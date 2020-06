Lapatossu ★★

(Suomi 1937) Laiskamato Lapatossu (Aku Korhonen) häärii kaverinsa Vinskin (Kaarlo Kartio) rautatietyömaalla. Komediatrilogian avauksen ohjasivat Toivo Särkkä ja Yrjö Norta.

Katseeseen kätketty ★★★

(USA 2015) Kollegan (Julia Roberts) tyttären (Zoe Graham) murha ei jätä sitä tutkinutta FBI:n agenttia (Chiwetel Ejiofor) rauhaan. Billy Ray filmatisoi argentiinalaisen Juan José Campanellan vuonna 2009 ilmestyneen jännärin uudelleen. Tulos on onnistunut, mutta alkuperäisteos on vielä parempi. Tarina on siirretty 1970-luvulta WTC-iskujen jälkeiseen aikaan. Elokuva kuvaa hyvin, kuinka menneisyyteen voi jäädä kiinni ja tuntea syyllisyyttä asioista, joihin ei ole syyllinen.(K12)

Good Will Hunting ★★★

(USA 1997) MIT:n talonmies Will Hunting (Matt Damon) paljastuu matemaattiseksi neroksi. Gus Van Sant on ohjannut omaperäisiä indie-elokuvia. Hänen hittidraamansa on niihin verrattuna vaisu. (K12)

