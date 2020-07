Esseet

Ville-Juhani Sutinen: Sivupolkuja. Kirjoituksia kirjallisuudesta ja paikasta. Avain. 235 s.

Vielä puoli vuotta sitten matkustettiin paljon. Ken yleensä luki, otti mukaansa kirjan, joka liittyi paikkaan, johon hän oli matkalla. Venetsiaan vietiin mukaan Donna Leonin dekkari, Lissaboniin Fernando Pessoan runoja.

Sitten on niitä, jotka matkustavat varta vasten jonnekin kirjan takia. Kirjallinen turismi olikin ensimmäisiä vapaa-ajan matkailun muotoja, toteaa Ville-Juhani Sutinen teoksessaan Sivupolkuja, jossa hän pohtii, kuinka paljon paikasta saa irti kirjan selityksen kannalta.

Kirjailija Fernando Pessoa.

Hän etsii kirjailijoiden jälkiä nykyhetkestä, yrittää löytää kirjojen maisemat muuttuvan maailman alta. Se onkin kiehtova tapa matkustaa. Aluksi Sutinen tosin perustelee teorian avulla, miksi hän on valinnut maantieteellisen näkökannan. Sitten hän tahtoo katsoa fiktiota avoimemmin kuin täysin teoreettinen kehys sallisi.

Sutisen ideana on osoittaa, miten kaunokirjallisuus laventaa todellisen paikan käsitettä. Todellinen ympäristö ja kuvattu ympäristö vaikuttavat toisiinsa, eikä niitä ole aina helppo erottaa toisistaan. Kirjojen fiktiota ja oikeita kulmakuntia sekoittava kuvaus voi luoda jopa fyysisesti tuntuvan toden tunnun.

Usein romaani liittyy kaupunkiin olennaisella tavalla. Tunnetuin tapaus ovat Dublinin-kierrokset James Joycen Odysseuksen pohjalta, mutta myös Viktor Jerofejevin alun perin samidzatina eli pimeästi julkaistun varhaisromaanin Moskova–Petuški on saanut nuoria tekemään ryyppyreissuja esikuvan mukaan.

Myös Alfred Döblinin Berlin Alexanderplatz liittyy elimellisesti Berliiniin, sääli vain, että kaupunki on pommitusten jälkeen rakennettu uusiksi.

Berliinin tv-torni ja Alexanderplatz iltavalossa.

Syntyy kuitenkin antoisa kaksoisvalotus. Nykyäänkin voi havaita, miksi Döblin valitsi tapahtumapaikaksi kapean kadun, josta voi nähdä, mitä vastapäisessä talossa tapahtuu.

Missä määrin romaaneja voi sitten tulkita paikoista käsin? Dostojevskin pohjalta Sutinen yltyy esittämään, että ”moderni teollistunut kaupunki sysii Raskolnikovin kaltaisia maalta tulleita miehiä arvaamattomiin tekoihin”.

Tämä lienee jo ylitulkintaa.

Sutinen katsoo aluksi viileästi kirjoista tuttuja kaupunkeja, maisemista myös August Strindbergin ulkosaaristoa. Eihän Dostojevskiaan juuri Pietaria kovin tarkasti romaaneissaan kuvaa, vaikka mielikuva istuttaa hänet tiukasti juuri sinne eikä muualle.

Pietari ja Neva-joki kesäkuussa 2008.

Eniten intohimoa irtoaa syrjäseuduista. Vähitellen hienolta kuuluvat tutkijasitaatit ”toistiloista” sun muista väistyvät ja antavat tilaa elävälle esseetyylille, joka kantaa omassa varassaan eikä esitä latteuksia ”koodien yhdistymisestä”.

Silloin voi vapaasti pohtia, missä määrin paikka on osallistunut teosten syntyyn. Voi kirjoittaa Leonard Cohenin tutuksi tekemästä Hydran saaresta, että se on karuudessaan omiaan luovuuden tyyssijaksi ”kuin tyhjä taulu, ikuisuus jota hetkellisyys taloineen ja sähkölankoineen on vain hipaissut”.

Myös Bruno Schulzin pieni kotikaupunki entisen Galitsian pikkukaupungissa, nykyisen Länsi-Ukrainan alueella, kirvoittaa tarkkoja havaintoja oikean paikan muodonmuutoksista fiktioksi. Samoin Virginia Woolf innoittaa selvästi Sutista, kun taas Tšehovin aromaiseman ja Döblinin Berliinin kuvaus jäävät valjuimmiksi.

Yhdysvaltalainen jännityskirjailija Donna Leon asui Venetsiassa yli 30 vuotta.

Sutinen seuraa Woolfin kävelyreittejä lumoavalla maaseudulla ja vertaa maisemaa romaaniin Aallot, jossa etsitään elämystä sanojen takaa. Anaïs Nin taas löysi paratiisinomaisen maiseman – varmasti oman mielen heijastuksen – kuhisevan Pariisin ja tylyn New Yorkin jälkeen Meksikosta ja Marokosta, kaukana kaupunkien kapakoista ja hälystä.

Jerofejev taas kertoo miehestä, joka ei millään löydä Kremliä, vallan keskusta. Hänen romaaninsa ”geokriittinen” luenta paljastaa, että meidän pitääkin olla eksyksissä, jotta voisimme löytää todellisen paikkamme.

Raitiotielinja 28 kiertää komeimmat kaupunkinäkymät Lissabonissa Portugalissa.

Joihinkin osuuksiin olisi sopinut muutama lisätieto kirjailijoiden elämästä ja kirjojen tapahtumista. Sutinen on ahkera matkustaja ja tarkkailija, eikä kulttuurihistoriaa mahdu yhtä lailla mukaan. Liikutaan monella kielialueella, mutta melkein kaikki lopussa mainittu tutkimuskirjallisuus on englanniksi.

Niinpä William T. Vollmannin avulla valotetaan San Franciscon synkempiä kolkkia, sen sijaan suurromaani Europa Central jää käsittelemättä. Se olisi tietysti jo ollut toinen haaste.

Sutinen keskittyy ansiokkaasti kulmakuntiin. Kyllikki Villan pitkien laivamatkojen avulla tosin päästään lopuksi itse matkanteon ja liikkeen pohtimiseen. Matka syventää toisenlaisen olemisen tapaa.

Kuin maailma olisi kalteva, ja matkaajan olisi mentävä sen mukana – lopulta omaan itseensä.