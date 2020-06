Makuuhuoneen seinällä on parimetrinen Jorma. Kuvan malli sanoo sitä graafiseksi Uotiseksi.

Mitä ajattelet, kun heräät kuvan edestä?

”Ja näen tuon! Joka jumalan aamu pahvisen Uotisen!”

Jorma Leo Kalevi Uotinen puhuu usein Uotisesta ja nauraa päälle hersyvästi. Hahmo parrasvaloissa on hetkittäin selvästi toinen henkilö kuin puhuja.

”Täytyy muistaa, että se on pahvi-Uotinen.”

Kansallisbaletti antoi teoksen Uotiselle lahjaksi, kun hän vietti 40-vuotistaiteilijajuhliaan. Nyt hän viettää 50-vuotistaiteilijajuhlaa.

Jorma Uotinen 40-vuotistaiteilijajuhliensa juhlanäytöksen jälkeen Kansallisoopperassa 2010.

Uotinen kaataa samppanjaa lasiin. Se sopii iltapäivän hellekeliin.

”Porilainen sanoo pootoora. Se on hyvä sana, tippa päälle.”

Kodissa Runeberginkadulla vain muutama taideteos odottaa paikkaansa parin vuoden asumisen jälkeen. Asunnon ja asusteiden purppura, vihreä ja punainen ovat kuin Jokerilla, sarjakuvailveilijällä. Päävärit kelpaavat Uotiselle, mielestään mustavalkoiselle ihmiselle.

Taideteokset muistuttavat elämän ratkaisevista hetkistä: makuuhuoneen seinälle ripustetut Robert Mapplethorpen valokuvavedokset ajasta Pariisissa 1970-luvulla. Seinillä on liikettä kuvaavia maalauksia. Veistoksissa toistuu eläimellisyys ja hopeapinta.

”Näin!”

”Jaah!”

Uotinen puhaltelee ja huudahtaa joka kerta, kun hän ottaa liikkeen kohti kameraa. Kohta voidaan keskustella.

”Hah!”

Koko kansan tuntemaksi tanssijaksi noussut Jorma Uotinen vuonna 1985.

Jorma Uotisen ensimmäinen vuosikymmen toi esiintymisvimman. Poika meni soittamaan Porin teatterinjohtajan kelloa 1950-luvulla. Hän oli leikkinyt kaupunginteatterin näyttelijöiden lasten kanssa ja ihaillut vanhempia käsikirjoituspinkat käsissään.

”Ajattelin, että minun on pakko päästä esiintymään ja että aion ostaa koko teatterin ja otan kaikki sukulaiset sinne esiintymään.”

Hän pääsi lavalle lapsena, ja myöhemminkin.

Uotisen isä kuoli, kun poika oli kolmevuotias. Hänen ompelijana työskennellyt äitinsä oli tyytyväinen, että tiesi, missä lapsi vietti aikaansa. Teatterilla.

Uotinen teki ensimmäisen julkisen tanssinsa Viulunsoittajassa katolla vuonna 1966. Hän esitti venäläistä ja juutalaista tanssia.

Vielä silloin Uotinen uskoi, että hänestä tulee näyttelijä. Hän saa edelleen lavalla saman eloa nostattavan tunteen.

Kun Uotinen haki Teatterikouluun, valitsijat Kalle ja Ritva Holmberg sanoivat loppuvaiheeseen päässeelle ehdokkaalle, että tämän tapa liikkua on poikkeuksellinen. ”Hakeudu tanssin, liiketaiteen tai pantomiimin pariin”, he kehottivat. Se oli viisaasti sanottu, Uotinen ajattelee.

Liike pysähtyi, kun hän sairasti 19-vuotiaana autoimmuunisairauden, Guillain-Barrén oireyhtymän. Uotinen halvaantui eikä pystynyt edes puhumaan. Toipuminen oli kuitenkin nopeaa. Hänestä tuli tanssityöläinen Kansallisbalettiin tasan puoli vuosisataa sitten.

Vuonna 1969 Uotinen kävi ensimmäistä kertaa Pariisissa ja kirjoitti sieltä teinin innolla äidilleen, että tässä kaupungissa haluan joskus työskennellä. Seitsemän vuotta myöhemmin suunnitelma toteutui.

Pariisin oopperan modernin tanssin ryhmässä työskentely muutti Uotisen tanssijasta taiteilijaksi.

Kun hän palasi 1980-luvun Suomeen, metsävaltio oli valmis kansainväliselle liikkeen uudistajalle. Uotisen kolmas vuosikymmen oli tanssiteoksissa laskettuna kaikkein tuotteliain.

Hän hankki aseman, jossa saattoi johdattaa ihmiset Aleksanterin teatterista uudelle oopperalle ja tanssille omistetulle talolle vuonna 1993. Matkalla tanssijat valloittivat eduskunnan portaat tuhansien ihmisten edessä. Kansallisbaletin johtajana vuosina 1992–2001 työskennellyt Uotinen kokee yhdeksi merkittävimmäksi saavutuksekseen tanssijoiden määrän nostamisen.

Kansallisbaletin johtaja Jorma Uotinen vuonna 2000.

Uotisella on ollut sooloesitys tanssiuransa jokaisella eri vuosikymmenellä.

1970-luvulla oli Jojo, jota hän esitti ympäri Eurooppaa.

1980-luvulla tuli Huuto, joka oli miehen seksuaalisen identiteetin tutkielma. 1990-luvulla alkoi Mies jota ei koskaan ollut. Se perustui Fernando Pessoan runoihin.

La Divan esittämistä punaisessa jättihameessa Uotinen on jatkanut tälle vuosituhannelle.

Teos La Diva Helsingin juhlaviikoilla vuonna 1996.

”En ole kokenut koskaan ikään tai fysiikkaan liittyvää kriisiä. Olen aina ymmärtänyt, että meillä ole mitään muuta mahdollisuutta kuin vanheta joka päivä. Se on demokraattisin asia maailmassa.”

Jorma Uotinen ei kuusikymppisenä ole tavoitellut hyppyjä ja jalannousuja, joita hän teki kolmekymppisenä.

”Ne ovat menneet, gone forever, mutta ne on tehty. Sitä ei kannata haikailla, minkä on jo kokenut ja tehnyt. Aina katsoo eteenpäin, mitä on vielä tulossa.”

Vuosituhannen taitteessa Uotinen alkoi esiintyä äänellään. Se aiheutti pilkkaa: tanssija, ja vielä laulaa.

”Että luuleeko se myös sellaista osaavansa? Ei luullut, mutta lähti silti tekemään.”

Uotinen on sittemmin konsertoinut kotimaan lisäksi ympäri Eurooppaa.

Jorma Uotinen pitää mustavalkoisuudesta ja pääväreistä.

Uotinen on tottunut puhumaan vuosistaan. Alla ovat elämäkerran sessiot. Sauli Miettisen kirjoittama Jorma Uotinen ilmestyy elokuussa.

Kun keskustelu siirtyy pitkäaikaiseen projektiin, Tanssin taloon, Uotinen ottaa paksusankaiset lasit alas. Toinen, show-Uotinen on poissa. Hän palautuu järjestelijäksi, pomoksi, huolehtijaksi, jonka päämäärä on saada tanssille lisää tilaa. Hän antaa matalalla äänellä tarkkoja näkemyksiä, miten uusi instituutio saadaan kukoistamaan. Raha ratkaisee, sen vanha johtaja tietää hyvin.

Uotisen mielestä tanssi saisi jatkua kaikkialla. Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaankaan hän ei sano olevansa ollenkaan kyllästynyt 14 vuodessa. Tuomarointi on kivaa mielipiteiden laukomista, joka vie vain sunnuntain.

Tanssii tähtien kanssa -tuomari Jorma Uotinen vuonna 2012.

Ohjelmasta on jäänyt elämään muutama fraasi, joita Uotinen kuulee lähes päivittäin kaupungilla. Syntymäpäivän kunniaksi Uotinen tekikin myös laulun nimeltään Ei huono. Koska miksei tekisi? Uotinen sanoo uuden singlensä vahvistukseksi sanaparin:

”Ei huono.”

Töölön kodissa Uotinen tekee liikkeitä joka päivä. Usein öisin. Silloin kaupungin valot elävät kuin katsoisi Helsinkiä suurempaa kaupunkia. Nykyään kun vuorokausirytmin voi sovittaa oman mielensä mukaan ja aloittaa julkisen elämän vasta puoliltapäivin.

Seuraavan vuosikymmenen Uotinen haluaa keskittyä laulukonsertteihin ja jatkaa televisiotöitä: niin kauan kuin yli 70-vuotias kelpaa.

”Siinähän katsotaan pärstää, että eihän tuota voi panna enää televisioon”, Uotinen sanoo ja nauraa.

”Pitää olla realisti tämän asian kanssa. Se saa kestää sen, minkä se kestää.”

Hän vietti edellistä vuosikymmenjuhlaa Porissa sadan vieraan kanssa. Korona perui uudet juhlat. Niitä vietetään 27. heinäkuuta 2021, päivää ennen Uotisen 71-vuotispäivää.

Juhliin kutsutaan kaksisataa Jorma Uotisen parasta ystävää.

Lenita Airisto (vas.), Jorma Uotinen ja Helena Lingren juhlimassa vuoden vaihtumista vuonna 1998.

Outinen pääsi tekemään tanssiteoksen veden pääkke vuonna 1997.

Waltari-yhtyeen Kärtsy Hatakka (vas.) ja Jorma Uotinen tekivät yhteisteoksen Kansallisbalettiin vuonna 1990.

Uotinen kotonaan Töölössä. Takana Ola Kolehmaisen valokuvateos.