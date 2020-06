Tuoreimman tilaston mukaan peräti yhdeksän kymmenestä ruotsalaisesta asuu kunnassa, jossa on pulaa asunnoista. Pahin tilanne on tietysti suurissa keskuksissa ja suurimmissa kaupungeissa: esimerkiksi Tukholmassa kohtuuhintaista vuokra-asuntoa joutuu jonottamaan kymmenisen vuotta, suosituimmille alueille paljon pidempäänkin. Ruotsissahan vuokra-asuminen on yleisempää kuin Suomessa ja muissa Pohjoismaissa.

Nykytilanne sai ohjaaja ja tie­tokirjailija Anders Wahlgrenin, 73, kelaamaan läpi dokumenttielokuvia, joita hän on tehnyt asumisesta, asuntosuunnittelusta ja kaupunkirakentamisesta kohta viisikymmentä vuotta.

Erilaisten yhä ajankohtaisten teemojen ympärille jäsennelty kaksiosainen Kaupunkielämää (2019) sisältää monia kiinnostavia otoksia kymmenestä Wahlgrenin 1970-luvun dokumentista. Niiden keskeisiä huomiota hän rinnastaa osittain nykyaikaan uudella kuvamateriaalilla.

Pitkän perspektiivin lisäksi ohjelmaa kannattelee johdonmukainen näkökulma: Wahlgren on ”tavallisten” asukkaiden asialla ja myös haastattelee heitä asiantuntijoiden ja viranomaisten sijasta.

Suomi ei tietysti ole Ruotsi, mutta monet ilmiöt ovat olleet samanaikaisia puutaloalueiden repimisestä tehdaskiinteistöjen uusiokäyttöön.

