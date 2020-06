Ruisrock-festivaali on julkaissut ensi kesän esiintyjiään. Turun Ruissalossa järjestettävä tapahtuma on saanut vahvistettua esiintyjiksi joukon nimiä, joiden oli tarkoitus esiintyä Ruisrockissa tänä vuonna. Tapahtumassa nähdään muun muassa hollantilainen tuottaja Martin Garrix, yhdysvaltalainen popartisti Blackbear, norjalaistuottaja Alan Walker sekä ruotsalainen poprockyhtye The Ark.

Ruisrockiin saapuvat myös yhdysvaltalainen elektronisen musiikin trio Major Lazer, joka esiintyi tapahtumassa myös vuonna 2016 sekä ruotsalaislaulaja Zara Larsson, joka nähtiin Ruisrockissa viimeksi vuonna 2017. Kotimaisista artisteista ja bändeistä tapahtumassa esiintyvät muun muassa Antti Tuisku, Tehosekoitin, Kaija Koo sekä Vesala.

Koronapandemian peruttua kuluvan kesän tapahtumat myös muut kotimaiset festivaalit, kuten Provinssi ja Tuska, ovat julkaisseet ensi vuoden esiintyjiään hyvissä ajoin.

Seinäjoella järjestettävän Provinssin tämän vuoden kiinnityksistä on ensi vuodelle varmistuneet esimerkiksi yhdysvaltalaiset rockyhtyeet Korn ja Deftones sekä kiertueensa siirtäneet suomalaisyhtyeet Hassisen Kone ja Sunrise Avenue.

Rockyhtye Kornin laulaja Jonathan Davis yhtyeen keikalla Helsingin jäähallissa vuonna 2009.

Provinssin esiintyjistä Korn esiintyy samana viikonloppuna myös Tuska-festivaaleilla. Metallifestivaalin muihin varmistettuihin esiintyjiin kuuluvat muun muassa yhdysvaltalainen Devin Townsend, suomalaisyhtyeet Bodom After Midnight ja Beast in Black sekä ukrainalaisyhtye Jinjer.