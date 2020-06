Tennispalatsin aula on pantu uuteen uskoon. Lipunmyynti ja lippujen tarkastus on siirretty kokonaisuudessaan aivan pääovien viereen. Näin Finnkino tietää tarkasti, kuinka monta ihmistä elokuvateatterikompleksissa yhteensä on.

Keskiviikkona ovet avautuvat vihdoin yleisölle, yli kolmen kuukauden kiinniolon jälkeen. Samalla avautuvat myös Itäkeskuksen Finnkino sekä Turun Kinopalatsi. Lähes kaikki muut Finnkinon teatterit avautuvat heinäkuun alussa.

Tiistaiaamupäivänä Tennispalatsin keskiviikon näytöksiin oli myyty noin 350 lippua. Ennakkoon ylivoimaisesti suosituin näytös on Tähtien sota -klassikko Imperiumin vastaisku.

”Ihan hyvä, ettei ole ryysistä heti alkuun, jotta kaikki ehtivät tottua uusiin käytäntöihin”, sanoo Finnkinon myyntijohtaja Hannele Wolf-Mannila.

Tiistaina saleissa järjestettiin henkilökunnan perehdytystä uusiin turvallisuusohjeisiin. Ensimmäisissä näytöksissä ei ole vielä paikkalippuja, mutta kun niiden myynti alkaa, voi olla, ettei esimerkiksi neljän ihmisen seurue pääse istumaan vierekkäin vaan väliin jää kaksi tyhjää paikkaa. Näin varmistetaan, että turvavälit toteutuvat myös rivien välillä, perehdytyksessä kerrottiin.

”Se on valitettavaa, mutta turvallisuus edellä mennään kaikessa”, Wolf-Mannila sanoo.

Alkuvaiheessa tilaa kuitenkin todennäköisesti riittää. Saleihin otetaan vain 30 prosenttia niiden maksimiyleisömäärästä, millä pyritään takaamaan niin katsojien kuin henkilökunnan turvallisuus. Heinäkuussa kapasiteetti voidaan tietojärjestelmämuutosten jälkeen nostaa 50 prosenttiin. Samalla kaikkien sarjakorttien voimassaoloaikaa on jatkettu automaattisesti vähintään neljällä kuukaudella. Poikkeustilan aikana vanhaksi menneet sarjaliput käyvät toisin sanoen yhä. Mutta tulevatko ihmiset elokuviin?

”Kyllä me olemme kovin toiveikkaita ja uskomme, että ihmiset haluavat palata elokuviin varsinkin kun he näkevät, että turvallisuuteen liittyvät asiat on otettu hyvin huomioon”, Wolf-Mannila sanoo.

Finnkino hallitsee Suomen elokuvateatterialaa ylivoimaisella noin 70 prosentin markkinaosuudella. Kuinka pahat tappiot kolmen kuukauden pakollinen kiinniolo aiheutti?

”Kun tuli käsky sulkea teatterit, kaikki tulovirrat loppuivat lähes kokonaan ja toisaalta kulut juoksivat aikalailla normaalisti. Ilman muuta sillä on ollut iso vaikutus meihin”, Wolf-Mannila sanoo.

”Jos ajattelee yleisesti kulttuuritoimijoita, kaikilla oli sellainen tilanne, jota kukaan ei varmaan etukäteen pystynyt ennustamaan.”

Finnkinon kaikki noin 360 työntekijää lomautettiin, suurin osa kokonaan ja osa lyhennetyllä työviikolla. Wolf-Mannila iloitsee, että nyt tilanne normalisoituu vähitellen myös työntekijöiden osalta.

Huhtikuussa Kauppalehti uutisoi, että Finnkino ei ollut maksanut yli kuukautta aiemmin erääntyneitä maksujaan Oscar-palkitun Parasite-elokuvan Suomeen tuoneelle levittäjälle Future Filmille. Finnkino jätti tilittämättä myös muiden elokuvien lipputuloja niiden levitysyhtiöille. Onko kiista ratkennut?

”Se on totta, että siinä oli täysin poikkeuksellinen tilanne, kun kaikki kassavirta loppui. Sillä oli vaikutusta Finnkinon maksuihin, ja ne viivästyivät. Mitä tulee levittäjien maksuihin, niin osa on hoidettu ja kaikkien kanssa on sovittu maksuaikataulusta. Finnkino on sitoutunut hoitamaan kaikki velvoitteet maksujen ja muidenkin asioiden osalta”, Wolf-Mannila vastaa.

Miten perustelette maksujen maksamista selvästi myöhässä?

”Me olemme iso toimija, ja vaikutukset olivat hyvin dramaattisia. Ennen kuin saimme tavallaan kokonaistilanne hallintaan, se viivästytti päätöksentekoa. Mutta paljon olemme asioita hoitaneet sen jälkeen.”

Solar Filmsin tuottaja Markus Selin sanoi huhtikuussa Suomen Kuvalehdelle, että ”Finnkino yrittää viedä suomalaisille elokuvatuottajille kuuluvat rahat” ja että ”näin tapetaan suomalaisen elokuvan tuotanto”. Finnkino ampuu itseään jalkaan, Selin syytti SK:ssa.

”Kotimainen elokuva on Finnkinolle äärimmäisen tärkeä. Monet meidän asiakkaistamme haluavat nähdä kotimaisia elokuvia, ja me näytämme niitä paljon. Toivomme, että kaikki toimijat selviytyvät tästä tilanteesta hyvin”, Wolf-Mannila vastaa.

Selin sanoi SK:lle myös, että Finnkino tietää olevansa niin suuri, että se voi pelotella muita pelkällä koollaan. Tätä väitettä Wolf-Mannila ei halua kommentoida.

Salien paikoituksiin tulee muutoksia, kun ne avataan.

Finnkinolla on elokuvateattereiden markkinajohtajana joka tapauksessa erityinen asema Suomen elokuva-alalla. Millaisena Wolf-Mannila näkee yhtiön vastuun koko alasta?

”Me olemme tietysti ylpeitä siitä roolista, mikä meillä on. Meidän teattereissa näytetään parisataa ensi-iltaelokuvaa vuosittain. Me pidämme sitä tärkeänä ja haluamme, että tarjonta on monipuolista. Elokuvia on tarjolla hyvin monenlaisille kohderyhmille. Mitä levitysyhtiöt Suomeen tuovat, me kyllä niitä näytämme.”

Finnkino kuuluu Odeon Cinemas Groupiin, joka taas kuuluu maailman suurimpaan AMC-elokuvateatteriketjuun. Yhtiön tulevaisuudesta on kevään aikana esitetty lukuisia pessimistisiä arvioita. Viimeksi kesäkuun alussa AMC kertoi itse, että sillä on ”huomattavia epäilyksiä” omasta kyvystään jatkaa toimintaa.

On siis mahdollista, että Finnkinon emoyhtiö on vararikossa lähitulevaisuudessa. Kuinka silloin käy Finnkinon?

”AMC on New Yorkin pörssissä listattu yhtiö, enkä oikeastaan heidän asioita voi lähteä kommentoimaan. Mutta itse suhtaudun hyvin luottavaisin mielin Finnkinon tulevaisuuteen”, sanoo Wolf-Mannila.

Eli Finnkinon toiminta ei ole loppumassa?

”Jokaisessa maassa toimitaan markkinalähtöisesti ja sen kysynnän pohjalta. Olisin aika luottavaisin mielin, että edelleen jatkossa tullaan näytetään elokuvia suomalaisille.”

Finnkino on viime vuosina tehnyt taloudellisesti hyvää tulosta. Sillä ei kuitenkaan ole enää lainkaan omaa toimitusjohtajaa. Myyntijohtaja Wolf-Mannilasta on tullut Finnkinon liiketoiminnan keulakuva.

Pienemmät elokuvateatterit ovat Suomessa olleet auki jo kesän alusta pienennetyillä yleisökapasiteeteilla. Helsingissä auki ovat esimerkiksi Orion, Riviera ja Regina. Virolaisen Cinamon-elokuvaketjun teatterikompleksit Redissä ja Triplassa avautuvat 17. heinäkuuta.

Koska isommat teatterit ovat vielä kiinni ja uusia ensi-iltoja lykätty, esimerkiksi juhannusviikonlopun katsotuimpien elokuvien lista näyttää perin mielenkiintoiselta: kärjessä on vuosi sitten ensi-iltansa saanut kauhuelokuva Midsommar – loputon yö, joka on jo kovaa vauhtia matkalla kulttiklassikoksi. Katsojia oli viikonlopun aikana 36 kappaletta.

Ympäri maailman odotetaan nyt Christopher Nolanin uutta scifieeposta Tenetiä, jonka harteille on aseteltu koko elokuva-alan lähitulevaisuutta. Tällä tietoa elokuvan ensi-ilta on 31. heinäkuuta. Kun saleihin otetaan vain 30 tai ehkä heinäkuun lopussa 50 prosenttia normaalista maksimiyleisömäärästä, voisiko koko Tennispalatsi näyttää pelkästään Nolanin uutuutta?

”Sitä varmasti näytetään paljon, mutta meillä on niin erilaisia asiakkaita, että haluamme, että tarjolla on myös erilaisia elokuvia”, Wolf-Mannila sanoo.

Tällä hetkellä Finnkinon uusien elokuvien julkaisusuunnitelma näyttää Wolf-Mannilan mukaan ”tosi hyvältä, melkein jopa ruuhkaiselta”.

”Siellä on paljon isoja elokuvia jotka siirtyneet syksyyn tai talveen.”

Entä jos tautitilanne Yhdysvalloissa jatkuu vaikeana ja syksylle kaavaillut suuret studioelokuvien ensi-illat lykkääntyvät entisestään?

”Tämä on ala, jossa on totuttu siihen, että asiat ja ensi-illat muuttuvat jatkuvasti. Sen kanssa on eletty pitkään. Toivotaan parasta tautitilanteen osalta, jotta saadaan leffat kankaille.”