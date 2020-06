Tarina espoolaiselta kirppu­torilta kolmisen vuotta sitten löytyneestä Helene Schjerfbeckin tussi- ja seepiapiirustuksesta nousi luetuksi uutiseksi, kun piirustus päätyi tämän vuoden maaliskuussa huutokauppaan.

Luistinrata-aiheinen piirustus on vuodelta 1879. Sen keskipisteenä on pikkupojan hämmennys aikuisen pyllähtäessä jäälle, ja vauhdikas tilanne­kuva on yllätyksellinen liikuntarajoitteisen Schjerfbeckin taiteessa. Piirustus toikin uuden lisän ujoksi tiedetyn 16–17-vuotiaan Helene Schjerfbeckin taiteeseen.

Helene Schjerfbeck (1862–1946) tunnetaan erityisesti omakuvistaan, mutta aikakaudelle tyypilliseen tapaan hän teki myös jonkin verran kuvituksia.

The Skating Rink in Helsingfors (1880) oli tarkoitettu The Illustrated London News -lehteen.

Luistelutilanne löytyy hiukan eri muodossa piirustuksessa Skridskoklubben i Helsingfors. Piirustuksen nykyinen olinpaikka on hämärän peitossa.

Schjerfbeck on kuvannut samaa aihetta myös tussityössä The Skating Rink in Helsingfors vuodelta 1880. Tuo piirustus on Helsingin kaupunginmuseon kokoelmissa ja tarkoitettu alun perin kansainväliseen lehteen The Illustrated London News, mutta en ole nähnyt sitä julkaistuna missään lehdessä.

Meren jäällä luisteleminen kuului olennaisesti Helsingin seurapiirien elämään 1880-luvulla, ja ilmeisesti Helenen arkkitehtiveljellä Magnus Schjerfbeckilla oli osuutensa piirustusten tilauksessa. Hän kuului Helsingin Luisteluklubin hallitukseen, osallistui sen kilpailuihin, voitti kolmannen palkinnon luistelukilpailussa 1879 ja suunnitteli Pohjoisrannan luisteluradalle paviljongin 1882.

Suuri työ oli Frenckellin kustantamon tilaama kuvitus Rafal Hertzbergin vuonna 1880 ilmestyneeseen kirjaan Finska Folk­sagor. Efter Suomen kansan sa­tuja ja tarinoita. Samana vuonna Schjerfbeckiltä ostettiin Suomen Taideyhdistyksen kokoelmiin historiamaalaus Haavoittunut soturi hangella.

Taiteilijan saamat palkkiot näistä töistä ihmetyttävät: kuvituksesta maksettiin 200 markkaa ja maalauksesta 150 markkaa. Kuvituksia oli Hertzbergin yhdeksän satua sisältäneessä kirjassa peräti 18 kappaletta. Summat nykyrahassa ovat noin 930 euroa ja 700 euroa.

Kirja oli esillä Moskovan Taide- ja teollisuusnäyttelyssä kesällä 1882. Frenckell & Poika -kustantamo sai Moskovassa kulta­mitalia korkeamman palkinnon eli oikeuden käyttää valtiovaakunaa.

Kuva Mikko Metsolaisesta ilmestyi Rafael Hertzbergin Finska Folksagor -kirjassa.

Kirjaan valitut sadut ovat ihmesatuja, ja realistiseen taiteeseen kasvaneella Schjerfbeckillä oli vaikeuksia eläytyä tarinoihin. Sadunomaisuuksia on kuvituksessa niukasti, mutta niistä voi nostaa esiin Kahden sisaren alkukuvan. Siinä siskosten räikeä vastakohtaisuus on tuotu esille ilmeitä myöten. Toinen sadunomainen alkukuva on Mikko Metsolainen -sadussa, jossa ilmassa keikkuva Mikko hinaa ylös neitoa.

Helene Schjerfbeckin piirustustaito on vaikuttava, mutta satujen fantasian lisäarvo vähäinen. Hän korosti itse myöhemmin tarvitsevansa eläviä malleja innostamaan mielikuvitustaan.

Kuvitustaiteella oli silloin myös vähän esikuvia: kotimaassa Robert W. Ekman (1808–1873) ja Albert Edelfelt (1854–1905), Ruotsissa Carl Larsson (1853–1919) ja Ranskassa Gustave Doré (1832–1883).

Lehteen Ljungblomman: illustrerad tidning för barn och ungdom Schjerfbeck piirsi jouluaiheen vuonna 1882. Siinä lapset katsovat ikkunasta tähteä ja kuvan keskuksena on joulukuusi. Piirustus on yksityiskohtainen ja lapsille mieleinen. Tämä on ­ainoa Schjerfbeckin kuvitus Paul Tannisen toimittamaan lyhyt­aikaiseksi jääneeseen lehteen.

Hauta perhossa kertoo sotaisan tarinan.

Mielenkiintoisen kuvituksen Helene Schjerfbeck teki J. L. Runebergin (1804–1877) muinais­kreikkalaisessa hengessä kirjoittamaan runoelmaan Grafven i Perho / Hauta Perhossa (1831). Hurjaan tarinaan sisältyy sokeaa tottelevaisuutta, uhrautuvaisuutta, sotimista ja lopuksi perheen kuolema.

Tapahtumapiirustukset vievät tarinaa eteenpäin, ja vaikuttavin on kokosivun kuva vanhimman pojan synkästä olemuksesta, kun hän näkee isänsä laskevan surmattuja poikiaan.

Schjerfbeckin palkkasi Hauta Perhossa -kuvitustehtävään kirjakauppiaana ja kirjankustantajana toiminut G. W. Edlund vuonna 1883. Runoelman toisen osan kuvitus julkaistiin Ilmarinen-almanakassa. Kokonaisuudessaan kuvitus julkaistiin suomenkielisessä kirjassa vuonna 1896 ilman kuvittajan tai suomentajan nimeä.

Helene Schjerfbeck selviää kunnialla karmean tarinan kuvittamisesta, mutta kreikkalaishenkistä sankaruutta hän ei yrittänytkään tuoda murhenäytelmään. Suomenkielisessä runoelmassa piirustuksia on puolet enemmän eli 17. Yksi piirustus muistuttaa asennoltaan Schjerfbeckin Miilunpolttaja-maalauksen (1882) miestä, muissa aiheissa ei ole yhtäläisyyksiä taiteilijan muuhun tuotantoon.

Piirros sapelia hiovista pojista julkaistiin Jac. Ahrenbergin Österut-kirjan esilehtenä.

Historialliset kuvitusaiheet ­eivät tämän jälkeen toistuneet Helenen tuotannossa. Schjerfbeckin piirustus sapelia hiovista pikkupojista (1890) on Jac. Ahrenbergin Österut-kirjan esilehtenä, se liittyy tarinapariin ”Poikuusvuosilta” (Från Pojkåren). Hiontakiveä pyörittävä poika on valossa ja sapelia pitävä hämärässä.

Kuvitukseksi voidaan myös lukea Brokiga Blad -albumissa (1899) oleva Schjerfbeckin maalaus taidemaalari-kirjailija Helena Westermarckin (1857–1938) kertomukseen När kon blev sjuk (Lehmän sairastuessa), joka vuotta myöhemmin muuntui maalaukseksi Kirkkoväkeä.

Taiteilijaseuran joululehtiin 1894 painetut pari Schjerfbeckin vesivärityötä Firenzen seudulta liittyvät hänen maalauksiinsa. Ne tuovat tuulahduksen etelä­eurooppalaisesta maaston muotoja kunnioittavasta rakennuskulttuurista ja siroista sypresseistä.

Konstnärsgillets julblad -lehden julkaisi vuonna 1894 Wentzel Hagelstams förlag ja Taiteilijaseuran joululehden (1894) Otava.

Myöhemmin Schjerfbeck karttoi tilaustöitä, paria poikkeusta lukuunottamatta. Hän piirsi pari vaatimatonta kuvaa kirjailija-kansanedustaja Hilda Käkikosken (1864–1912) tarinaan Pikku-Mari taikinatiinussa Joulutervehdys-lehteen (1900) ja tämän jälkeen hänet onnistuttiin houkuttelemaan vielä kuvittamaan laadukasta lehteä Julgranen.

Schjerfbeckin ensimmäinen kuva siihen on vuodelta 1905. Kuvittajaa ei mainita, mutta värikuva kolmesta ratsastajasta on merkitty H.S., ja se vastaa Schjerfbeckin uudistunutta yksinkertaistavaa tyyliä.

Kolme ratsastajaa liittyy lauluun Stjärngossarnes visa (Tähtipoikien laulu). Koristeellinen reunus kertoo gobeliinityylin vaikutuksesta. Taiteilija on omimmillaan aiheessa eikä seuraa orjallisesti laulun sanoja. Joulun tunnelmaa aiheeseen tuovat etualan ratsukon värit: punainen, musta, beige ja ruskea. Kuvitus on Schjerfbeckin parhaimpia.

Schjerfbeck osallistui Jul­granenin kuvittamiseen vielä 1906 ja 1907. Hus­modern-lehden pitkäaikaisen päätoimittajan Fanny Hultin (1861–1945) kertomusta Engel­brekts befrielsekrig (Engelbrektin vapaussota) täydentää kolme taiteilijan mustavalkoista piirustusta.

Impressionistinen alkukuva tuo tarinaan liikettä ja tunnelmaa. Pojan innokkuus eläytyä taisteluun on esitetty takaviistosta kuvatulla etualan hallinnalla ja vinolla liikkeellä. Virkkaavan naisen pysähtyneisyys ja rajattu näkyminen vahvistaa osaltaan pikkupojan intoa.

Toinen kuva on rauhallinen, Arne-poika on mäntymetsässä puumiekka vyöllään. Kolmannessa kuvassa pieni vapaustaistelija on löydetty metsästä ja hän istuu äidin sylissä.

Schjerfbeckin kuvitustyyli suhteessa hänen maalauksiinsa on hyvin tunnistettavaa, erityisesti viimeisessä kuvassa. Tällä kertaa kuvittaja on saanut nimensä sisällysluetteloon.

Schjerfbeck lainasi metsänhaltijan piirteet Mummo-teoksestaan kuvitukseen, joka ilmestyi vuoden 1907 Julgranen-lehdessä.

Julgranen-lehdessä vuonna 1907 Schjerfbeck kuvitti Maria Nyströmin (1854–1937) näytelmän Liten älva (Pieni keijukainen), ja Helene Schierfbeck (sukunimi on kirjoitettu i:llä eikä j:llä) mainitaan kirjoittajan jälkeen kuvittajana.

Pääkuvana on metsähaltijalta ihmislapseksi muuttumista aneleva keijuprinsessa. Kuvan värit ovat vihreä, ruskea ja valkoinen. Haltija on ainoa kuvassa kasvonsa näyttävä, alareunassa ovat kahden lapsen päät.

Helene Schjerfbeck: Mummo, öljy kankaalle, 1907. Teos kuuluu Yrjö ja Nanny Kauniston kokoelmaan Ateneumissa.

Haltijan piirteet on lainattu Schjerfbeckin Mummo-teoksen (1907) mallilta. Näytelmätekstin yhteydessä on lisäksi neljä pienempää kuvaa.

Taiteilijalle kuvitusten pääasiallinen rooli oli varojen hankinta. Schjerfbeck paneutui luonteensa mukaan näihinkin tehtäviin tunnontarkasti, mutta suurempaa intoa työ ei tuntunut tuottavan.

Varmaan yksi syy innottomuuteen oli se, että hän ei pystynyt hallitsemaan lopputulosta itsenäisesti, vaan välissä oli monta muuta tahoa: kustantaja, kirjailija, kaivertaja, painotekniikka ja vielä painolaitos. Lopputulos oli hänelle silloin arvoitus ja Schjerfbeck inhosi näkemyksiensä tärväämistä.

Julgranen-kuvituksissa hän kokeili uudenlaisia sommittelu- ja perspektiiviratkaisuja, ne ovat positiivisia löytöjä hänen tuntemattomaksi jääneellä kuvittajantiellään. Alkuperäisten luonnosten yksilöllinen tasokkuus on sitten eri asia, kuten luistelupiirustuksesta huomataan. Työskentely lopullisten materiaalien kanssa oli Schjerfbeckille tärkeintä.

Schjerfbeck oppi tuntemaan vahvuutensa ja tiesi myös terveytensä rajoitukset. Hänen kuvitustuotantonsa kertoo meille suppeudessaankin taiteilijan elämästä, aikakauden odotuksista ja lopulta hänen yksilöllisistä valinnoistaan.

Kirjoittaja Leena Ahtola-Moorhouse on taidehistorioitsija ja arvostettu Schjerfbeck-asiantuntija.

Helene Schjerfbeck vuonna 1917.

Hauta perhossa -kuvituksen vaikuttavin teos on kuva synkkäilmeisestä pojasta, jonka isä laskee surmattuja poikiaan taustalla.

