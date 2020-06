Poptähti Beyoncé on palkittu BETin humanitaarisella palkinnolla. Palkintopuheessaan hän otti kantaa Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin. Hän kehotti ihmisiä äänestämään siten kuin heidän elämänsä olisi kiinni vaaleista, jotka järjestetään tämän vuoden marraskuussa.

BET-palkintoja myönnetään mustille urheilijoille sekä eri alojen taiteilijoille. Palkinnon nimi tulee Black Entertainment Television -nimisestä kanavasta, joka on palkintogaalan järjestäjä.

Palkinnon poptähdelle ojensi Michelle Obama, joka nosti esiin Beyoncén panoksen mustien aseman parantamiseen, kertoo The Guardian. Obama sanoi ennen palkinnon ojentamista, että artisti antaa äänen mustien iloille ja kivuille kaikessa toiminnassaan: niin musiikkinsa kuin aktivisminsakin kautta.

Beyoncé sanoi haluavansa omistaa palkinnon kaikille niille protestoijille, jotka pyrkivät parantamaan mustien asemaa.

”Haluan omistaa tämän palkinnon kaikille veljilleni ja siskoilleni, jotka inspiroivat minua ja jotka marssivat ja taistelevat, jotta muutos tapahtuisi. Äänenne on kuultu. Näytätte esi-isillemme, etteivät he ole kärsineet turhaan. Nyt meillä vielä yksi asia, jossa meidän pitää näyttää todellinen voimamme. Se on äänestäminen.”

Katso Beyoncén puhe tästä.

Puheessaan Beyoncé kehottaa ihmisiä jatkamaan taistelua rasistista ja epäoikeudenmukaista järjestelmää kohtaan.

”Meidän täytyy äänestää niin kuin elämämme riippuisi siitä, koska se myös riippuu.”

Beyoncé on toistuvasti ottanut kantaa rasismikeskusteluun Yhdysvalloissa. Beyoncé julkaisi reilu viikko sitten yllättäen kappaleen, jolla hän otti kantaa Yhdysvaltojen protesteihin. Black Parade käsittelee muun muassa mustien historiaa, poliisiväkivaltaa ja rasisminvastaisia mielenosoituksia.