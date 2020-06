Maailmankuulu graafinen suunnittelija Milton Glaser on kuollut. Vuonna 1929 syntynyt Glaser kuoli perjantaina 26. kesäkuuta, samana päivänä kun hän täytti 91 vuotta, The New York Times kertoo.

Glaser tunnetaan erityisesti I ♥ NY -logostaan. Glaser suunnitteli sen New Yorkin osavaltion vuoden 1977 mainoskampanjalle, jonka tarkoituksena oli edistää turismia.

Tarinan mukaan hän piirsi logon ensimmäisen version punaisella värikynällä paperinpalalle taksin takapenkillä vuonna 1976. Alkuperäinen piirros on nykyään esillä New Yorkin modernin taiteen museossa MoMassa. Glaser suunnitteli logon ilmaiseksi.

Paksut mustat kirjasimet ja kirkkaanpunainen sydän ”love”-sanan tilalla. Yksinkertaista, ja lähes välitön suursuosio. Logon voi nähdä lähes kaikkialla maailmassa muun muassa julisteissa, paidoissa ja mukeissa. Siitä on myös tehty lukematon määrä muunnelmia muille kaupungeille ja paikoille, yleensä ilman lupaa.

On ylipäätään vaikea kuvitella New Yorkia ilman, että mieleen pomppaa välittömästi I ♥ NY. Vuonna 2009 New Yorkin osavaltio teki ”I Love New York” -lauseesta virallisen mottonsa.

”Olen ällikällä lyöty, mitä tälle pienelle, yksinkertaiselle, mitättömälle idealle tapahtui”, Glaser kertoi The Village Voicelle vuonna 2011. Samalle julkaisulle hän kertoi, että kun hän teki New Yorkin vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen ”I Love New York More Than Ever” -julisteen, osavaltio uhkasi haastaa Glaserin oikeuteen tekijänoikeusrikkomuksesta.

I ♥ NY -paitoja myynnissä New Yorkissa kesäkuussa 2019. Logo on yksi maailman tunnetuimmista.

Toinen erityisen tunnettu Glaserin design on vuonna 1967 tehty psykedeelinen Bob Dylan -juliste, joka tuli jokaisen Bob Dylan’s Greatest Hits -levyn mukana. Julisteessa on mustavalkoinen Bob Dylanin siluetti, jolle on tehty islamilaisen taiteen pohjalta tyylitellyt, paksut, aaltoilevat, moniväriset hiuskiehkurat. Julistetta tehtiin lopulta lähes kuusi miljoonaa kappaletta, New York Times kertoo. Yhteensä Glaser suunnitteli elämänsä aikana yli 400 julistetta.

New York Timesin mukaan Glaser toi kaupalliseen taiteeseen ”nokkeluutta, hulluttelua, narratiivia ja taidokasta piirtämistä” 1950-luvun puolestavälistä lähtien – aikana, jolloin mainontaa hallitsivat toisaalta ankara modernismi, toisaalta kodin realismi. Glaserin työt vaikuttivat koko maailman visuaaliseen kulttuuriin varsinkin 1960- ja 1970-luvuilla.

Vuonna 1968 Glaser oli mukana perustamassa New York -aikakauslehteä ja toimi sen designpäällikkönä yhdeksän vuotta. Vuonna 1987 Glaser suunnitteli Maailman terveysjärjestö WHO:lle aidsin vastaisen kampanjan symbolin ja julisteen.

Myös DC Comicsin lähes 30 vuotta käytössä ollut ”luotilogo” on Glaserin suunnittelema, kuten myös Brooklyn Brewery -panimon visuaalinen ilme.