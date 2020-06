Mikään ei katkaise hyvää tv-sarjan suoratoisto­putkea niin kuin lopputekstit ja alkuintrot. Siksi Netflixin kaltaiset palvelut ovat kehittäneet suoraviivaisen ratkaisun: hypätä niiden yli.

Intron alettua palvelu kysyy oitis, haluaisitko jättää sen katsomatta ja siirtyä suoraan ohjelman tapahtumiin. Kun katselemasi jakso tai elokuva päättyy, jo ennen lopputekstejä suoratoistopalvelu tarjoaa seuraavaa jaksoa tai toisen ohjelman traileria. Lopputekstit katoavat pieneksi suhruksi tai ne jäävät kokonaan katsomatta.

Tekijätietojen ohittaminen jouhevoittaa katselua, mutta niiden sivuuttaminen on herättänyt myös kritiikkiä. Esimerkiksi suositun BoJack Horseman -sarjan luoja Raphael Bob-Waksberg tuohtui viime joulukuussa Twitterissä siitä, miten lopputekstien katsominen on mahdotonta, koska Netflix mainostaa niiden päällä omaa uutuussarjaansa.

Bob-Waksberg totesi haluavansa tehdä sarjan taholle, joka kunnioittaa sarjojen ja elokuvien tekijöitä näyttämällä lopputekstit.

Netflix on vastannut kritiikkiin muuttamalla asetuksia siten, että käyttäjät voivat halutessaan ottaa automaattisen toiston ja esikatselun pois päältä. Vastaavalla tavalla ovat toimineet muutkin suoratoistopalvelut, mutta esimerkiksi HBO:ssa puolestaan se ei ole mahdollista.

Lopputekstien ylenkatsomisen aiheuttamaa närkästystä on helppo ymmärtää. Tekijöiden näkökulmasta se voi vaikuttaa epäreilulta ja jopa loukkaavalta. Elokuvien ja sarjojen tuotantotiimeissä työskentelee joukoittain ihmisiä, joita ilman niitä ei olisi mahdollista toteuttaa.

Vetonauloina olevat tähdet tai ohjaaja harvoin jäävät vaille huomiotta, mutta kuka muistaisi kameraryhmää ja lavastajia? Puhumattakaan esimerkiksi säveltäjästä, jonka työ viimeistelee katselukokemuksen?

Marvel-supersankarielokuvien lopputekstien päätteeksi on usein piilotettu lisäkohtauksia.

Kyse on lähes periaatteellisesta valinnasta. Katsommeko suoratoistoaikana elokuvia ja ohjelmia itsenäisinä teoksina, joilla on kulttuurillista arvoa, vai miellämmekö ne vain viihdemankelin suoltamana sisältönä?

Lopputekstien katselu voi olla myös viihdyttävää ja palkitsevaa. Supersankarielokuvistaan tunnetulla Marvel-studiolla on tapana sisällyttää lopputekstien yhteyteen piilokohtauksia, jotka usein sisältävät esimerkiksi viitteitä tulevista Marvel-maailman elokuvista, juoniselvennyksiä tai vitsejä. Perinne on eräänlainen silmänisku yleisölle, mutta antaa samalla näkyvyyttä elokuvaan osallistuneille tekijöille.

Samanlaista tekstien jälkeen tulevien loppukohtausten kulttuuria ovat harjoittaneet jotkin Netflixin omista sarjoista ja elokuvista, vaikka palvelu on tehnyt niiden katsomista hankalaa. Esimerkiksi suositun Stranger Things -sarjan kolmas tuotantokausi päättyy lopputekstien jälkeiseen kohtaukseen, joka oletettavasti viittaa sarjan neljänteen tuotantokauteen.

Spike Leen elokuvan Da 5 Bloods rooleissa nähdään Jonathan Majors, Isiah Whitlock Jr., Norm Lewis, Clarke Peters ja Delroy Lindo.

Loppukevennyksen voi löytää Netflixin tilaamasta tuoreesta Da 5 Blood -elokuvasta, jonka on ohjannut Spike Lee. Vietnamin sodan ajasta kertovassa elokuvassa suomalaisnäyttelijä Jasper Pääkkönen näyttelee Seppo-nimistä aktivistia.

Lopputekstien päätteeksi on kätketty lyhyt video, jossa kuvausryhmä sanoo venyttäen sanan ”shit”. Lyhyellä loppuvideolla viitataan The Wire -sarjasta tutuksi tulleeseen senaattori Clay Davisin lausahdukseen, jota näyttelijä Isiah Whitlock Jr. on useasti viljellyt.

Lopuksi ruudulla rullaavat tekstit voivat olla myös tärkeä palanen katselukokonaisuutta, vaikka ne eivät sisältäisikään lisäkohtauksia ja tuotantoryhmän vitsejä. Ne voivat tarjoilla pienen pysähdyksen katselun päätteeksi, jolloin on aikaa sisäistää ja miettiä sitä, mitä juuri tulikaan katsottua.