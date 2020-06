Will Ferrell (vas.) on Lars Erickssong ja Rachel McAdams Sigrit Ericksdottir, Islannin fiktiiviset euroviisutoivot.

Komedia

Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Ohjaus David Dobkin. Pääosissa Will Ferrell, Rachel McAdams, Pierce Brosnan, Dan Stevens, Melissanthi Mahut, Demi Lovato. 123 min. Netflix ★★

Eurovision Song Contest on väärällä tavalla kökkö elokuva. Will Ferrellin Netflixille tekemä komedia ei ymmärrä Euroviisujen ilmeistä humoristisuutta, vaan kieriskelee kaksi tuntia ylipitkissä pippelivitseissä.

Tarina alkaa 1970-luvun Islannista, jossa perinteisen ankea ja yksiulotteinen huonoa islantia puhuva isä (Pierce Brosnan) vaihtaa lennosta huonoon englantiin kuulostaakseen islantilaiselta. Isä ei hyväksy kuvaputkitelevisiossa esiintyvän Abban tahtiin tanssivan poikansa (Will Ferrell) iloluontoista liikehdintää, ja kimmastunut poika uhkaa voittaa aikuisena koko laulukisan.

Abba opettaa myös selektiivisen mutistin, sukurutsavitsillä sisäänheitetyn siskon Sigritin, puhumaan laulun kielellä. Siskoa esittää silmät yltiöpäisen ymmyrkäisenä Rachel McAdams.

Elokuva tavoittaa Euroviisujen henkeä siinä mielessä, että duolla ei ole minkäänlaista yhteistä kemiaa.

Fiktiivinen islantilaisbändi Fire Saga.

Tulee jetlaginen olo, kun vitsejä vain odotetaan ja odotetaan. Kohtaukset, joiden olisi tarkoitus olla kiusallisen naurattavia, jäävät pelkästään hitaiksi. Terävyys uupuu kuin Konttori-sarjan jenkkiversiossa.

Kuvitelmissaan kaksikko pukeutuu viikinkipäähineisiin ja kosketinsoittaa tuulisella postikorttikalliolla. Kuvitelma saattaa näyttää hauskalta kitch-parodialta yhdysvaltalaisille, mutta euroviisumaassa se näyttää normaaleilta Euroviisuilta.

Kappale nimeltä Jaja Ding Dong on elokuva-Islannin Paranoid. Pubiyleisö huutaa vihaisena sen perään heti, kun euroviisuduo yrittää esittää omia kappaleitaan. Ei ihme, koska rasittava biisi on elokuvan paras.

Pierce Brosnan (vas.) esittää vaikeaa isää Erick Erickssongia huonolla islannilla ja islantiaksentilla.

Will Ferrell on käsikirjoittanut elokuvan yhdessä Saturday Night Livea pitkään tehneen Andrew Steelen kanssa.

Ohjaaja David Dobkin tunnetaan komediaelokuvasta Kuokkavieraat. Eurovision Song Contestia katsoessa olo onkin kuin joku kävisi kuokkavieraana väärällä mantereella.

Yhdysvaltalaisten on ollut aina vaikea ymmärtää euroroskaa, korkeaa ja matalaa yhteen muussaavaa hyväntuulista törkyä.

EU:n kansallislaulu Oodi ilolle ei tempaisisi maanosaa mukaan, mutta kun luukuttaa Loreenin Euphoriaa, eurooppalainen tanssahtaa. Yhteisöllisyys on Euroopassa byrokratialla pakotettua vaikeilua, mikä jättää aukon euroviisujen näennäispolitiikattomalle kulttuurille.

Israelkin saa osallistua viisuihin, koska eihän kukaan jaksa nipottaa ihmisoikeusloukkauksista joka ilta.

Kannattaa lopettaa lukeminen tähän, jos ei halua kuulla juonipaljastuksia.

Juoni on tosin sama kuin tekijöiden kaikissa aiemmissa elokuvista. Ferrellin rooli aikuisvauvana on tuttu esimerkiksi Velipuolista ja Hokkarihemmoista. Frederikin näköinen mies toteuttaa typeriä unelmia, koristautuu ilman kyynisyyttä ja huutaa, kun homma ei toimi.

Harmiksi käsikirjoitus ei lähesty aihettaan kuin urheilukomediassa, jossa kisan voittoa todella toivoo luusereille.

Dan Stevensin esittämällä venäläislaulajalla ivaillaan Venäjän homofobialle.

Downton Abbeyn könsikäs Dan Stevens saa puhua huonolla aksentilla venäjää ja poseerata samettiverhoillussa aamutakissa. Hahmon kautta itänaapurin homofobiaa ivataan maukkaasti.

Olisi toivonut, että tekijät saisivat enemmän irti eurooppalaisista stereotypioista, samaan tapaan kuin turistikomedia Eurotripissä. Ferrell on kuitenkin omimmillaan, kun pilkkaa amerikkalaisia backpacker-sivuhahmoja opiaateista ja starbuckseista.

Euroviisupotpurikin pitää aloittaa Cherillä ja Madonnalla: katsojan ei ilmeisesti oleteta tunnistavan euroviisuhiteistä kuin Waterloon.

Silti ylimauton potpuri on paras kohtaus, koska mukana ovat Alexander Rybak, Conchita Wurst ja muutamat muut viisunaamat.

Esityskohtauksissa Eurovision Song Contest on hauskimmillaan. Lavalla Will Ferrell (vas.) ja Rachel McAdams.

Esiintymiskohtaukset ovat hallinnassa, jopa hauskoja. Valko-Venäjä kisaa Lordin ja Nightwishin yhdistelmällä. Suomen oma viisu taas kuulostaa valkovenäläiseltä The Soundsin ja The Baseballsin sekoitukselta.

On aina ensi vuosi, Michael Persbrandtin Islannin keskuspankin johtajaa esittävä hahmo sanoo, kun toivoo maalleen häviötä järjestyskustannusten pelossa.

Jos Euroviisujen temput eivät toimi, aina voi keksiä hassumpia seuraavaksi vuodeksi. On kuitenkin parempi, että ohjaaja Dobkin käyttää tutut temppunsa tulevaan Kuokkavieraiden jatko-osaan.