa sijaitsevaan Galvestonin kaupunkiin, jossa orjat julistettiin vapaiksi 19. kesäkuuta vuonna 1865. Texas oli viimeinen osavaltio, jossa orjien vapautusta koskeva julistus otettiin käyttöön.

Beyoncé on ottanut kuluvien kuukausien aikana kantaa sosiaalisessa mediassa muun muassa George Floydin kuolemaan poliisien käsissä ja siitä alkunsa saaneisiin laajoihin mielenosoituksiin. Myös uudella kappaleella viitataan Black Lives Matter -liikkeen suuntaan, kun sanoituksissa mainitaan tummaihoisten oikeuksien puolestapuhujia Malcolm X:stä soul-legenda Curtis Mayfieldiin.

Jo aiemmin Beyoncén vuonna 2016 julkaistusta Formation-kappaleesta on muodostunut eräänlainen Black Lives Matter -liikkeen tunnuskappale, jonka seuraaja tuore Black Parade on. Myös Formationissa otetaan vahvasti kantaa mustien kansalais- ja ihmisoikeuksien puolesta.

Kappaleen on tuottanut yhdessä Beyoncén kanssa tuottaja Derek Dixie, ja sitä on ollut kirjoittamassa kahdeksanhenkinen muusikkokatras, jolla on mukana myös hänen aviomiehensä Jay-Z.

Kappale on Beyoncén ensimmäinen soolojulkaisu sitten viimevuotisen Homecoming-julkaisun, joka sisälsi konserttialbumin sekä hänen esiintymisensä Coachella-festivaaleilla vuonna 2018. Aiemmin keväällä laulaja esiintyi Megan Thee Stallion -nimisen artistin Savage-kappaleen remix-versiolla.

Beyoncén nettisivujen mukaan kappaleen tuotoilla tuetaan tummaihoisten pienliiketoimintaa. Jo aiemmin Beyoncé on käynnistänyt Beygood-nimisen hyväntekeväisyyskampanjan, jolla on tuettu koronaviruksen vuoksi ongelmiin tummaihoisten omistamia yrityksiä.

Laulaja on myös vaatinut syytteitä viranomaisia vastaan, jotka ampuivat 26-vuotiaan Breonna Taylorin maaliskuussa kotietsinnän yhteydessä. Laulaja julkaisi sivuillaan lähettämänsä avoimen kirjeen.