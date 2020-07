Elokuva-alan tunnetuimmat palkinnot Oscarit jakava raati on kutsunut riveihinsä 819 uutta jäsentä. The Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) -nimiseen raatiin kutsuttiin myös kaksi suomalaista: maskeeraaja Tapio Salmi ja käsikirjoittaja-ohjaaja Kirsikka Saari.

Salmi on tehnyt yli 20 vuoden uran ja työskennellyt useissa Oscar-ehdokkaina olleissa elokuvissa. Hänen viimeksi hänen työnsä jälkeä nähtiin muusikko Elton Johnin elämästä kertovassa Rocketmanissa (2019), josta Salmi oli ehdolla brittien elokuva-alan BAFTA-palkinnon saajaksi.

Saari puolestaan käsikirjoitti kuusi vuotta sitten parhaan lyhytelokuvan sarjassa Oscar-ehdokkaana olleen Pitääkö mun kaikki hoitaa?. Lyhytelokuvan ohjannut Selma Vilhunen kutsuttiin AMPAS:n jäseneksi vuonna 2014.

Elokuvauutiset-sivusto kertoo, että aiemmin suomalaisista elokuvantekijöistä Oscar-raadin jäseniksi on kutsuttu myös muun muassa äänisuunnittelija Paul Jyrälä, ohjaajat Pirjo Honkasalo ja Renny Harlin, kuvaaja Peter Flinckenberg sekä tuottaja Iikka Vehkalahti.

Oscar-raatia on kritisoitu viime vuosina paljon yksipuolisuudesta. Kritisoijien mielestä valkoiset elokuvantekijät, miehet ja yhdysvaltalaiset ovat yliedustettuna ehdokaslistoissa ja voittajissa.

AMPAS kertoo, että nyt raatiin kutsutuista jäsenistä 45 prosenttia on naisia, 36 prosenttia ”aliedustettujen etnisten ryhmien edustajia” ja 49 prosenttia Yhdysvaltojen ulkopuolelta.

Tunnetuista näyttelijöistä raatiin kutsuttiin muun muassa Zendaya, Florence Pugh, Eva Longoria ja Awkwafina.

The Guardianin mukaan Oscar-raatiin kuuluu 8000 jäsentä, joilla on äänioikeus. Viimeisen kolmen vuoden aikana raatiin on tullut 2000 jäsentä lisää.