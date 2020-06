Tässä vaiheessa koronavuotta suurin osa suomalaisista on jo saanut tarpeekseen virtuaalipalavereitten hapuilevista katseista ja töksähtelevästä puheenvuoroista. Se ei tietenkään ole Ylen Entä jos? -kesäsarjan tekijöiden vika. Viihteellinen paneeli oli tarkoitus toteuttaa perinteisesti studiossa, mutta toisin kävi. Nyt näemme Jari Tervon johtaman kasvoruudukon, jossa panelistit ovat asettuneet omien kotiensa edustavimpaan kohtaan.

Erikoista, miten nopeasti asiat vanhenevat. Koko virtuaalikevät alkaa jo tuntua menneisyydeltä.

Entä jos? -sarjan idea on jossittelu. Sen tarkoitus on täyttää Uutisvuodon jättämää aukkoa älykkäänä julkisen palvelun lauantaiviihteenä. Formaatin on suunnitellut Antti Seppänen, eikä se ole ollenkaan huono. Raati haastetaan pohtimaan, miten erilainen maailma olisi, jos Hitler olisikin päässyt taideakatemiaan ja Jeesus olisikin tuomittu vain vankilaan.

Raatilaisten tarkoitus on olla nokkelia, kuten Uutisvuodossa. Heidän tulee tuntea historian anekdootteja lonkalta ja kyetä suoltamaan niitä nopeasti. Kuten Jari Tervo. Heidän pitäisi oikeastaan kilpailla nokkeluudessa, jotta ohjelman idea nousisi lentoon.

Nokkeluus tuntuu edelleen olevan miesten laji, vai mitä tulee päätellä siitä, että ohjelmaan on kutsuttu neljä miestä (Tervon lisäksi) ja kaksi naista?Läsnä on aina kolme miestä ja yksi nainen.

Kahdessa ensimmäisessä jaksossa on nähty politiikan tuntija Mari K. Niemi, ja jatkossa ruudukkoon liittyy toimittaja Tuija Siltamäki.

Niemi on selviytynyt kunnialla, mutta hänen puheenvuoronsa ovat jääneet selvästi lyhyemmiksi kuin miehillä.

On nokkeluutta ja on miesnokkeluutta. Miesnokkeluus edellyttää sopivia aiheita, mieshistoriaa: sotaa, urheilua, diktaattoreita, Kekkosta – no mitä jos laitettaisiin Abbaa tähän väliin.

Olen kiintiöiden suuri ystävä, ja Entä jos? vahvistaa uskoani. Fifty-fifty on hämmästyttävän usein se kaikkein toimivin vaihtoehto. Joskus voi olla hurjan jännittävää kokeilla naisenemmistöä.

Sukupuolijakauma ei ole Entä josin ainoa kankeus. Jossitellen: juttu luistaisi paremmin, jos ohjelma olisi kuvattu studiossa. Nokkeluuskin voisi puhjeta kukkaan. Nyt sitä ei irtoa edes miehiltä, vaan repliikit maistuvat opetelluilta. Pekka Seppänen on ainoa tässä porukassa, joka tavoittaa (itse)ironian ja viihteellisyyden oikean tason.

Alkujaksojen perusteella ohjelmasta voi sanoa armeliaasti, että se tulee jäämään historiaan muistona epätoivoisesta koronasosiaalisuudesta.