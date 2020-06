Enola Holmes -elokuvan on määrä tulla Netflixiin syyskuussa.

Kirjailija Arthur Conan Doylen perikunta haastaa suoratoistopalvelu Netflixin oikeuteen, kertoo uutistoimisto AFP.

Syynä on se, että perikunnan mielestä Netflix-elokuva esittää Sherlock Holmesin hahmona, jolla on tunteita ja joka kunnioittaa naisia. Nämä piirteet ovat perikunnan mukaan vielä tekijänoikeussuojan alaisia.

Yksityisetsivä Sherlock Holmes on Doylen tunnetuin hahmo. Brittiläinen Doyle kirjoitti yhteensä neljä romaania ja useita kymmeniä novelleja fiktiivisen lontoolaisetsivän seikkailuista.

Netflixin elokuva Enola Holmes on adaptaatio yhdysvaltalaiskirjailija Nancy Springerin kirjasarjasta, joissa päähenkilönä on Springerin keksimä Enola, Sherlock Holmesin teini-ikäinen sisko. Elokuvan on tarkoitus tulla Netflixiin syyskuussa.

Perikunta syyttää suoratoistopalvelua tekijänoikeuksien rikkomisesta.

Ensimmäinen Sherlock Holmes -tarina, Punaisten kirjainten arvoitus, ilmestyi vuonna 1887. Sen ja suurimmaksi osaksi muidenkin Holmes-tarinoiden tekijänoikeudet ovat jo rauenneet.

Yhdysvaltojen tekijänoikeuslain mukaan viimeisten kymmenen tarinan oikeudet raukeavat kuitenkin maassa vasta vuoteen 2022 mennessä, sillä ne julkaistiin myöhemmin Yhdysvalloissa.

Tähän myös Doylen perikunta vetoaa. Perikunnan mukaan Sherlock Holmesille kehittyi tunteita vasta viimeisissä kymmenessä kirjassa, jotka olisivat siis vielä tekijänoikeudella suojattuja.

”Holmes muuttui lämpimämmäksi ihmiseksi viimeisissä kymmenessä kirjassa. Hän pystyi ilmaisemaan tunteitaan ja alkoi kunnioittamaan naisia”, perikunta perustelee tiistaina jätetyssä kanteessaan.

Oikeuskanne koskee Netflixin lisäksi Springeriä, tämän kustantamoa Penguin Housea ja elokuvan tuotantoyhtiötä Legendary Picturesia.

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun perikunta kiistelee Sherlock Holmes -hahmon tekijänoikeuksista.

Vuonna 2014 perikunta vei oikeuteen yhdysvaltalaiskirjailija Leslie Klingerin, samoista syistä kuin nyt Netflixin. Klingerin kirja Holmesista ja tämän kumppanista tohtori Watsonista rikkoi perikunnan mukaan tekijänoikeuksia, sillä se pohjasi viimeisiin kymmeneen kirjaan.

Alemmat oikeusasteet arvioivat, että Klingerin ei tarvitse maksaa korvauksia perikunnalle. Oikeuden mukaan Klinger kopioi vain ensimmäisten kirjojen hahmoja. Yhdysvaltain korkein oikeus ei suostunut enää ottamaan asiaa käsittelyyn.

Samoista syistä perikunta nosti kanteen elokuvayhtiö Miramaxia vastaan seuraavana vuonna. Perikunta ja Miramax sopivat lopulta Mr. Holmes -elokuvaa koskevan riidan oikeuden ulkopuolella.

Kymmenen viimeistä Sherlock Holmes -teosta ovat siis vielä tekijänoikeuksilla suojattuja.

Esimerkiksi Klingerin tapausta käsitellessään oikeus arveli, että Holmesin asenne koiria kohtaan voisi kuulua tekijänoikeuksien piiriin. Vasta viimeisimmissä teoksissa selviää, että Holmes pitää koirista.