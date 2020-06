Indie/folk / albumi

Phoebe Bridgers: Punisher.

Dead Oceans. ★★★★

Phoebe Bridgersin helmikuussa ilmestynyt Garden Song on kevään eniten kuuntelemani kappale.

Se on laulu, jossa uni, valve, haaveet ja painajaiset huljaantuvat kuvasumuksi: naapurista katoaa skinhead, kertoja istuttaa pihaansa puutarhan, tulipalo, elokuvateatteri, myrskyvuoksi, sokkelo. Uni, joka katkeaa aina kesken.

Yksittäiset kappaleen lauseet jäävät kummittelemaan päähän. Kertojan lupaus siitä, että aikuiseksi kasvettuaan hän nostaa päänsä puhelimestaan ja näkee elämänsä. Lääkäri, joka koskee kertojan maksaa ja huomaa vihojen vähenneen.

Tuotannon aavemaisena väreilevä tilantuntu tuo mieleen Elliott Smithin. Melodiat ovat vähäisiä, mutta tuntuu mahdottomalta ajatella, että kappale tyhjenisi.

Bridgers on kutsunut itseään Elliott Smith -nörtiksi. Vuonna 2003 edesmennyt yhdysvaltalaislauluntekijä on Bridgersille ”kuin Beatles”. Punisherin nimikappalekin on kirjoitettu hänelle.

Punisher, rankaisija, tarkoittaa Bridgersin mukaan hieman epäilyttävää tyyppiä, joka saapuu keikoilla paitamyynnille pyörimään eikä lähde kulumallakaan. Bridgers uskoo, että hän olisi ollut Smithin tavatessaan juuri se tyyppi. Oli parempi, etteivät he koskaan tavanneet, hän laulaa.

Punisher on Bridgersin toinen soololevy ja sen sortin hiljaista musiikkia, että ilman loistavaa tuotantoa se kompastuisi omiin villa­sukkiinsa.

Onneksi albumi kuulostaa kaareutuvilta tähtitaivailta ja toismaailmallisilta valoilmiöiltä – kannessa Bridgers seisoo punaiseksi värjäytyneellä maalla luuranko­asussa – eikä ummehtuneelta mökkituoksulta, ruutupaidoilta tai liian keltaisen valaistuksen värjäämältä puusisustukselta.

Rustiikkisten ympäristöjen sijaan Punisherin kappaleet on tehty koville äänenpaineille ja suuriin saleihin. Kaiku ja tilantuntu välkehtivät musiikin päällä kuin taika, joka ei latistu missään vaiheessa.

Tunnelman nimissä levyn keskivaiheen hiljaisten kappaleiden voi antaa sekoittua toisiinsa.

Niitä Bridgers laulaa puoli­kuiskaten kuin Smith, eivätkä niiden kliimaksit ole niinkään sävellyksissä kuin yksittäisissä lauseissa.

Usein on kuin Bridgers olisi kadonnut ajatuksiinsa, jotka muuttuvat yllättäen one-linerin muotoiseksi havainnoksi ja palauttavat hänet takaisin tähän maailmaan. Havainnot ovat vuoroin lakonisia ja vuoroin romanttisia, koomisiakin, mutta aina säpsäyttävän kirkkaita.

Bridgers näkee maailman unen logiikalla, joka muuttaa mitätöntä maagiseksi: tähtitaivaan voi korvata kiinalaisen satelliitin valoilla, jos vain tahtoo.

Siitä, yksittäisiin lauseisiin ladatuista tehoista ja rivien väleihin jätetystä tyhjästä tilasta tulee suomalaiskuulijalle helposti mieleen Ruusut. Myös Punisherin jotkut lauseet ovat banaaliudessaan jopa kivuliaita, kaiketi siksi, että elämäkin on, eikä siinä ole mitään välteltävää.

Tyylirikkoihin ei Bridgersin tapauksessa haluaisi uskoa.

Indien seuraava sukupolvi, johon vuonna 1994 syntynyt Bridgers kuuluu, on ollut vallassa jo vuosia, mutta vasta tänä keväänä Bridgersin lisäksi esimerkiksi Perfume Genius ja Waxahatchee ovat asettuneet tradition suoraksi jatkeeksi.

Punisherilta ei voi olla kuulematta 2000-luvun indiejättien kuten Arcade Firen, Sufjan Stevensin ja The Nationalin vaikutusta, mikä tehnee hänestä kiinnostavan artistin myös varhaiskeski-ikäisten nostalgikkojen silmissä.

Sukupolvenvaihdoksen tematiikka tiivistyi jo Bridgersin tunnetuimpaan kappaleeseen Motion Sicknessiin (2017), jonka hän on kertonut kirjoittaneensa oman aikansa indietähdestä Ryan Adamsista. Juuri Bridgers oli se, jonka johdolla Adamsin kelvoton ihmissuhdekäytös sittemmin tuotiin julki.

Punisher synnyttää lisää jatkumoita ja vahinkovuoropuheluita.

Kyoto on nuhjuista jytää kuin Arcade Fire, lopun torvetkin ovat yhtä halvat. Kolmas single I See You on The Nationalilta kuulostava erolaulu, mutta tuskin Matt Berninger kirjoittaisi yhtä säästämättömän suoraa tekstiä.

Päätöskappale I Know the End sijoittuu ufohavaintojen, tornadoiden ja mainostaulujen täyttämään, apokalyptiseen tienvarsi-Amerikkaan Sufjan Stevensin Illinois-klassikon (2005) tavoin ja kuulostaakin täsmälleen sen orkestraalisimmilta hetkiltä. Vain osavaltio on eri.

Graceland, Too -kappale soi banjon säestämänä kuin Stevensin varhainen pikkuhitti For Widows in Paradise, for Fatherless in Ypsilanti.

Siinä on kohta, jossa päähenkilö kääntää autossa musiikin päälle, jotta ajatukset eivät häiritsisi. Juuri niin Punisherillekin haluaa tehdä, päästä Phoebe Bridgersin pään sisään omansa sijaan.

Rock/Albumi

Neil Young: Homegrown. Reprise. ★★★

Pääosin syksyllä 1974 nauhoitettu Homegrown ehti maata Neil Youngin arkistossa yli 40 vuotta. Se on erolevy, aikanaan liian henkilökohtainen julkaistavaksi. Separate Ways- ja Mexico-balladeista sen kuulee, mutta siihen aarteisto jää. Liian usein kova taustakaarti tyytyy löllöttelemään bluesia rennosti pentatonisella. Jos arkistoista löytyisi loputtomiin lisää luovimman kauden Youngia – Tonight Is the Night ja On the Beach on nauhoitettu samoihin aikoihin – moni nostalgikko varmasti pärjäisi maailman loppuun. Mutta tuskin Homegrown innostaisi niin, saati olisi muuttanut Youngin uraa tai kaanonia suuntaan tai toiseen, jos se olisi julkaistu 1970-luvulla.

Rap/Albumi

Petri Nygård: Alaston Suåmi. Universal. ★★

Petri Nygård on jo kauan sitten asemoitu erehty­mättömällä nero vai pölvästi -mittarilla neron puolelle, sillä kuka muuten liimaisi yhtenäiskulttuuria kasaan kansan eikä sosiologien kielellä. Alaston Suåmi myi nelinkertaista platinaa jo ilmestyessään, sillä biisejä on viiden vuoden ajalta. Ainut ennen kuulematon osuma on heti alussa. Kappaleen nimi on Junnu, Gösta, Juice ja Petri, ja Nygård pitää itseään seiskalehtimäisenä kiellettynä hedelmänä. Muuten voi kysyä, miten levy, jolla lauletaan näin paljon ”nussimisesta”, voi olla näin tympeää jurnutusta. Toisaalta on sekin nerollinen kulttuurianalyysi tai ainakin vitsi.

Rap/Single

Beyoncé: Black Parade. Columbia.

★★

Beyoncé selvästi haluaa räpätä. Ensin hän riimitteli keväisellä remiksauksellaan Megan Thee Stallionin Savage-biisistä ja nyt Juneteenthin kunniaksi julkaistulla Black Paradella. Uutuus on henkistä jatkoa The Homecoming -konserttielokuvalle, ja jo nimi kertoo suunnilleen kaiken oleellisen. Jos aikanaan Beyoncé opetti suurelle amerikkalaisyleisölle feminismin perusteet, nyt heille tiputellaan nolon-koominen listallinen baobabia, ankheja, Mansa Musaa ja joruboja ja muita afrikkalaisten asioiden alkeita alakoululaisille. Protestikappaleissa kappale jää usein toissijaiseksi, mutta biisinä Black Parade on kovin tylsä.

Elektroninen/albumi

Kate NV: Room for the Moon. RVNG

★★★★

Odotuksissa ei ollut, että kesän paras syntikka­poplevy tulisi Venäjältä. Moskova­lainen Jekaterina Šilonosova levyttää muun muassa Julia Holterin esiin nostaneelle brooklyniläislevy-yhtiö Rvng:lle. Hänen kolmas levynsä on täydellisen paahteista, saksofonilla kiillotettua kasarikitsiä, jonka bassolinjojen mutanttigroove ei lakkaa kramppaamasta. Jotakin oleellista popin globalisaatiokehityksestä tiivistyy päätöskappale Telefoniin, joka kuulostaa aivan 1980-luvun kalleimmasta muovista tehdyltä japanilaiselta city popilta, mutta teksti on tietenkin venäjäksi. Mitäpä muuta vuoden kesäbiisiltä odottaisi.