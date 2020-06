Miltä tuntuisi katsojana ohjata koko esitystä? Ainakin osin. Sakari Männistön nykysirkusesitys Unum (lat.yksi) tarjoaa siihen mahdollisuuden. Ei perinteisesti näyttämöllä tai esitystilassa, vaan virtuaalisessa todellisuudessa.

Unum kuvataan 360 asteen kameralla. Kuva kattaa siis koko tilan. Katsoja voi katsoa sitä VR-laseilla päätteeltään kuulokkeet korvillaan tai ohjaamalla ihan vanhanaikaisesti hiirellä. Idea on siinä, että esityksen kokijalla on valta valita, mitä hän näkee ja millaisena kokee lopputuloksen. Hän voi uppoutua sisään teokseen poimien sieltä itseään kiinnostavimmat yksityiskohdat tai pysyä paikallaan seuraten kokonaisuutta. Kyse on tekijöiden mukaan tavallaan pelistä tai leikistä. Nyt kyse on kuitenkin sirkuksesta.

Teosta voi kutsua muodikkaasti immersiiviseksi. Se tarkoittaa yleisesti esitystaiteissa osallistavaa esitystä, jossa katsoja upotetaan sisälle esityksen maailmaan. Sen tarkoitus on häivyttää esiintyjän ja yleisön rajat. Tällaisessa kuvaruudulta koetussa immersiossa ei kuitenkaan tarvitse pelätä, että joutuu tapahtumien keskelle osaksi esitystä tai että näyttelijä rojahtaa syliisi istumaan. Tässä katsoja on valtias, joka katsomisvalinnoillaan tekee teoksen lopputuloksesta itsensä näköisen.

”Kyseessä ei ole media- tai digitaideteos, eikä olemassa olevan esityksen uuteen formaattiin ujuttaminen”, kertoo idean primus motor Sakari Männistö. ”Katsoja kokee teoksen, kuin olisi paikan päällä. Esiintyjä on kuten elävässä esityksessä täysin katseen alla, lavalla epätäydellisenä ihmisenä.”

Voisi kuvitella, että teos on rakennettu koronaviruksen takia. Sitä se ei kuitenkaan ole. Idea on hautunut pitkään Männistön päässä ennen koronaa, mutta sen ansiosta jäi aikaa kehitellä ja suunnitella sitä.

”Hauskoja ajatuksia tätä tehdessä on herännyt. Esiintyjille tämä on perinteinen esitys siinä, että se tehdään vain kerran tiettynä aikana, mutta katsoja voi nähdä sen koska vain itselle sopii.” Kuvaa ei ole leikattu tai käsitelty mitenkään. Siinä yhdistyy elävän esityksen ainutkertaisuus ja toistettavuus.

Unum on ensimmäinen versio sarjassaan. Jatkoa on luvassa. Tässä esiintyjistä Sakari Männistö on pitkän linjan jonglööri, joka on tehnyt paitsi omaa uraa, myös luennoinut ulkomailla ja esiintynyt muun muassa brittiläisen nimekkään Gandini Juggling -ryhmän riveissä.

Inka Liljan erikoisuus on Washington trapetsi, joka yhdistää ilma-akrobatiaa trapetsilla päälläseisontaan, kanadalaisen Emile Pineaultin laji on puolestaan tanssiakrobatia.

Teoksesta on kolme varsinaista esitystä, mutta se on nähtävissä Youtubessa ainakin vuoden ajan.

Unum. Konsepti ja idea Sakari Männistö. Ensi-ilta 24.6., esiintyjät Sakari Männistö, Inka Lilja ja Emile Pineault. Emile Pineault esiintyy 26.6. ja Sakari Männistö 28.6. Esitykset voi katsoa osoitteesta agitcirk.com.