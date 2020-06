Radiosarja, jonka nimi on Koiria ja ihmisiä voisi hyvin kertoa vaikka metsästyksestä. Siis niistä lukemattomista ihmisen parhaista ystävistä, joilla ei ole mitään asiaa pihatarhasta tupaan, ja joita odottaa tyly kohtalo, jos hirvenhaukku ei ala sujua.

No, ei se siitä kerro. Panu Hietaneva on urbaani toimittaja, jolla on kaksi urbaania karvaista perheenjäsentä, Hertta ja Rauha. Ne kuluttavat kosmetiikkaa ja tykkäävät joukkoliikenteestä sekä luomuruoasta.

Niinpä Hietanevan uutuussarja keskittyy ihmisen ja koiran kymmeniä tuhansia vuosia pitkään kulttuurihistoriaan, jossa heiluhännän pitäminen lemmikkinä ei todellakaan ole mikään uusi moderni länsimainen keksintö.

Ihmiskunnan eriarvoisuus heijastuu myös koiriin. Hietaneva tekee herkullisia havaintoja niin ihmisten kuin koirienkin asemasta eri maissa. Maailman 900 miljoonasta koirasta kolme neljännestä on kulkukoiria, mutta toimittajan omalla koiralla on sairausvakuutus – toisin kuin lähes 30 miljoonalla yhdysvaltalaisella ihmisellä.

Ilmaisultaan kahdeksanosainen sarja on vähän tylsä. Sitä hallitsee kirjallinen monologi, jonka ilmaisu ammentaa vaikutteita selkouutisista. Parhaimmillaan teksti maalailee kuin satu, mutta elävyyttä se olisi saanut esimerkiksi sitaateista tai äänikatkelmista.

Rivien välistä voi löytää kriittistä itseironiaa eläinlääkärissä luottokorttiaan vinguttavaa kulutusyhteiskunnan tukipilaria kohtaan.

Mutta lopulta perusteet ihmisen ja koiran ikuiselle liitolle urbanisoituvassa yhteiskunnassa löydetään biologiasta asti.

Koiria ja ihmisiä, Yle Puhe klo 12.15 ja Areena.