The Rolling Stones -yhtye uhkaa haastaa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin uudelleenvalintakampanjan oikeuteen. Syynä on kampanjan luvaton Rolling Stonesin musiikin käyttö.

Yhtyeen edustajat lähettivät asiasta tiedotteen lauantaina. Tiedote on luettavissa kokonaisuudessaan esimerkiksi Deadline-lehden sivuilta. Lehti kirjoitti aiheesta jo aiemmin.

Tiedotteen mukaan ”tämä saattaa olla viimeinen kerta”, kun presidentti Trump käyttää Rolling Stonesin kappaleita. Sisään on rakennettu viittaus yhteen Rolling Stonesin kuuluisimmista kappaleista The Last Time.

Yhtye pyysi Trumpin kampanjaa lopettamaan sen kappaleiden käyttämisen vaalitilaisuuksissa jo vuoden 2016 vaalikampanjan aikana. Lukuisista lopettamismääräyksistä huolimatta Trumpin kampanja käytti You Can't Always Get What You Want -kappaletta viimeksi Oklahoman Tulsassa 20. kesäkuuta järjestetyssä, monella tapaa kuuluisassa vaalitilaisuudessa.

Trumpin kampanjalla on lupa käyttää valtavaa määrää eri kappaleita artistien oikeuksia valvovalta BMI-organisaatiolta. Käytännössä se vastaa Suomen Teostoa. Artisteilla on kuitenkin oikeus poistaa kappaleita BMI:n lupasopimuksesta, jos kappaleiden tekijät vastustavat omien teostensa käyttöä sopimuksessa määritellyissä tilanteissa.

Rolling Stones on tehnyt näin.

Koska aiemmat lopettamismääräykset eivät ole tepsineet, yhtye ottaa nyt seuraavan askeleen ja uhkaa oikeustoimilla. BMI on Deadlinen mukaan ilmoittanut tällä viikolla Trumpin kampanjalle, että Rolling Stonesin musiikin luvaton käyttö rikkoo koko lupasopimusta.

”Jos Donald Trump vähät välittää [kappaleiden] pois rajaamisesta ja jatkaa, häntä vastassa voi olla oikeusjuttu kieltomääräyksen rikkomisesta ja lisensoimattoman musiikin soittamisesta”, tiedotteessa sanotaan.

Viikko sitten muusikko Tom Pettyn perikunta vaati, että Trumpin kampanja lopettaa I Won’t Back Down -kappaleen soittamisen vaalitilaisuuksissa. Perikunnan mukaan Trumpin kampanjalla ei ole oikeutta käyttää kappaletta.