Kirjallisuus

Jim Carrey on kirjoittanut puolielämäkerrallisen romaanin.

”Nyt on maailmanloppu, ja meillä on siihen täydellinen kirja”, toteaa näyttelijä Jim Carrey uudesta teoksestaan New York Timesille.

Näyttelijä jatkaa tosin tarkentaen, että ei tarkoita sivilisaation päättyvän, vaan yhden, itsekkään maailman loppuvan.

”Olemme pääsemässä yli Ayn Randin ’saat olla mäntti ja voimme kaikki elää mänttien paratiisissa’-jutusta. Tätä olemme käymässä läpi”, Carrey sanoo, viitaten ilmeisesti Randin yksilökeskeiseen ja individualismia korostavaan filosofiaan.

Kirjan kansi.

Carreyn yhdessä kirjailija Dana Vachonin kanssa kirjoittama, heinäkuussa ilmestyvä romaani Memoirs and Misinformation (suomeksi ”Muistelmia ja väärää tietoa”) on näyttelijän mukaan puolielämäkerrallinen. Hollywoodin itsekeskeistä kulttuuria käsittelevän kirjan päähenkilö Jim Carrey on paitsi nimeltään, myös monilta muilta yksityiskohdiltaan todellista Carreyn kanssa yhtäläinen hahmo, joka kärsii eksistentiaalisesta kriisistä ja yksinäisyydestä.

Asuntoonsa kaivautuneena kirjan Carrey hyväksyy jopa roolin virtahepoleluun perustuvassa naurettavassa animaatioelokuvassa. Hän sparraa ystävänsä Nicholas Cagen kanssa, paasaa kapitalismin kamaluudesta ja kokee koskettavan hetken kuvauksissa idolinsa Rodney Dangerfieldin olemuksen sisältävän digitaalisen sarvikuonon kanssa.

Päähenkilö tuntuu todella keskustelevan todellisuuden kanssa. Carrey on hämmentänyt esimerkiksi antamalla oudon, persoonien olemassaolon ja tilaisuutta merkityksettömäksi kuvailevan haastattelun punaisella matolla ja vetäytynyt elokuvista keskittyäkseen maalaamiseen. Carreyn tähdittämä ja osin tuottama tuore televisiosarja Kidding taas kuvasi rakastetun satusedän masennusta.

Kirjallisuuslehti Publisher’s Weekly kuvaa Carreyn Vachonin kanssa kirjoittamaa romaania ”hurjaksi esikoiseksi” ja ”sarjakuvamaiseksi houreuneksi, jota tummentaa keski-ikäinen yksinäisyys ja eksistentiaalinen kauhu”. Arvio kuitenkin valittelee romaanin hahmojen olevan keskeneräisiä ja summittaisen juonen menettävän imuaan kirjan vaihdettavissa olevien osuuksien myötä.

Alun perin toukokuussa ilmestyväksi tarkoitettu romaani tulee kuitenkin varmasti herättämään kiinnostusta sen todellisuuteen pohjaavien elementtien vuoksi. Kirjassa esiintyy Carreyn ja Cagen lisäksi suuri määrä muita tähtiä, kuten Gwyneth Paltrow ja Tom Cruise.

”Mikään tästä ei ole todellista ja kaikki siinä on totta”, Carrey toteaa kirjasta.