Kirjailija Anna-Leena Härkösen 17-vuotiaana kirjoittamasta Häräntappoase-klassikkokirjasta tehdään nykyaikaan sijoittuva nuortensarja. Kuvaukset aloitetaan tällä viikolla Tampereen seudulla, ja sarja tulee ulos Elisa Viihteessä keväällä 2021.

Ensimmäinen asia, mitä sarjan käsikirjoittamisessa mietittiin oli maaseudun ja kaupungin välinen ero nyt verrattuna 1980-lukuun, kertoo sarjan toinen käsikirjoittaja Oona Haapaniemi, 26.

”Enää ei eletä samalla tavalla eristyksissä”, hän sanoo.

Julkinen liikenne ei ehkä toimi maaseudulla yhtä hyvin kuin kaupungissa ja kadulla vastaantulevat kasvot ovat todennäköisemmin tutut kuin vieraat, mutta nyt jokainen voi sentään nähdä samat sarjat suoratoistopalveluista, ostaa vaatteet nettikaupasta ja hengata sosiaalisessa mediassa.

Uuden Häräntappoaseen päähenkilö ei ole Vaasasta, kuten 16-vuotias Allu, vaan Helsingistä. Muuten alkuperäiselle tarinalle on haluttu olla niin uskollisia kuin nykyaikaistaminen sen sallii.

Haapaniemen lisäksi sarjan on käsikirjoittanut Hasbeen-sarjan luoja Oskari Sipola, joka toimii myös sarjan tuottajana. Sipola halusi tehdä sarjan Häräntappoaseesta, kun hän äkkäsi Hasbeen-sarjan jälkeen, että vaikka kirja on vanha, ovat sen teemat ikuisia. Sarjan ohjaa aiemmin mainoksia, lyhytelokuvia ja musiikkivideoita ohjannut Petra Lumioksa.

Häräntappoase on Haapaniemen ensimmäinen iso työ käsikirjoittajana. Aiemmin hän on käsikirjoittanut muun muassa Putousta.

”Oskarilla oli käsittääkseni toiveena, että hän haluaa jonkun nuoren kirjoittamaan hänen kanssaan. Olin vasta valmistunut ja ilmeisesti perillä nuorten asioista. Ääneni oli tähän sopiva.”

Sipola pyysi Haapaniemen toiseksi käsikirjoittajaksi sen jälkeen, kun Sipola oli nähnyt hänen tekstejään toisessa projektissa. Haapaniemi valmistui Metropolia-ammattikorkeakoulun käsikirjoituslinjalta vuonna 2018.

Kun seitsemännellä luokalla piti valita kirja opettajan antamasta listasta luettavaksi, Haapaniemi valitsi vuonna 1984 julkaistun Häräntappoaseen, koska oli ”joskus kuullut sen nimen jossain” ja kirjan tapahtumat Torvenkylässä sijoittuivat lähelle kotiseutuja Kokkolassa.

Ajankohtaisen kakkosen vuoden 1984 haastattelussa 17-vuotias Härkönen sanoi, ettei aluksi tiennyt tekevänsä kirjaa, vaan ”huvitti itse itseään” laittamalla ylös hyviä juttuja, joita oli kuullut kavereilta.

”Kaikki mikä kävi kippee tai jottain, mä olin yhtenä kynän kanssa söhläämässä. Sitten pistin niitä tonne ja naputtelin yökaudet”, Anna-Leena Härkönen kertoi haastattelussa.

Suurimman vaikutuksen Haapaniemeen teki teoksen kieli. Härkösen kirja onkin saanut kiitosta etenkin siitä, miten siinä on kuvattu puhekieltä ja murretta.

”Anna-Leenan tapa kirjoittaa on vaikuttanut paljon siihen, millaisia tekstejä itse kirjoitan”, Haapaniemi sanoo.

Käsikirjoitukseen Haapaniemi halusi ehdottomasti säilyttää Pohjanmaan murteen. Se sujui ”sutjakkaasti”, koska osaahan hän sitä itsekin.

”Tässä näkyy vahvasti oma ääneni. Sarja on sellainen, jollaista olen aina halunnut tehdä.”

Häräntappoaseesta tehtiin Ylelle viisiosainen sarja jo vuonna 1989. Siinä pääosia esittivät Santeri Kinnunen ja Outi Alanen.

Uudessa sarjassa nähdään joukko 16‒19-vuotiaita näyttelijöitä, jotka valittiin mukaan lähes kahdensadan hakijan joukosta. Sarjassa esiintyy Rebekka Baer, Elsa Brotherus, Carola Hakola, Ofelia Hanttu, Romeo Lahti, Noa Lange, Sulo Laukkanen ja Tuure Taskinen. Vielä Haapaniemi ei voi paljastaa, ketkä pääsevät päärooleihin.

Uuden sarjan tekijät haluavat välittää rakkaustarinan kokemukset ja teemat uudelle sukupolvelle niin, ettei sarja tunnu sellaiselta, että aikuiset selittävät nuorille asioita ja luulevat tietävänsä, mistä nuoret nykyään puhuvat.

”Käsitys seksistä ja sukupuolista on hyvin erilainen kuin 1980-luvulla. Olemme lähestyneet asioita tämän ajan vinkkelistä”, Haapaniemi sanoo.

Seksiin ja sukupuoleen liittyvät kysymykset valikoituivat keskeisiksi teemoiksi. Vuoden 2021 Häräntappoaseessa käsitellään ainakin suostumusta, omia rajoja ja maskuliinisuutta. Haapaniemen mukaan pelkkä kirjan nimi huokuu maskuliinisuutta.

”Paljon on ollut puhetta toksisesta maskuliinisuudesta. Olemme tutkineet mitä se on ja millaista on turvallinen maskuliinisuus.”

Sarjaa varten käsikirjoittajat ovat tutkineet nuorten elämää maalla ja kaupungissa. Haapaniemen tutkimusväline oli sosiaalinen media, jossa hän seurasi aktiivisesti itseään nuorempien päivityksiä.

Tavoite tehdä sarjaa ”nuorilta nuorille” kuulostaa vähän norjalaiselta Skamilta. Muutama vuosi sitten suursuosioon noussut nuortensarja kiinnosti kohderyhmänsä lisäksi nuoruuden nostalgian kaipuussa olevia aikuisia. Haapaniemen mukaan moni tuotantoyhtiö halusi tehdä suositun sarjan jälkeen uutta Skamia. Häräntappoaseessa se ei ole ollut tavoitteena.

”Halusimme tehdä uuden nuortensarjan tärkeistä universaaleista aiheista.”

Yksi tärkeimmistä on ensirakkaus.