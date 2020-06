”Näin huonoa vuorosanojen lukemista ei olla nähty sitten The Roomin”, toteaa brittilehti The Times.

”Läpikotaisin kamala, erittäin kyseenalainen, hetkittäin hulvaton”, kuvailee yhdysvaltalainen viihdelehti Variety.

”Selkeästi, objektiivisesti hirveä”, summaa The Guardian.

Tällaisia kuvauksia saa Yhdysvalloissa jo toista viikkoa Netflixin katsotuimpana komeileva elokuva 365 Days. Puolalainen pehmopornoa pursuava elokuva on mahtunut suoratoistopalvelun katsotuimman viiden joukkoon useita viikkoja myös Iso-Britanniassa, ja Suomen Netflixissä elokuva on tällä hetkellä kolmanneksi suosituin.

Kritiikkejä keräävässä Rotten Tomatoes -palvelussa sen arvosanaksi on laskettu nolla prosenttia sadasta kahdentoista arvion perusteella.

365 Days -elokuvaa on verrattu viisi vuotta sitten filmatisoituun Fifty Shades of Grey -elokuvaan. Molemmat perustuvat kirjaan. Blanka Lipinskan kirjoittama kirja ja siihen pohjaava elokuva kertovat puolalaisesta Laurasta. Italialainen Massimo-niminen mafiapomo kidnappaa hänet vuodeksi tavoitteenaan saada nainen rakastumaan itseensä.

Yhtäläisyydeksi Fifty Shades of Greyn kanssa voi lisätä myös sen, että 365 Days on monilta osin kyseenalainen. Kuten kidnappaustarinasta arvata saattaa, on valta-asetelma alusta lähtien vinoutunut. Massimo alistaa Lauraa samoin kuin herra Grey Anastasiaa kirjoissa ja elokuvissa, joita on arvosteltu väkivaltaiseen seksiin painostamisen ja kumppanin rajojen väkisin ylittämisen normalisoinnista.

Christianista ja Anastasiasta kertova Fifty Shades of Grey -elokuva oli kirjojen tavoin kaupallinen menestys.

Toinen Fifty Shades of Greystä tuttu kritiikin kohde on tekstin taso. Arvioiden ja trailerin perusteella tuoreempaa eroottista hittiä ei voi kehua kielellisestä ilottelusta.

Lauran ja Massimon yhteisellä kielellä, englannilla, lauotaan uskomattoman kömpelöitä ja korneja vuorosanoja, kuten ”En ole perunasäkki, jota voi kuljettaa ilman lupaa” ja ”Oletko eksynyt, tyttönen?”. Elokuvaa ei varmasti katsota syvällisen keskustelun toivossa.

Surkeat arviot tai köyhä sisältö eivät toki ole este elokuvien menestykselle. Netflixin ryhdyttyä julkaisemaan katsotuimpien nimekkeiden listoja helmikuussa 2020 suosituimpien joukossa ollaan nähty monia kriitikoiden lyttäämiä elokuvia.

Esimerkiksi kesäkuun alussa ensi-illan saanut, Taken-elokuvan kolmannen jatko-osan ohjanneen Olivier Megatonin The Last Days of American Crime oli Yhdysvalloissa palvelun kymmeneksi suosituin nimeke ja kolmanneksi suosituin elokuva, raportoi Business Insider.

Pankkiryöstörymistelyn Rotten Tomatoes -arvosana oli 365 Daysin tavoin nolla prosenttia sadasta. Surkeita arvosteluja saaneita menestyjiä Netflixissä ovat yhdysvaltalaismedian mukaan myös toimintaelokuva Spenser Confidential sekä Coffee & Kareem -komedia.

Kritiikeissä lytätyt elokuvat ovat niittäneet menestystä myös suoratoistopalvelujen ulkopuolella. Vuoden 2018 Suicide Squad esimerkiksi tuotti lipputuloillaan yli 325 miljoonaa dollaria (noin 283 miljoonaa euroa), vaikka kriitikot arvioivat sen sekavan juonen ja ohuiden hahmojen perusteella surkeaksi. Vajaan neljänsadan arvion perusteella se saa Rotten Tomatoes -palvelussa 27 prosenttia sadasta.

Suicide Squad -elokuvaa on kritisoitu muun muassa ohuista henkilöhahmoista.

Kritiikistä huolimatta menestyneitä elokuvia ovat esimerkiksi Jennifer Anistonin tähdittämä Exän jäljillä (The Bounty Hunter) vuodelta 2010 ja monet animaatioelokuvien jatko-osat, kuten Alvin ja pikkuoravat 3 sekä Ice Age 4: Mannerten mullistus.

Omassa luokassaan on The Timesin 365 Days -arviossa mainittu The Room. Laajasti yhtenä maailman huonoimpana elokuvana pidetty elokuva menestyi surkeasti alkuperäisessä levityksessä, mutta nousi sittemmin kulttisuosioon.

Elokuvaa esitetään edelleen suosituissa näytöksissä sen kotimaassa Yhdysvalloissa, joiden vuoksi sen tekijä Tommy Wiseau väittää tienanneensa siihen käyttämäänsä miljoonat dollarit takaisin.