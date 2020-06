Yksi yliampuva persoona yltää tosi-tv-sarjassa herkästi tähdeksi. Mutta mitä jos heitä on kymmenkunta? Realitysarjassa RuPaul’s Drag Race UK (2019–) brittiläiset drag queenit kilpailevat näyttävyydestä Huippumalli haussa- ja Muodin huipulla -sarjojen tyyliin. Voittaja palkitaan omalla ohjelmalla.

Liikutaan siis jossain showbisneksen, muodin ja estraditaiteen alueella.

Joukossa on itsevarmoja Lontoon leidejä sekä syrjäseutujen sympaattisia sutturoita. Hahmokavalkadi on sen verran säkenöivä, että ohjelman juontaja, kansainvälisesti tunnetuimpiin ja arvostetuimpiin drag­artisteihin lukeutuva RuPaul, oikealta nimeltään RuPaul Andre Charles (s. 1960), vaikuttaa sovinnaisuuden perikuvalta.

Todellisuudessa hän on ovia avannut idoli, joka on rakentanut dragpersoonastaan monikasvoisen viihdetaiteilijan. Ura on edennyt klubeilta muotimaailmaan, televisioon ja musiikkibisnekseen.

Areenassa katseltavissa oleva ohjelma on spin off -sarja Emmy-palkitulle RuPaul’s Drag Racelle (2009–), joka löytyy puolestaan ainakin Netflixin valikoimista. Ohjelmasta on tehty omat versionsa myös esimerkiksi Thaimaassa ja Chilessä.

Maailmanlaajuisissa vientiformaateissa paikallisuutta hyödynnetään sujuvasti. RuPaul’s Drag Race UK:ssa se tarkoittaa, että kilpailijoiden tehtävänä on pukeutua kuin kuningatar Elisabet II tai tuunata Downton Abbeya dragtyyliin.

Alusta asti on selvää, että RuPaul’s Drag Race UK erottautuu muista mallinmetsästysrealityistä runsaalla huumorilla. Kilpailijat ovat tosissaan, mutta kyse on silti fantasiasta ja leikistä. Leikkisyys yhdistyy draghahmoissa, vaatteissa, tehtävissä ja varsinkin dialogissa.

Huumori on toki sisäänkirjoitettua dragtaiteessa. Kyse on yhtäältä rajojen rikkomisesta ja esikuvien kunnioittamisesta mutta myös niiden parodioinnista.

Esimerkiksi RuPaul itse nähdään eräänlaisessa kaksoisroolissa: mieshahmona hän tsemppaa kilpailijoita kuin Muodin huipulle -sparraaja Tim Gun, naishahmossaan hän on tuomaripaneelin tuima pomo, vähän kuin Tyra Banks Huippumalli haussa -sarjassa.

Jos joidenkin tosi-tv-ohjelmien kohdalla on kohistu tarkoituksellisen pikkutuhmista puheista, RuPaul’s Drag Race UK kohottaa kaiken toiseen potenssiin, ehkä jopa kolmanteen.

Mutta ronski verbaliikka, kaksimielisyyksillä kikkailu ja härskiyksillä härnääminen ovat taitolaji. Välillä ohjelman tekijöitä itseäänkin naurattaa BBC:n kanavilla ensiesityksensä saaneen ohjelman absurdius.

”Tätä on BBC”, sanoo RuPaul ja nauraa.

Mauttomuuden voi toteuttaa joko mauttomasti tai sitten tyylillä, niin kuin nämä drag queenit.

RuPaul’s Drag Race UK, Yle Areena.