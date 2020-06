Draama

Funeral Parade of Roses (Bara no sôretsu). Ohjaus Toshio Matsumoto, pääosissa Peter, Osamu Ogasawara, Yoshio Tsuchia. 105 min. K16. ★★★★

Japanin entisessä pääkaupungissa Edossa prostituoitujen, parittajien, pikkurikollisten ja köyhien taiteilijoiden kansoittamia kortteleita ja heidän elämänpiiriään kutsuttiin ”kelluvaksi maailmaksi”. Vuonna 1868 Edo sai uuden nimen Tokio ja ”kelluva maailma” siirtyi ennen pitkää Golden Gaiksi kutsuttuihin kortteleihin.

Niistä kertoo Japanin 1960-luvun uuden aallon avantgarde -elokuvan tunnetuimman ohjaajan, kolme vuotta sitten 85-vuotiaana kuolleen Toshio Matsumoton elokuva Funeral Parade of Roses vuodelta 1969. Tämä maailman vähiten tunnetuksi klassikoksi kutsuttu ohjaustyö restauroitiin kauniisti ohjaaja Matsumoton kuolinvuonna ja omistettiin hänelle. Matsumoto ohjasi 1955 alkaneella urallaan vain kolme pitkää elokuvaa, mutta runsaasti kokeellisia lyhytelokuvia.

Kieltämättä Tatsuo Suzukin hieno mustavalkokuvaus pääsee oikeuksiinsa 4K-restauroinnin ansiosta. Niin Suzukin kuvauksessa kuin Matsumoton ohjauksessa on selkeitä vaikutteita 1960-luvun eurooppalaisesta art house -elokuvasta ja populaarikulttuurista.

Ensimmäiset kohtaukset tuovat mieleen Michelangelo Antonionin urbaanin vieraantumisen kartoitukset ja aikahajotetusta kerronnasta sekä tahallisista etäännyttämiskeinoista (muun muassa näyttelijöiden haastattelut kesken tarinan) voi löytää kaikuja Jean-Luc Godardilta. Eikä Suzukin kuvaustyöstä aina ole liioin kaukana Sven Nykvist, Ingmar Bergmanin legendaarinen kuvaaja.

Elokuvan alkupuolella annetaan vihje siitä, mistä tarinassa on kyse. Nuori ”gay boy”, transvestiitti Eddie (Peter) nojaa kadulla elokuvajulisteiden peittämään seinään. Julisteet ovat Pier Paolo Pasolinin ohjaustyöstä Oidipus (1967). Oidipuksen tragedia käy Eddien elämässä toteen hieman käänteisellä tavalla.

Eddie työskentelee Gondan (Yoshio Tsuchia) omistamassa Genet-klubissa, jossa miehet käyvät viihtymässä kauniiksi naisiksi laittautuneiden gay boy -emäntien luona. Klubia vetää ikääntynyt transvestiitti Leda (Osamu Ogasawara), joka on myös Gondan rakastettu – kunnes mies ihastuu nuorempaan ja sievempään Eddieen. Siitä alkaa Eddien ja Ledan armoton kamppailu Gondan rakkaudesta ja klubitoiminnan johtamisesta.

Funeral Parade of Roses on nyt katsottuna selkeästi 1960-lukuinen elokuva. Matsumoto käyttää kerronnassaan monia vuosikymmenen elokuvalle tyypillisiä temppuja: vinoja kuvakulmia, nopeita leikkauksia, väliotsikoita, puhekuplia, psykedeelista kuvastoa ja popmusiikkia. Myös gay-alakulttuurin selkeä valinta aiheeksi edustaa 1960-luvulle ominaista tarvetta irtautua totutusta ja kuvata elämää laajemmalla kirjolla.

Mutta tärkeintä on, että elokuva ja sen tyyli ovat kestäneet aikaa yllättävän hyvin. Funeral Parade of Roses on yhä vetävä, hauska, traaginen ja paikoin hyytävän väkivaltainenkin erään elämänpiirin kuvaus. Elokuvan nimi on sanaleikki. ”Ruusut” kun tarkoittavat tässä transvestiittibaarin emäntiä, ja aika hautajaismaiset tunnelmat heistä parille tulevatkin.

Matsumoton elokuvan piti alun perin saada meillä ensi-iltansa Pride-viikolla, ja niinhän se saakin. Paitsi että viikkohan siirrettiin tänä vuonna koronan vuoksi syyskuulle.

