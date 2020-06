Musiikkituottaja Hannu Leidénin jokainen päivä on viimeisen viiden viikon aikana alkanut verkkojen kokemisella. Kahden lossimatkan takana Saaristomerellä sijaitsevan Högsarin tuntumasta nousee kalaa omiksi tarpeiksi.

Leidén muutti koronakaranteenin aikana Nauvon kesäpaikkaansa ja on jatkanut tutussa päivätyössään lähes entiseen tapaan etänä.

”Tuottaja tekee työtään aina artistille”, sanoo musiikkia neljäkymmentä vuotta äänittänyt ja tuottanut sekä itsekin esittänyt Hannu Leidén. Etäyhteyden ansiosta hän voi tehdä mieluisaa työtään nyt myös kesämökiltä Nauvon Högsarista.

”Langaton yhteys ei ole aina paras, silti tätä saariston rauhaa ei oikein korvaa mikään”, sanoo Leidén, joka on työskennellyt äänittäjänä, tuottajana ja muusikkona jo neljäkymmentä vuotta.

Laulajana ja lauluntekijänä helsinkiläinen Leidén on ennen kaikkea rockmies, mutta muissa töissä hän on laskenut verkot huomattavasti laajemmille vesille. Hän on ollut edesauttamassa eri rooleissa satoja levyjä lähes laidasta laitaan: rockia, poppia, iskelmää, folkia, bluesia ja jazzia, vähän klassistakin.

”Muusikkona ja kuuntelijana minulla on tietysti mieltymykseni, mutta äänittäjänä ja tuottajana olen aina artistin ja parhaan mahdollisen soundin asialla. Ja todella lajityypistä riippumatta: kaikissa hyvin tehdyissä levyissä on jotain hyvää.”

Leidén ei osaa sanoa, mistä kiinnostus ääniin ja äänittämiseen alkoi, mutta muistaa paikan, jossa päätti pyrkiä ammattilaiseksi. Se oli Tikkurilassa sijainnut Teon saippuatehdas, jossa hän teki lukiolaisena liukuhihnalla kolmivuorotyötä.

”Saippuapalojen tarkkailu ei tuntunut ihan elämäntehtävältä. Toisaalta minulla oli aikaa lukea työaikana moneen kertaan kaikki äänittämiseen liittyneet kirjat, jotka sain käsiini.”

Leidénin ura alkoi Vantaan Tacca-studioissa, jonne hän pääsi harjoittelijaksi luvat­tuaan, ettei sano kolmeen kuukauteen sanaakaan. Siellä hän äänitti ja tuotti vuonna 1984 levyn, jota pitää ensimmäisenään. Se oli Honey B. & T-Bonesin levyuran avannut maxisingle.

Myöhemmin, ennen omaa Suomenlinnan Seawolf-studiota, Leidénille tutuiksi tulivat Pitäjänmäen Topsonic ja Finnvox sekä Punavuoren Musicmakers. Ja muutkin Helsingin studiot.

Työ on toki opettanut tekijää, mutta Leidén kuvailee menetelmäänsä yhä samankaltaiseksi. Hän hankkiutuu mielellään yh­tyeen harjoituksiin, luo kuulemansa perusteella mielikuvan yhtyeestä ja tekee mahdollisia ehdotuksia varhaisessa vaiheessa.

”Minun maailmassani tuottaja tekee työtään aina artistille: auttaa artistia toteuttamaan itsensä, saavuttamaan parhaansa”, Leidén sanoo.

”Hyvät korvat ovat vain kolmannes asiasta, kaksi kolmannesta on psykologiaa, ’käyttäytymistiedettä’. Pitää osata lukea muusikkoja, yhtyeiden kemioita.”

Tässä Leidéniä on avittanut oma kokemus tarkkaamon ja lavan toiselta puolelta: hän on ollut kaikki aikuisvuotensa myös esiintyvä ja levyttävä muusikko, ennen kaikkea laulaja ja lauluntekijä.

Hänen ensimmäinen albumin tehnyt yhtyeensä oli raskaan rockin pioneeri Sarcofagus ja ensimmäinen ”oma” yhtye Chapter One, joka tuli vuonna 1983 toiseksi Rockin SM-kisoissa.

Ykkönen kaikista on silti neljä albumia tehnyt Havana Black, joka oli Yhdysvaltain-vuosinaan, 1990-luvun vaihteessa, lähellä kansainvälisen läpimurron mahdollisuutta.

”Lähtö sinne oli yhtä ällistyttävä kuin lähtö sieltä”, Leidén naurahtaa. Kovassa keikkakunnossa ollut Havana Black joutui palaamaan Suomeen 1992 syistä, joihin muusikot eivät voineet vaikuttaa millään tavalla.

”Ei se harmita. Enkä usko, että Los Angelesin pintaliito olisi sopinut minulle muusikkona. Tosin välillä on kaduttanut, etten jäänyt sinne vähäksi aikaa äänittäjäksi. Kun kerran pyydettiin.”

Suurin ponnistus äänittäjänä ja tuottajana oli silti vasta edessä. Vuonna 2000 Leidén oli perustamassa Suomenlinnan Rantakasarmiin Seawolf-studiota, jossa tehtiin kolmatta sataa levyä. Seawolfilla oli myös oma levy-yhtiö, joka julkaisi noin sata albumia.

”Tulojen ja menojen suhde kääntyi lopulta sellaiseksi, että päätimme lopettaa”, Leidén kertoo ja sanoo nyt olevan tyytyväinen tilanteeseensa.

Vapaana tuottajana hän on voinut viimeiset viisi vuotta keskittyä taas siihen, mistä haaveili siellä saippuatehtaan liukuhihnalla.

Helsinkiläinen Havana Black treenikämpällään neljännen ja viimeisen albuminsa, 1993 julkaistun Growing Wingsin aikoihin. Kokoonpanoon kuuluivat tuolloin rumpali Atte Sarkima (vas.), kitaristi Markku ”Crazy” Heiskanen, basisti Masa Maijanen ja laulaja-kitaristi Hannu ”Guts” Leidén. – ”Liity Havana Blackiin, näe maailmaa ja nälkää!”, muistelee Leidén nyt huvittuneena yhtyeen lentävää lausetta.