Yhdysvaltalainen elokuvaohjaaja Joel Schumacher on kuollut 80-vuotiaana. Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti The New York Times uutistoimisto AP:n tietojen perusteella.

Schumacherin edustaja kertoi ohjaajan kuolleen maanantaina New Yorkissa. Schumacher oli sairastanut syöpää usean vuoden ajan.

Schumacher on ohjannut monia tunnettuja elokuvia, kuten vuosien 1995 ja 1997 Batman-elokuvat Batman Forever ja Batman & Robin. Muita hänen ohjaamiaan elokuvia ovat esimerkiksi Treffit Elmossa ja Rankka päivä.