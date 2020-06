Dungeons & Dragons -roolipelissä seikkailee useita eri lajeja, jotka on lainattu pääosin suoraan fantasiakirjallisuudesta. Kuva on pelikirjasta Tomb of Annihilation, joka sijoittuu fiktiiviselle Chult-nimiselle mantereelle. Chultin kulttuurien kuvausta on pidetty ongelmallisina.

Örkit eivät ole enää pelkästään pahoja.

Maailman suosituimman roolipelin Dungeons & Dragonsin kustantaja Wizards of the Coast on päättänyt poistaa pelin fantasiarotujen stereotyyppiset, yleistävät piirteet. Yhtiö tekee klassikkopeliin muutenkin isoja periaatteellisia muutoksia. Tavoitteena on lisätä pelin monimuotoisuutta.

Alun perin 1970-luvun alussa suunniteltuun peliin on kuulunut ajatus, että on olemassa ihmisenkaltaisia olentoja, jotka ovat syntyjään pahoja ja kieroutuneita. Peliä julkaiseva yhtiö Wizards of the Coast ilmoitti blogissaan viime viikolla, että nyt tämä muuttuu. D&D:n monimuotoisuutta ja inklusiivisuutta lisätään, ja peliin sisältyneitä vanhanaikaisia käsityksiä aletaan tuoda nykyaikaan.

Muun muassa örkit ja niin sanonut mustat haltiat on kuvattu pelissä lähtökohtaisesti pahoina. Blogipostauksessa yhtiö kommentoi, miten örkkien ja mustien haltioiden kuvaukset ovat ”tuskallisesti muistuttaneet tapaa, jolla todellisessa maailmassa on halvennettu ja edelleen halvennetaan etnisiä ryhmiä”.

Yhtiön kahdessa uudessa D&D-pelin lisäkirjassa Eberron: Rising from the Last War ja Explorer's Guide to Wildemount örkit ja mustat haltiat on kuvattu samalla tavalla moraalisesti monipuolisina olentoina, kuin kaikki muutkin pelimaailman lajit. Pelissä voi siis olla hyviä örkkejä aivan kuin voi olla pahoja ihmisiä tai kääpiöitäkin.

D&D-teoksessa Curse of Strahd taas esitellään visthani-niminen kansa, joka muistuttaa stereotypioita romaneista. Ryhmän kuvausta muutetaan. Tässä yhtiö käyttää apunaan romanitaustaista konsulttia.

Pelien ja niihin liittyvien teosten tekijöiksi valitaan enemmän erilaisista taustoista olevia ihmisiä. Tulevia virheitä ennaltaehkäistään käyttämällä teosten kustannustoimitusprosessissa sensitivity reader -ammattinimikkeellä työskenteleviä esilukijoita.

Erilaisten lajien negatiivisilla stereotypioilla on tausta fantasiakirjallisuudessa, kuten J.R.R. Tolkienin teoksissa, joista tunnetuin on romaani Taru sormusten herrasta.

D&D on aina tarjonnut mahdollisuuden pelata ihmisten lisäksi ihmisen kaltaisia olentoja, kuten haltioita, kääpiöitä ja örkkejäkin. Pelissä näitä eri lajeja kutsutaan ”roduiksi”.

Vaikka haltiat ja kääpiöt eivät ole pelissä aina hyviä tai pahoja, niilläkin on tiettyjä ikään kuin kiveen hakattuja ominaisuuksia. Kaikki kääpiöt ovat keskimäärin sitkeämpiä kuin muut lajit, haltiat taas ovat muita ketterämpiä. Örkit, jos joku sellaista haluaa pelata, ovat vahvempia mutta myös tyhmempiä.

Tolkienin tarujen maailmassa on tämä sama käsitys örkeistä. Tolkienin Keski-Maassa on olentoja, jotka ovat perusluonteeltaan pahoja. Vastaavasti siinä on haltioita, jotka ovat kuin yhdistelmä ihmisestä ja kristillisen perinteen enkeleistä.

Romanistereotypiaa on käytetty roolipeleissä ennenkin, esimerkiksi Vampire the Masquerade -pelin Gypsies-nimisessä lisäosassa. Sekin virhe on sittemmin korjattu. Vampire the Masqueraden uusin laitos joutui erikoiseen tapahtumaketjuun tavastaan käsitellä seksuaalivähemmistöjen vainoa fiktiivisessä versiossaan Tšetšeniasta.

Fantasiakirjallisuudessa on jo vuosikymmenien ajan kirjoitettu ja kuvattu monipuolisesti ihmisiä ja muita lajeja, ilman stereotypioita ja yleistyksiä.

Explorer’s Guide to Wildemount -kirjan kuvitusta.

Wizards of the Coastin linjauksessa ei ole kyse uudesta heräämisestä roolipelien ongelmalliseen puoleen. Yhtiö on jo vuosien ajan tehnyt paljon töitä lisätäkseen D&D:n monimuotoisuutta. Pelin viimeisin versio on sen viides laitos, joka ilmestyi vuonna 2014. Se oli tässä mielessä iso askel kohti moniäänisempää ja monipuolisempaa pelimaailmaa. Esimerkiksi sääntökirjassa, jossa esitellään erilaisia pelattavia lajeja, ihmislajia esittää kuva mustaihoisesta naisesta.

Dungeons & Dragons on kasvattanut suosiotaan viime vuosina. Myyntiluvut ovat kasvaneet vuosittain kuuden vuoden ajan, viidennen laitoksen ilmestymisestä alkaen. Pelaajista 39 prosenttia on naisia ja 40 prosenttia on alle 24-vuotiaita. Yhteensä 75 prosenttia on alle 35-vuotiaita. Yksi merkittävä tekijä pelin suosion kasvussa ovat olleet Youtube- ja Twitch-kanavat, joissa pelaamista striimataan suorana. Suosituin näistä on ollut Critical Role.