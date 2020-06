Jos olisit aivan ummikko, millaista olisi opetella suomen alkeita? Sitä voi testata suositulla Duolingo-kielenoppimissovelluksella, joka on ottanut kielivalikoimaansa nyt myös suomen.

Ensin sovelluksen tekoälynainen lausuu suomalaisia naistennimiä: Elsa, Roosa. Niitä vastaavia sanoja klikataan sivun alalaidasta.

Sitten Duolingo varoittaa, että nyt menee vaikeaksi. Jännitys tiivistyy. Ensimmäinen käännöstehtävä englannista suomeen: Joni.

Joni?

Käännösvaihtoehdot ovat ”olen”, ”minä”, ”Elsa” ja ”Joni”.

Valitaan ”Joni”.

”Awesome!” Duolingo kannustaa.

Vähitellen päästään oikeisiin lauseisiin. Tarpeeksi sinnikkäät pääsevät opettelemaan ylemmillä tasoilla muun muassa kesäistä grillaamissanastoa. Omat osionsa on omistettu myös muille tärkeille asioille, kuten rakkaudelle ja kahville (”kerma on loppu!”).

Edistyneempi opiskelija saa eteensä monimutkaisempia lauseita. Englanniksi pitää kääntää esimerkiksi tämä: ”Outoa! Hän ei halua syödä pullaa, vaikka hän on suomalainen.”

Loppuunsa hiottu suomen opetusohjelma ei ole, minkä Duolingokin myöntää: toisin kuin monet muut kielet, suomi on vasta niin sanotussa beta-vaiheessa, eli siinä voi olla vielä virheitä. Naisääni lausuu esimerkiksi sanan ”jano” kerta toisensa jälkeen pitkällä a-äänteellä, ”jaano”.

Myös netissä kiertää havaintoja sovelluksen virheistä. Eräs perisuomalainen lause on kirjoitettu väärässä sijamuodossa: ”Mämmi on suomalainen herkkua”. Käännökseksi ei kelpaa ”Mämmi is a Finnish treat”, vaan sovellus vaatii muotoa ”The mämmi is a Finnish treat”.

Englannista suomeen sovellus pyytää kääntämään lauseen ”The new printer is fast”, mutta vastausvalikosta puuttuu olla-verbi. Niinpä oikea vastaus on Duolingon mukaan ”Uusi tulostin nopea”.

Duolingo on vihreästä pöllömaskotistaan tunnettu amerikkalainen kieltenopiskelusovellus, jossa voi opetella omaan tahtiinsa 94 kieltä, esimerkiksi ranskaa, venäjää tai vaikka Star Trek -kieli klingonia.

Duolingo kertoo, että sillä on yli 300 miljoonaa käyttäjää ympäri maailmaa. Pääosin kieliä opiskellaan englannin kautta, mutta sovellus tarjoaa joitakin kieliä opiskeltavaksi myös esimerkiksi saksan- tai kiinankielisen käyttöliittymän avulla. Kielenoppiminen on pelillistetty, eli pöllömaskotti kannustaa oppijaa ja virheistä rokotetaan. Sovelluksen perusversio on maksuton, mutta mainoksettomasta versiosta täytyy maksaa.

Yhtiön markkinointijohtaja Colin Watkins kertoo, että suomi oli palvelun toivotuimpia kieliä.

”Aina kun julkistimme jotain uutta, sosiaalisessa mediassa ensimmäinen kommentti tuntui olevan ’teillä on jo klingonin kurssi, missä on suomi?’”, Watson sanoo.

Suomen opiskelun on Duolingossa aloittanut jo 36 000 käyttäjää.

Duolingon kurssit tehdään vapaaehtoisvoimin, ja suomen kohdalla pääroolissa on ollut aktiivinen Duolingo-käyttäjä nimeltä Mari Kröger.

Watkinsin mukaan yrityksen kielitieteilijät ja insinöörit suunnittelevat kurssien rakenteen, ja paikalliset vapaaehtoiset täyttävät niihin sanat ja esimerkkilauseet. Niin kielestä tulee hänen mukaansa luontevampaa. Vasta hiljattain Duolingo on palkannut ihmisiä työskentelemään suosituimpien kielien, kuten espanjan, opetusohjelmien parissa.

Helsingissä asuva, irlantilaissyntyinen Darren Webb muutti Suomeen vuonna 2002. Suomen opinnot hän oli aloittanut edellisvuonna Dublinissa.

Duolingon suomenkurssia Webb ei ole vielä kokeillut, mutta hän on käyttänyt sovellusta aiemmin palauttaakseen mieleen koulussa opiskeltuja iirin alkeita ja ruotsia, jota hän opiskeli työväenopistolla Helsingissä.

“Duolingo on ollut hyvä tapa oppia tai palauttaa mieleen perusasioita ja lyhyitä lauseita”, hän sanoo.

Vaikka Duolingon opetus perustuukin kielessä toistuvien rakenteiden tunnistamiseen ja käyttökelpoisten lauseiden harjoitteluun kieliopin tankkaamisen sijaan, Webb sanoo, että enemmän apua kielenopiskelussa on ollut keskusteluista hänen 7-vuotiaan poikansa, tämän ystävien ja helsinkiläisen lastentarhan väen kanssa.

Entä huonot puolet?

”Pöllöhahmo, joka toruu jos jätät päivän väliin tai et tee tarpeeksi kerralla!” Webb sanoo. ”Toivoisin myös, että Duolingo maksaisi ihmisille sisällön tuottamisesta.”