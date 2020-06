Seksuaaliterapeutti Ruth Westheimer (s. 1928) on Yhdysvaltain kuuluisin naisten aborttioikeuden ja seksuaalivähemmistöjen puolestapuhuja.

Jotkut elämäntarinat eivät tarvitse hitustakaan värikynää. Tällainen on Yhdysvaltain ensimmäisen radioterapeutin Dr. Ruthin eli Ruth Westheimerin (s. 1928) tarina.

Dokumenttiprojektin henkilökuva Seksitohtori Ruth (Ask Dr. Ruth, USA 2018) kertoo, miten natseja kymmenvuotiaana Sveitsiin paennut saksanjuutalainen Westheimer päätyi Palestiinaan kibbutsille, kouluttautui juutalaisten puolisotilaallisen järjestön Haganahin tarkka-ampujaksi, päätyi opiskelijaksi Sorbonnen yliopistoon ja myöhemmin Yhdysvaltain kuuluisimmaksi naisten aborttioikeuden ja seksuaalivähemmistöjen puolestapuhujaksi.

Isoäiti-Freudiksi kutsutusta, herttaisesta mutta aina asiallisesta Westheimerista tuli megajulkkis, joka esiintyi elokuvissa ja television puheohjelmissa ja on julkaissut kymmenittäin kirjoja.

Eikä naisen tahti ole edelleenkään hidastunut.

Westheimer puhui 1980-luvulla radio-ohjelmassaan asioista, joista muut vaikenivat, kuten homoseksuaalisuudesta ja hivistä.

On hyvä muistaa, kuinka lähellä esimerkiksi seksuaali­vähemmistöjen ihmisoikeuksien kieltäminen vielä historiassa on. Syrjinnän tunnistaminen on tohtori Westheimerissa herkässä tämän omasta menneisyydestä johtuen.

Dokumentissa Westheimerin ja tämän läheisten haastatteluja leikkaavat animaatiopätkät, jotka piirtävät Westheimerin elämän traagisen alun Frankfurtista sveitsiläiseen orpokotiin.

Aluksi ratkaisu tuntuu imelältä. Herkkiin animaatioihin kuitenkin tottuu, ja ne puolustavat paikkaansa tarinassa, jossa lapsuuden menetyksillä on iso osansa. Westheimerin äidin kuolintavasta ei ole varmaa tietoa, isä kuoli Auschwitzissa 1942. Tohtorin lapsuuden kuvaus ja tämän kohtalotovereiden haastattelut ovatkin dokumentin mielenkiintoisin osa.

Dokumentti pyrkii myös selittämään Westheimerin ammatinvalinnan tämän menneisyydellä. Tohtorin psykologisoinnin olisi ehkä voinut jättää ammattilaisille.

