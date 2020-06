Korealaisen popin eli K-popin fanit ovat viime aikoina olleet poliittisesti aktiivisia sosiaalisen media avulla. Fanit ovat muun muassa ilmoittaneet varanneensa lippuja presidentti Donald Trumpin vaalitilaisuuteen Oklahoman Tulsassa ja jättäneet sitten ilmestymättä paikalle.

Trumpin vaalitilaisuudessa penkkejä jäi runsaasti vapaaksi, ja sometempauksella on ollut todennäköisesti vähintäänkin vaikutusta siihen, kuinka paljon koko tilaisuuteen odotettiin ihmisiä. Trumpin ja varapresidentti Mike Pencen oli tarkoitus esiintyä tilaisuutta ennen tapahtumapaikan ulkopuolella odottaneille faneille. Tämä peruttiin viime hetkellä vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

HS:n tietojen mukaan myös yksittäiset suomalaiset K-pop-fanit ovat osallistuneet aktivismiin ja varanneet lippuja tapahtumiin. Tulsan lisäksi lippuja varattiin 23. kesäkuuta Arizonan Phoenixissä järjestettyyn Trumpia tukevan Students for Trump -opiskelijaorganisaation tilaisuuteen.

HS:n haastattelemien K-pop-fanien mukaan Trumpin vaalikampanjaan kohdistuvaa häiriköintiä on todennäköisesti luvassa vielä lisää. He myös kertovat, että suositun yhtyeen kansainvälisen fanikunnan BTS Armyn kanta Trumpiin on selvä: häntä ei haluta jatkokaudelle.

”Luulen, että on hyvinkin mahdollista, että tämä tulee jatkumaan. Kun vaalikampanja kiihtyy, olemme varmasti tukemassa demokraattipuoluetta”, K-pop-fani Saana Mashiri sanoo.

Epäselvää on, miten suuri vaikutus sosiaalisen median kautta tapahtuvalla aktivismilla on. Asiaa on pohdittu muun muassa Washington Postin jutussa, jossa todetaan, että on epätodennäköistä, että Tulsan tilaisuus olisi jäänyt yleisömäärältään vajavaiseksi K-pop-fanien ja Tiktok-sovelluksen käyttäjien järjestämän sometempauksen vuoksi.

Phoenixin tapahtuman kohdalla lipunvarausjärjestelmä suljettiin, ja järjestäjät kehottivat ihmisiä tulemaan paikan päälle. Järjestö jakoi tapahtumasta videokuvaa ja totesi, että tila oli täysi.

Tulsan tilaisuuden kohdalla sometempaus saattoi vaikuttaa siihen, miten paljon tapahtumaan odotettiin tulevan ihmisiä paikan päälle, arvioi Barack Obaman hallinnon aikainen virkamies Tim Fullerton Washington Postin haastattelussa.

Runsas lippujen varaaminen saattoi Fullertonin mukaan vaikuttaa siihen, miten paljon ja miten aktiivisesti Trumpin kampanjaväki pyrki saamaan ihmisiä paikan päälle. Panostus olisi saattanut olla suurempi, jos lippuja ei olisi varattu etukäteen yhteensä lähes miljoonaa.

Trumpin kannattaja kuvaa videota hallin ylätasanteelta, joka on jäänyt tyhjäksi BOK Centerissä pidettävässä kampanjatilaisuudessa.

Saana Mashiri kertoo, että yhteisö on lähtenyt mukaan aktivismiin, koska Trumpin edustamat arvot ovat yhteisön arvoja vastaan.

”Oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet ja ihmisten tasa-arvo ovat niitä arvoja, joita haluamme puolustaa.”

Suomalaisia faneja on verrattain pieni määrä. Suomalaisfanien Facebook-ryhmässä jäseniä on noin 2 700 ja Instagram-sivulla seuraajia on noin 4 400.

Yhteisön on kuitenkin hyvin kansainvälinen ja verkostoitunut. Mashiri kertoo, että K-pop-faneilla on ystäviä ympäri maailmaa. Tämän vuoksi suomalaisfanejakin kiinnostaa niin Etelä-Korean kuin Yhdysvaltojenkin politiikka. Suomalaisfanit haluavat kantaa kortensa kekoon ja omalta osaltaan pyrkiä parantamaan eri puolilla maailmaa olevien ystäviensä asemaa.

K-pop-yhteisön vahvuus piilee kansainvälisyyden lisäksi tiiviissä ryhmähengessä. Lisäksi Mashirin mukaan korealaisen BTS-yhtyeen fanit ovat valmiiksi poliittisesti valveutunutta, mikä saattaa vaikuttaa siihen, että yhteisön jäsenet lähtevät aktiivisesti mukaan sosiaalisessa mediassa leviäviin asioihin.

BTS:n sanoituksissa käsitellään muun muassa mielenterveysongelmia, luokkayhteiskuntaa ja sukupolvien taloudellista epätasa-arvoa. Rakkauslauluja on vain vähän.

Helsingin Sanomien haastattelemien fanien mukaan Trumpin vaalikampanjan häiriköinnin tarkoituksena on saada tämä heräämään siihen, etteivät hänen kommenttinsa ole sopivia.

”Minun mielestäni Trump ei kuuntele yhtään kansalaisiaan. Hän haukkuu vastustajiaan eikä ota heitä tosissaan”, yksi faneista sanoo. Hän on itse osallistunut lippujen varaamiseen Trumpin tilaisuuksiin eikä halua esiintyä jutussa nimellään.

”Viime vuosina on tullut epätoivonen olo siitä, miten amerikkalainen poliittinen järjestelmä toimii. Keinot, joilla häntä vastaa voi toimia, ovat rajalliset”, Saana Mashiri sanoo.

Hän viittaa muun muassa virkarikosepäilyihin ja siihen, että useiden kohujen jälkeen Trump on yhä säilyttänyt asemansa Yhdysvaltojen presidenttinä. Sosiaalisen median kampanjat ovat olleet tapa, jolla tavalliset ihmiset ovat voineet yrittää vaikuttaa siihen, miten asiat ovat Yhdysvalloissa ja koko maailmassa ovat.

Kyse ei ole pelkästään Trumpista, vaan fanit sekä BTS-yhtye ovat laajemminkin osallistuneet rasismin kitkemiseen ja arvojensa mukaisten asioiden ajamiseen.

Maailmanlaajuinen fanikollektiivi One in an Army on kerännyt rahaa Black lives matter -keräykseen. Lisäksi K-pop-fanit ovat aiemmin somen avulla vastustaneet rasismia ja poistaneet äärioikeiston tekemiä julkaisuja näkyvistä. Myös BTS-yhtye on yhdessä Unicefin kanssa järjestänyt väkivallanvastaisen Love Myself -kampanjan.

Vaikka K-pop-fanit ovat olleet poliittisesti aktiivisia, Mashiri muistuttaa, ettei kyseessä ole varsinaisesti poliittinen liike. Yhteisön jäseniä ajaa yhteen ensisijaisesti kiinnostus samankaltaista musiikkia kohtaan.

”Tuemme korealaista musiikkia ja nautimme siitä. Sen lisäksi pystymme ottamaan kantaa asioihin, jotka ovat meille tärkeitä.”