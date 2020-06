Kirjailija ja taiteilija Tove Janssonin (1914–2001) elämästä kertovan Tove-elokuvan traileri on julkaistu. Elokuvan ensi-ilta on 2. lokakuuta.

Trailerista huokuu taiteilijan palo luoda ja rakastaa. Elokuva sijoittuu 1940–1950-lukujen taitteen Helsinkiin, ja kuvaa Janssonin siihen aikaan epäsovinnaista ja kuvanveistäjäisää sapettavaa elämää, kuten nykytaidetta, huimaavia juhlia ja avointa suhdetta naimisissa olevan poliitikon kanssa. Trailerissa kuvataan, kuinka Jansson joutuu sietämään isänsä arvostelua ja pitämään päänsä.

Voit katsoa trailerin alta:

Tove Janssonia esittää elokuvassa Alma Pöysti. Rooli on hänelle ensimmäinen pääosa pitkässä elokuvassa. Teatteriohjaaja Vivica Bandlerin roolissa nähdään Krista Kosonen ja kansanedustaja Atos Wirtasta näyttelee ruotsalainen Shanti Roney. Janssonin isää esittää Robert Enckell.

Elokuvan on ohjannut Zaida Bergroth, jonka aiempia töitä on muun muassa Marian paratiisi ja Miami. Käsikirjoituksen on tehnyt Eeva Putro.

Elokuvan synopsiksessa kerrotaan, kuinka ”Toven vapaudenkaipuu joutuu koetukselle, kun hän tapaa teatterijohtaja Vivica Bandlerin” ja ”rakkaus Vivicaa kohtaan on sähköistävää ja kaikennielevää, mutta Tove alkaa ymmärtää, että hänen tulisi saada sille vastakaikua”.

Trailerin herkässä kohtauksessa Jansson kertoo kansanedustaja Atos Wirtaselle, kuinka hänellä ei ole ketään muuta miestä kuin hän eikä ketään muuta naista kuin Vivica.

Kirjailija, taidemaalari, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija Tove Jansson muistetaan etenkin rakastettujen muumihahmojen luojana.