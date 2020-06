Ylen suorassa radiolähetyksessä muistellaan väärin kuultuja laulunsanoja

”Ne vei mun sanomalehden...”

Kun biisin on kerran kuullut väärin, se on ikuisesti pilalla. Eihän vanhassa juutalaislaulussa, jonka ruotsalainen Army of Lovers vuonna 1992 versioi nimellä Israelism, tietenkään noin lauleta.

Mutta hankala siitä on alkuperäisiä lyriikoita – ”hevenu shalom aleichem” – enää hahmottaa.

Väärin kuulluista musiikkilyriikoista on tehty sen verran monta lehtijuttua ja blogia, että on suorastaan ihme, että Yleis­radio keksii tarttua aiheeseen vasta nyt.

Radiossa idea nimittäin toimii hyvin, kun biisit myös soitetaan niiden ihmettelemisen lisäksi.

Jyrki Hakasen toimittamassa suorassa lähetyksessä kuullaan parikymmentä biisiä, joiden sanat joku on kuullut väärin – joskus ehkä tahallaankin. Ne on poimittu kuuntelijoiden lähettämästä ehdotustulvasta. Painotus on kotimaisissa, mutta muitakin kieliä kuullaan.

Tässäkin genressä on omat klassikkonsa. Kuinkakohan monen korvissa esimerkiksi Dingon Levoton Tuhkimo tekee itsestään ”vampyyrin”. Mutta kyllä myös Ylen laajaa ääni­levystöä harvinaisuuksineen päästään hyödyntämään.

Musiikin rinnalla kuullaan kuulijoiden tarinoita väärin­käsityksistään. Lähetykseen voi osallistua WhatsAppin kautta.

Väärin kuullut biisit, Radio Suomi klo 18.02 ja Yle Areena.