Kuluneen vuoden aikana sosiaalisessa mediassa ja keskusteluryhmissä on levinnyt remix-versioita, jotka ovat saaneet kuuntelijat kuvainnollisesti hieraisemaan korviaan.

Esimerkiksi popartisti Billie Eilishin kappaleista sosiaalisessa mediassa on jaettu versioita, jotka on toteutettu 8D-audioksi kutsutulla tyylillä. Kun kappaletta kuuntelee kuulokkeet päässä, tuntuu kuin lauluääni vähitellen siirtyisi vasemman korvan juuresta pään oikealle puolelle.

Kappaleet on miksattu siten, että musiikki voi kuulostaa tulevan eri etäisyyksien päästä. Voisi melkein kuvitella, että kappaletta esitetään samassa huoneessa.

Sellaisen kuuli myös helsinkiläisartisti Artem, joka innostui uudesta villityksestä.

”Se tuntui kuin kappale olisi soinut pään sisällä tai itse olisi kuuntelemassa sitä jossain klubilla eikä kotona”, Artem sanoo.

Nimestään huolimatta ääni ei todellisuudessa tule kahdeksasta suunnasta, vaan äänisignaali on panoroitu. Panoroitua ääntä liikutellaan vasemman ja oikean kanavan kesken, joka luo vaikutelman äänen tulosuunnan vaihtelusta.

Artem sekä hänen tiiminsä ajattelivat, että tekniikan hyödyntämistä voisi yrittää viedä askeleen pidemmälle. Silloin syntyi idea, että moniulotteiselta tuntuva ääniraita yhdistettäisiin musiikkivideoon.

Musiikkivideoihin 8D-miksaustyyli ei ole vielä juurikaan levinnyt. Artem toteaa, ettei ole omissa etsinnöissään löytänyt vastaavia musiikkivideoita. Voi siis hyvin olla, että suomalaisartisti on ensimmäisten joukossa tekemässä sellaista.

”Nykyään musiikkivideoita julkaistaan niin kovaa tahtia, että on pakko yrittää erottautua joukosta. Lisäksi oli kiinnostavaa tehdä musiikkivideo tavalla, joka ei ole yleisesti käytössä”, Artem sanoo.

Karim Sahebin ohjaamalla videolla on pyritty korostamaan miksaustyylin synnyttämää tilan tuntua ja vaikutelmaa liikkeestä. Kun kamera kiertää ilmassa leijuvaa artistia ympäri, niin ääni seuraa mukana samassa tahdissa. Kun Artem tulee kaukaa niittykedolta lähikuvaan, tuntuu kuin laulu kuuluisi lähempänä kuin aiemmin.

Jos musiikkivideo ei näy alla, voit katsoa sen tästä linkistä:

Artemia viehättää ajatus siitä, että musiikkivideo ja 8D-teknologiaa pakottaa kuuntelijan keskittymään videoon kuulokkeet päässä.

”Maailma on nykyään niin hektinen, että helposti keskittyy vain seitsemän sekunnin Tiktok-videoihin.”

27-vuotias Artem Igo on aiemmin tehnyt musiikkia muun muassa Artem x Yonas -duossa. Pari vuotta sitten alkaneesta soolotaipaleesta on aiemmin tänä vuonna ilmestynyt kaksi singlekappaletta, tänä perjantaina vuorossa on kolmas Värit-single.

Hänen soolokappaleissaan soivat rosoiset kitaramelodiat, jotka ovat viime vuosina tulleet trendikkäiksi muun muassa Post Malonen, Lil Peepin ja Kid Cudin kaltaisten artistien kappaleilla.

Viime vuosina monet hiphop-artistit ovat ammentaneet vaikutteita 90-luvun grunge-musiikista, jonka erityisesti Nirvana nosti Seattlesta maailmankartalle. Useat nykyräppärit ovatkin todenneet yhtyeen keulakuvan Kurt Cobainin vaikuttajaksi omalle musiikilleen. Niin toteaa myös Artem.

”Heti junnuna ensimmäiset asiat, mitä musiikista muistan oli, kun mutsi kuunteli rokkia ja raskaampaa musiikkia. Kun on syntynyt ysärin alussa, niin se on monelle sitä, mitä kotona kuuli. ”

Lähes 30 vuoden aikana trendisykli tuntuu kierrähtäneen ympäri. Artem toteaa, että nykyään on jälleen ”siistiä olla taas vähän grunge-henkinen tyyppi”. Omiin usein melankolisilta tuntuviin kappaleisiinsa hän haluaa ammentaa inspiraatiota omasta elämästään ja kokemuksistaan.

Hän haluaa kirjoittaa siitä, millaista on elää nuorena aikuisena keskellä Helsinkiä ja ”olla vähän hukassa elämässään”. Koko ajan tuntee ”hirveät paineet ja odotukset sekä itsellään että ulkopuolisilla”.

Erityistä painetta tuoreelle sooloartistille aiheuttaa alkuvaiheessa olevan uran rakentaminen. Toiveissa on, että vielä kesän mittaan pääsisi jälleen keikkailemaan. Tällä hetkellä sitä vielä pitää odotella, koska alkanut keikkailu loppui kuin seinään koronaepidemian myötä, kuten monella muullakin muusikolla.

”Jännittää vähän, missä vaiheessa kaikki normalisoituu oikeasti vai tuleeko tässä vielä toinen aalto.”

Artem haluaa löytää poikkeuksellisesta keväästä myös hyviä puolia ja suhtautua asioihin ”posin kautta”. Ainakin viime kuukausina on ollut aikaa ja myös pakko kehittää itseään biisinkirjoittajana.

”On oppinut keskittymään ja tekemään itsenäisemmin asioita. Ei tarvitse aina turvautua muihin.”