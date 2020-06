Näyttelijän maailmassa on usein pimeintä juuri ennen ensi-iltaa.

Nyt tuntuisi olevan se hetki Niina Hosiasluoman maailmassa.

Näyttelijän sooloesityksen Minä olen Hossu ensi-iltaan 1. heinäkuuta on viikko ja vanha selkävaiva on vetänyt hänet kesken harjoitusten kanveesiin, pitkälleen Teatteri Takomon lattialle.

Se saa näyttelijän pohtimaan keski-ikäisille tuttuja kysymyksiä. ”Kestääkö kroppa? Pystynkö uudistumaan? Voisinko tehdä elämässä vielä jotain muuta?” Hosiasluoma luettelee lattialta.

Sitten on se kaikkein vakavin kysymys. Pitääkö ensi-ilta peruuttaa, jos selkä ei notkistu?

Hosiasluoman uran ensimmäinen sooloesitys on myös näyttelijän epävirallinen 50-vuotisesitys. Hän on valmistanut sitä vuoden ajan esityksen ohjaajan ja tutun työparin Minna Kivelän kanssa.

”Tosin se 50-vuotisesitys on kyllä vähän ironiaa”, viime marraskuussa viidenkympin iän saavuttanut Hosiasluoma sanoo.

Se on helppo uskoa. Kaikenlainen pönöttävä virallisuus on vierasta tälle työparille, jonka tuotantoon kuuluvat teatterilavojen drag king -hahmot Eki ja Reiska.

Tosielämän henkilöistä innoituksensa saaneessa duossa Hosiasluoman esittämä Eki on teatterijargonia suoltava risupartainen teatteriohjaaja ja Kivelän tulkitsema Reiska tämän luottonäyttelijä. Eki ja Reiska eivät tosin Minä olen Hossu -esitykseen mukaan mahtuneet. Nyt on kyse ainoastaan Hosiasluomasta.

Sooloesitys lähtee kerimään kronologisesti sitä, miten Hosiasluomasta tuli Hossu. Tarina alkaa viidestä ikävuodesta.

”Yhdessä versiossa lähdettiin liikkeelle hedelmöittymisestäni, mutta esityksen dramaturgisena apuna ollut Akse [Takomon taiteellinen johtaja Akse Pettersson] totesi että ’nyt lähdetään vähän kaukaa’”, Hosiasluoma sanoo ja nauraa.

Miten Hosiasluomasta sitten tuli Hossu? Esiintyjä, joka jakoi vuoden 2017 teatterinäyttelijän tittelin Seela Sellan kanssa?

Sellainen ”jumalattoman omaperäinen ja voimakas ja vangitseva. Komiikassaan ennalta-arvaamaton. Itsensä likoon laittava nykyteatterinäyttelijä”, kuten Suomen näyttelijäliiton raati luettelee palkintoperusteluissaan?

Jyväskylästä kotoisin oleva näyttelijä lähti suoraan lukiosta vuonna 1989 opiskelemaan fyysistä teatteria ja klovneriaa Kööpenhaminaan The Commedia Schooliin. Opinnot jatkuivat Lontoossa Ecole Philippe Gaulierissa.

”Klovneria ja komedia ovat sydäntä lähellä”, Hosiasluoma kertoo.

Kuuluisan klovnigurun Philippe Gaulierin opetusmetodit eivät tosin Hosiasluoman sydäntä lämmittäneet.

”Hänen pedagogiikkaansa kuului oppilaille irvailu.”

Kurssin jälkeen Hosiasluoma jäi muutamaksi vuodeksi Lontooseen muun muassa näyttelemään pienessä kiertävässä fyysisen teatterin ryhmässä.

”Kiersimme vuoden verran pakettiautolla Englantia. Oli olo että maailma on auki ja mitä vain voi tapahtua.”

Jossain vaiheessa maailma alkoi kuitenkin sulkeutua.

”Minut ryöstettiin Lontoossa, sain vesirokon ja sairauspoissaolon takia potkut työstä kahvilassa. Kun jouduin asumaan kaverin olohuoneessa, alkoi Suomeen paluu tuntua hyvältä vaihtoehdolta.”

Suomeen tultuaan hän aloitti teatteri-ilmaisun ohjaajan opinnot Helsingin ammattikorkeakoulu Stadiassa. Siellä hän tapasi myös Minna Kivelän.

Jo opiskeluaikanaan Hosiasluoma esiintyi useissa taiteellisesti tinkimättömissä pienryhmissä, muun muassa Viipurin taiteellisessa teatterissa, jonka perustaja Katariina Numminen on ollut Hosiasluoman uralla tärkeä ohjaaja. Hosiasluoma on näytellyt myös Valtimonteatterissa, Todellisuuden Tutkimuskeskuksessa ja Zodiakissa. Teatteri Takomon ensembleen hän on kuulunut vuodesta 2005.

Ensimmäinen teatterirooli Lontoosta paluun jälkeen oli Leea Klemolan rajoja rikkoneessa Seksuaalissa (1998).

Hosiasluoma sanoo olevansa siitä outo näyttelijä, ettei pidä huomiosta.

”Jossain vaiheessa ajattelin, etten halua naamaani yhteenkään teatterimainokseen. Ja nyt kuvani on 14 kertaa Minä olen Hossu -esityksen mainoksessa. Siitä iski kamala häpeä.”

Häpeää vasten tekeminen on värittänyt näyttelijän uraa myös alastomuuden kautta.

Eeva Muilun ja Milja Sarkolan Ihmisen asussa -teos on vuodelta 2009. Niina Hosiasluoma esiintyi siinä yhdessä Joanna Haartin, Hanna Raiskinmäen ja Monika Hartin kanssa.

Ensimmäisen kerran hän esiintyi ilkosillaan Zodiakissa vuonna 2009 Eeva Muilun ja Milja Sarkolan legendaarisessa tanssiteoksessa Ihmisen asussa.

”Ensin kun kuulin että pitää olla alasti, vähän itketti.”

Tunnelma muuttui kuitenkin pian, varsinkin kun teos voitti kansainvälinen Prix Jardin d’Europe -koreografipalkinnon Wienissä.

”Sillä me pompittiin alasti teddykarvaisella näyttämöllä”, Hosiasluoma muistelee roolisuoritustaan Joanna Haartin, Hanna Raiskinmäen ja Monika Hartin kanssa.

Hosiasluoma on esiintynyt syntymäpuvussaan myös muun muassa Leea Klemolan komediassa Viettelyksen asuntovaunu (2018) ja Viipurin Taiteellisen teatterin Opetusnäytelmässä (2006), tosin paperipussi päässä.

”Kyllähän siihen liittyy myös pieni nautinto, että uskallan olla alasti, vaikka olenkin tällainen möhömaha”, hän sanoo. Uudessa teoksessaan hän ei kuitenkaan riisuudu.

Näyttelijän on aika kömpiä lattialta, ja suunnata osteopaatin vastaanotolle.

”Näyttelijän ammatti on ristiriitainen siinä mielessä, että vaikka taidot paranevat iän myötä, niin niitä suorittamaan tarvitsisi nuoremman henkilön kropan”, Hosiasluoma harmittelee.

Pari päivää myöhemmin Hosiasluoma kertoo puhelimessa, että selkä on auennut.

Ensi-iltaa edeltävä pimeys on väistynyt.

Minä olen Hossu, ensi-ilta Teatteri Takomossa (Fredrikinkatu 18) Keskiviikkona 1. heinäkuuta klo 19.