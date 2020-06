Bartolomé Esteban Murillon alkuperäinen teos on vuodelta 1660.

Konservointiasiantuntijat Espanjassa ovat vaatineet alan lakien tiukentamista uuden epäonnistuneen työn vuoksi. Barokkitaiteilija Bartolomé Esteban Murillon kuuluisan maalauksen kopio on tuorein karun kohtalon konservoinnissa kokenut teos.

Asiasta uutisoivat muun muassa espanjalaislehti Las Pronvincias sekä kansainväliset mediat kuten The Guardian ja Artnews.

Yksityisen taidekeräilijän kerrotaan maksaneen 1200 euroa huonekaluentisöijälle Murillon maalauksen kopion puhdistamisesta. Tuloksena oli hyvin erinäköinen versio Neitsyt Marian perisynnitöntä sikiämistä kuvaavasta teoksesta.

Konservointia on verrattu surullisenkuuluisaan kahdeksan vuoden takaiseen Ecce Homo -freskon restaurointiin. Hyvää tarkoittaneen 81-vuotiaan seurakuntalaisen yritettyä korjata noin vuonna 1930 maalattua, Jeesusta kuvaavaa ajan kuluttamaa freskoa, lopputulos oli rajusti alkuperäisestä poikkeava.

Epäonnistunut, muun muassa ”apina-Jeesukseksi” kutsuttu restaurointi pelasti lopulta pikkukaupungin talouden ja poiki monien fanituotteiden ohella esimerkiksi lyhytelokuvan ja oopperan.

The Guardianin haastattelema professori Fernando Carrera Galician Kulttuuriperinnön konservointi- ja restaurointikoulusta toteaa uuden Murillo-konservoinnin korostavan tarvetta alan työn jättämiseen ammattilaisille.

”En usko että tähän henkilöön – tai näihin henkilöihin – voi viitata entisöijinä. Ollaan rehellisiä: He ovat vain hutiloivia tunareita. He tuhoavat asioita”, Carrera sanoi The Guardianille.

Aiemmin Espanjan konservointi- ja restaurointiammattilaisten yhdistys Acren puheenjohtajana toiminut Carrera totesi nykyisen lainsäädännön sallivan ihmisten ryhtyä restaurointiprojekteihin ilman tarvittavia taitoja. Hän vertasi epäkohtaa muihin ammattiryhmiin.

”Voitko kuvitella, että kuka tahansa voisi leikata ihmistä? -- Tai jonkun, joka ei ole arkkitehti, pystyttävän rakennuksen?”

Toisen alan ammattilaisen, yhtenä Acren varapuheenjohtajana toimivan María Borjan mukaan Murillon maalauksen kaltaiset kömmähdykset ovat valitettavaksi luultua yleisempiä.

”Saamme tietää niistä vasta kun ihmiset raportoivat niistä lehdistölle tai sosiaaliseen mediaan, mutta on lukuisia tapauksia, jolloin töihin kajoavat kouluttamattomat ihmiset”, Borja toteaa.

Epäammattilaisen restauroinnin Borja toteaa tarkoittavan vahinkoa taideteoksille ja mahdollisesti peruuttamattomia vaurioita.

Carrera sanoi Espanjan kulttuuriperinnön olevan rikasta kaikkien maan läpi vuosisatojen saatossa kulkeneiden eri ryhmien vuoksi. Yhdeksi osaksi ongelmaa professori nimeää poliitikot, jotka eivät vain ”välitä perinnöstä tippaakaan”. Heidän vuokseen Espanjalla ei ole varaa suojella sen historiallisia aarteita.

Carreran mukaan yhteiskunnan on kiinnitettävä asiaan huomiota, jotta valtaan saadaan kulttuuriperinnöstä huolehtivia edustajia.

”Sen [kulttuuriperinnön] ei tarvitse olla aivan asialistan ylimmäisenä, koska se ei tietenkään ole terveydenhuollon tai työllisyyden kaltainen asia. - - Tämä on kuitenkin historiaamme”, Carrera sanoo The Guardianille.