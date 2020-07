Komedialegenda, näyttelijä, käsikirjoittaja ja ohjaaja Carl Reiner kuoli maanantai-iltana 29. kesäkuuta paikallista aikaa kotonaan Beverly Hillsissä, Kaliforniassa. Asiasta kertovat useat amerikkalaislehdet. Reiner oli kuollessaan 98-vuotias. Hän oli syntynyt vuonna 1922 Bronxissa, New Yorkissa.

Reiner oli televisiokomedian suuria pioneereja. 1960-luvulla hän loi tilannekomedia The Dick Van Dyke Show’n, joka voitti yhteensä 15 Emmy-palkintoa. Sitä pidetään yhä yhtenä televisiohistorian parhaista komediasarjoista. Se on televisiokomedia televisiosta.

Hänet tunnetaan myös muun muassa elokuvien Luoja lippalakissa (Oh, God!, 1977), Superhulttio (The Jerk, 1979) ja Kuollut mies ei palttoota kaipaa (Dead Men Don't Wear Plaid, 1982) ohjaamisesta. Näistä viimeisimmän hän myös käsikirjoitti, ja oli osaltaan mukana nostamassa koomikko Steve Martinia superkuuluisuuteen.

Reiner teki yhteistyötä myös toisen komedialegendan, Mel Brooksin, kanssa muun muassa 2000 Year Old Man -sketseissä. He olivat sydänystäviä 70 vuoden ajan.

”Luulen, ettei minulla ole ollut koskaan parempaa ystävää kuin Carl”, Brooks sanoi Reinerin ja Brooksin yhteishaastattelussa The Guardianissa tämän vuoden helmikuussa.

”Voi Luoja, ajatus elämisestä ilman häntä – maailma olisi liian synkkä!”, Reiner vastasi.

Kuuluisa oli myös Reiner itse. Reinerin näytteleminen Caesar’s Hourissa ja Your Show of Showsissa oli osaltaan määrittelemässä, mitä televisiokomediasta myöhemmin tuli: leikkisää, kokeellista, nopeatempoista, The New York Times kirjoittaa.

Myöhemmällä urallaan Reiner näytteli muun muassa Ocean’s Eleven -elokuvassa ja sen jatko-osissa. Hän esiintyi sivuroolissa myös Miehen puolikkaat (Two and a Half Men) -tilannekomediassa.

Twitterissä Reiner oli aktiivinen aina viimeisiin tunteihin saakka. Kaksi päivää ennen kuolemaansa Reiner kertoi, ettei ”mikään miellytä minua enemmän kuin tieto, että olen elänyt parhaan mahdollisen elämän tapaamalla ja naimalla lahjakkaan Estelle Lebostin”.

Reiner oli myös äänekäs presidentti Donald Trumpin arvostelija.