Romaani

Joyce Carol Oates: Elämäni rottana (My Life as a Rat). Suom. Kira Poutanen. HarperCollins. 414 s.

Yhdysvaltalainen Joyce Carol Oates (s. 1938) on vuosikausia ollut Nobel-veikkausten kestosuosikki, mutta kohdalle palkinto ei ole osunut. Muita palkintoja uskomattoman tuottelias kirjailija on kyllä voittanut, muun muassa National Book Awardin. Pulitzeriin hän on ollut ehdolla viidesti, viimeksi novellikokoelmastaan Lovely, Dark, Deep: Stories (2014). Kokoelmaa ei ole suomennettu.

Nyt ilmestyy Kira Poutasen kääntämänä viime vuonna Yhdysvalloissa julkaistu Elämäni rottana. Ei enää Otavalta, kuten edellinen suomennos Sisareni, rakkaani (2012) vaan HarperCollinsilta.

Kirjailijan viimeisin teos Elämäni rottana ei ole, Oatesilta on tämän jälkeen ilmestynyt jo ainakin yksi trilleri ja yksi romaani. Hurja tahti – Oatesin ensimmäinen novellikokoelma ilmestyi 1963 ja sen jälkeen hän on kirjoittanut yli sata teosta – on ainakin kriitikkojen mielestä tarkoittanut sitä, että tuotanto ei aina ole tasalaatuista.

Elämäni rottana on oikein vahva romaani – ja vahvasti oatesilainen sekä asetelmansa että teemojensa osalta. Kuten Oatesilla usein, on keskiössä perhe. Siihen kirjailija heijastaa koko yhteiskunnan ja sen mädännäisyydet. Romaanin perhe, Kerriganit, asuu Niagara Fallsin pikkupaikkakunnalla. He ovat irlantilaistaustaisia ja heillä on yksi sääntö yli muiden: asioiden kanssa ei mennä perheen ulkopuolelle.

Perheen seitsemäs lapsi, iltatähti, on kaksitoistavuotias Violet Rue, kaikkien suosikki. Aina siihen asti, kun Violet Rue kertoo koulussa sen, mihin hänen veljensä Jerome Junior ja Lionel hautasivat baseball-mailan, jolla he hakkasivat kuoliaaksi mustan nuoren miehen, Hadrian Johnsonin.

Veljet tuomitaan vankilaan, siitäkin huolimatta, että oma perhe ja muutkin pikkukaupungin valkoiset ovat sitä mieltä, että pojat pannaan kärsimään vain koska he ovat valkoisia.

Ollaan siis hyvinkin syvällä pinttyneeksi elämäntavaksi muodostuneessa rasismissa. Oatesin perusteemoja sekin.

Ja surullisen ajankohtaista.

Pääteemaksi nousee naisten kaltoinkohtelu. Kuten tosielämässäkin, tulee se myös romaanissa esiin monin vivahtein.

Kun Violet Rue paljastaa veljiensä teot, hänkin saa tuomion. Hänet hylätään täydellisesti. Isä, perheen valtias, ei voi antaa anteeksi ”kantelemista” ja Violet Rue lähetetään asumaan sukulaistädin luo. Hän suree ja kaipaa vanhempiaan, mutta ei ­oikeastaan ihmettele isän langettamaa rangaistusta: onhan hän kasvanut perheessä, jossa isä on aina ollut ehdoton valtias.

Tästedes Violet Rue on petturi, rottahuora. Luonnollista, siksikin, että miehille ja naisille on perheessä aina ollut eri säännöt. Miesten pitää olla miehekkäitä, naisille sopii hyvältä näyttäminen. Liian seksikäs ei kuitenkaan saa olla. ”Itsestään numeron tekemiselle ja itsensä esittelylle ei tuntunut olevan miehistä vastinetta. Ja, kuten myöhemmin selvisi, miehistä vastinetta ei ollut myöskään sanoille huora ja lutka.”

Kotoa karkotetusta Violet ­Ruesta tulee veljiensä kostoa pelkäävä pakenija, jonka opinnot jäävät jatkuvasti kesken alituisen muuttamisen vuoksi.

Kerran kaltoin kohdeltuna hänestä tulee myös altis uusille hyväksikäytöille. Miehet tuntuvat kuin haistavan tuon alttiuden, kiihottuvan Violet Ruen uhriasemasta. Niin käy ensin koulun ihrasilmäisen matematiikanopettajan ja myöhemmin siivousfirman varakkaan asiakkaan kanssa.

Kun päähenkilö jatkuvasti joutuu ojasta allikkoon, alkaa lukija jo kysellä, miksi Violet Rue ei pelastaudu, kieltäydy, tee jotakin. Mutta Joyce Carol Oatesin suvereniteetti kertojana tarkoittaa sitä, että hän ei jää ihmettelemään tai psykologisoimaan. Hän kertoo – ja jättää tarinan ja sen kysymykset sitten kiertelemään lukijan päähän.

Kerronnassa heijastuu tosi: tällainen maailma on. Ei siihen aina mahdu äkillistä sankaruutta omissa elämänvalinnoissa. Varsinkaan, jos on lapsesta asti ollut (epäreilujen) toisten armoilla.

Olemme kirjailijan sanojen kautta aivan liki päähenkilöä. Mutta aivan kuten tosielämässä, emme voi nytkään täysin saada selvyyttä siitä, mitä yksilön pään sisällä tapahtuu. Miksi Violet Rue toimii niin kuin toimii?

Eikä yksilön muuttaminen, vaikka olisi mahdollistakin, riitä. Jos haluamme muutosta – rasismin, misogynian, vallan väärinkäytön loppumista – tarvitsee meidän yksilön sijaan puuttua rakenteisiin.

Miten tämä tapahtuu? Siihen Joyce Carol Oates ei kerro vastausta.

Kira Poutasen suomennos toimii, se on sujuva ja ilmava. ”Yhä uudestaan ja uudestaan, miksi? Mukavia tyttöjä, sikoja – mitään syytä ei ollut. Oli totta, ettei Kerriganin poikia ollut kasvatettu näin. Ja silti.”