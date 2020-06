Ivalo-sarja on yksi Elisa Viihteen esittämistä suomalaissarjoista.

Elisan suoratoistopalvelu Elisa Viihde Aitio ja Viaplay TV & Movie yhdistyvät Suomessa yhdeksi suoratoistopalveluksi syksyllä 2020, kun Elisa ja pohjoismaiden johtava suoratoistopalveluyhtiö Nordic Entertainment Group eli NENT Group aloittavat yhteistyön.

Uuden palvelun nimeksi tulee Elisa Viihde Viaplay. Nykyiset asiakkaat saavat 30. kesäkuuta alkaen sekä Elisa Viihde Aition että Viaplay TV&Movien sisällöt katsottavaksi.

Suoratoistopalveluiden käyttö Suomessa kasvaa kasvamistaan. Suosituin suoratoistopalvelu Suomessa on Yle Areena, toisena on Netflix. Maailmanlaajuisesti Netflix on ylivoimaisesti suosituin suoratoistopalvelu.

Hakeeko Elisa paikkaansa Suomessa Netflixin ja Yle Areenan rinnalla?

”Olemme lähteneet siitä, mitä kuluttajat tarvitsevat ja haluavat. Uskon, että yhdistymisellä on luotu kokonaisuus, joka kiinnostaa laajasti suomalaisia”, Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto sanoo.

Elisa on noussut yhdeksi Suomen suurimmaksi kotimaisen draaman tuottajaksi, ja se on julkaissut 20 alkuperäissarjaa. Elisa Viihteen tarjontaa laajennettiin jo maanantaina, kun yhdysvaltalaisen Amazon Prime Video -suoratoistopalvelu tuli käytettäväksi sen kautta.

Elisa Viihde Viaplay keskittyy kotimaiseen alkuperäissisältöön, kansainvälisiin elokuviin ja klassikkosarjoihin.

”Suomalaiset ovat todella innoissaan suoratoistopalveluista. Kasvu on vahvaa Suomessa”, Aalto sanoo.