Kuusiosainen Kadonneet (The Woods, 2020) on jo toinen amerikkalaisen Harlan Cobenin romaaniin perustuva Netflixin sarja tänä vuonna. Edellinen, brittien tekemä The Stranger kehitti laadukkaan arvoituksen – oliko vaimo lavastanut taannoisen raskautensa? – ja vei sen kohtalaisen tyylikkäästi ratkaisuunsa.

Kadonneet on puolalainen tuotanto. Totutusta poikkeava, astetta rosoisempi tapahtuma­ympäristö lisää kiintoisalla tavalla autenttisuuden tuntua etenkin menneisyyteen sijoittuviin jaksoihin. Näin sen alku houkuttelee arvoituksen pariin vielä The Strangeriakin paremmin.

Vuonna 1994 metsän keskellä sijaitsevassa leirikeskuksessa on meneillään rikospaikkatutkinta. Leiriohjaaja Pawel (Hubert Milkowski), joka lienee vain vuotta tai kahta vanhempi kuin lukioikäiset leiriläiset, katselee huolestuneena ruumiin nostamista ambulanssiin.

Vain pari päivää aiemmin kaikki on ollut lähestulkoon täydellistä. Takaumassa aurinko paistaa, puolalainen poppi soi ja järvivesi kutsuu pulahduksiin. Suvessa ovat lämmenneet myös Pawelin ja lukion rehtorin tyttären Lauran (Wiktoria Filus) keskinäiset tunteet.

Ylimielisyyttä ja mustasukkaisuuttakin leirillä ilmenee. Valvojiin lukeutuva Pawelin äiti toruu poikaansa ohjaajantyön laiminlyömisestä.

Diskoillan jälkeen öisen metsän tunnelma kehittyy erinomaisen intensiiviseksi, puhuttiinpa sitten Pawelin ja Lauran nuoresta lemmestä tai vertahyytävän kirkaisun aikaansaamasta kauhuelokuvamaisesta paniikista. Aamulla neljä leiriläistä puuttuu. Löytymättä jäävät Artur (Adam Wietrzynski) ja Pawelin pikkusisko Kamila (Martyna Byczkowska).

Sarjan nykyajassa, vuonna 2019, keski-ikäinen Pawel (Grzegorz Damiecki) työskentelee piirisyyttäjänä. Kamilan ja Arturin kohtalo on jäänyt arvoitukseksi.

Yliopistossa opettava Laura (Agnieszka Grochowska) saa tarkastettavakseen kirjoitelman, joka näyttää kertovan hänen ja Pawelin yhteisestä yöstä metsässä vuonna 1994. Hämmentynyt Laura ottaa yhteyttä Paweliin.

Kun 1990-luvun aikuisilla on vielä omat elämänkiemuransa ja Pawelilla syyttäjänä ratkottavanaan raiskaustapaus, juonenlankoja on ainakin tarpeeksi.

Jos jotakuta häiritsi The Strangerissa se, että kaikkea päähenkilön tietämää ei kerrottu katsojalle viivyttelemättä, niin samantapaista ongelmaa on Kadonneissakin: loppupuolella selviää, että Pawel tiesi leiriläisistä enemmän kuin luulimme.

Vielä selkeämmin ontuu lopullinen selitys. Menettelisivätkö ihmiset samaan tapaan Suomessa? Eivät. Entä Puolassa? Enpä usko.

Kadonneet, Netflix. (K16)