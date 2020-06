Kirjallisuus

J. K. Rowling otti vastaan palkinnon Ripple of Hope Gala Auction -tapahtumassa New Yorkissa vuonna 2019.

Neljä J. K. Rowlingin kanssa saman agentuurin edustamaa kirjailijaa on jättänyt yhtiön, koska se ei ole ottanut julkisesti kantaa transihmisten oikeuksien puolesta. Asiasta uutisoivat maanantaina muun muassa The Guardian ja The Independent.

Fox Fisher, Drew Davies ja Ugla Stefanía Kristjönudóttir Jónsdóttir sanoivat tiedotteessaan, etteivät voi enää työskennellä Blair Partneship -yhtiöllä, koska se ei ”tue oikeuksiamme kaikilla osa-alueilla”. Kirjailijat kertovat itse kuuluvansa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Omilla nimillään lausunnon allekirjoittaneiden lisäksi agentuurista lähtenyt neljäs kirjailija on halunnut pysyä nimettömänä.

Kirjailijat vaativat yhtiöltä julkista kannanottoa transihmisten oikeuksien puolesta J. K. Rowlingin julkaistua transfobisiksi katsottuja twiittejä kesäkuussa sekä viime joulukuussa. He pyrkivät ensin vaikuttamaan yhtiöön sen edustamina.

”Koimme, että he [yhtiön työntekijät] eivät pystyneet sitoutumaan sellaiseen toimintaan, joka oli mielestämme asiaankuuluvaa ja merkittävää”, kirjailijat toteavat kannanotossaan.

Blair Partnership sanoi vastauksessaan, että oli ylpeä edustamiensa kirjailijoiden näkemysten monimuotoisuudesta, mutta ei suostu rajoittamaan näiden perusoikeutta mielipiteidensä ja näkemystensä ilmaisemiseen.

Yhtiön edustajan mukaan Blair Partnership tulee aina kampanjoimaan monipuolisten äänten puolesta ja uskomaan kaikkien yhteiseen sananvapauteen, mutta ei suostu kouluttamaan työntekijöitään pienen asiakasryhmän vaatimusten vuoksi.

Lähteneet kirjailijat suosittelivat yhtiötä järjestämään työntekijöilleen koulutusta yhteistyössä On Road -hyväntekeväisyysjärjestön All About Trans -projektin kanssa. Pyynnöt eivät saaneet vastakaikua Blair Partnershipin johdolta.