Pikkukylä kaukana Kolumbian pohjoisessa vuonna 2001: Suomalainen kolmekymppinen vierailija tuntee Aracatacassa olevansa kuin Liisa Ihmemaassa.

”Tunnelma oli äärettömän trooppinen ja epätodellinen. Etsin yhtymäkohtia Sadan vuoden yksinäisyys -kirjaan ja sen hahmoja ympäriltäni, ja nautin joka solulla. Kaikki tuntui yhtäkkiä liittyvän kaikkeen”, Anni Valtonen kertoo lähes 20 vuotta myöhemmin.

Ensimmäinen vierailu kirjailija Gabriel García Márquezin synnyinpaikkaan jäi vahvasti Valtosen mieleen, ja siihen sekä kylään paluuseen uppoudutaan myös Valtosen omassa tuoreessa kirjassa Elämäni Kolumbia.

Valtonen muutti Kolumbiaan ensimmäistä kertaa kolumbialaisen poikaystävän perässä vuonna 1996, ja sai siitä vuosien saatossa toisen kodin. Ensimmäinen asuinpaikka oli pääkaupunki Bogotá, joka ei vastannut lainkaan García Márquezin tropiikin, Karibian ja pikkukylien Kolumbiaa.

”Miljoonakaupunki oli hyvin toisenlainen, intensiivinen ja painostavakin vaikka olikin ympäristönä tuttu aiemmin Meksikossa tekemäni vapaaehtoistyön vuoksi.”

Kirjojen pohjana toimiva maailma on kuitenkin yhä olemassa yhtenä osana moninaista Kolumbiaa. Valtonen näkee García Márquezin romaanissa sekä kirjailijan kuuluisuutta hyödyntävässä kylässä paljon maata muutenkin kuvaavia piirteitä.

García Márquez oli vuonna 2005 esillä kolumbialaisen kirjakaupan ikkunassa Muistojeni ilottomat huorat -pienoisromaanin kanssa.

Nobelisti esimerkiksi ammentaa kirjassaan rannikon ja vuoristoseudun, maaseudun ja kaupungin kulttuurisista ja henkisistä eroista, jotka myös Valtonen tunnistaa.

”Kyllähän ympäröivä ilmasto ja olosuhteet heijastuvat suoraan siihen, miten ja millaisia olemme – tämä näkyy suomalaisissakin. Kolumbiassa rannikolle tultaessa ollaan paljon rennompia ja vuorilla varautuneempia”, Valtonen sanoo.

Aracatacassa näkyy, miten jonkin alueen kehittymistä ja vaurastumista harvoin puuhataan tasa-arvoisesti.

”Uusi pormestari on rakentamassa paikasta jonkinlaista [García Márquez-]elämyspuistoa, ja samaan aikaan kylän laitamilla asuu ihmisiä ilman viemäriä”, Valtonen kertoo.

Valtonen palasi Gabriel Marquézia näyttävästi esittelevään Aracatacaan vuonna 2019.

Kyläläiset ovat pettyneitä siihen, että sen enempää nobelistin varallisuutta tai kuoleman jälkeen hänen tuhkiaankaan herunut Aracatacaan. Mittavampia panostuksia kotiseutuunsa on Kolumbiassa haikailtu myös esimerkiksi laulajilta Shakiralta ja Juanesilta.

”Suuret nimet ja globaalit tähdet ovat suurten odotusten kohde”, Valtonen toteaa.

Valtonen tutustui Kolumbiaan alun perin romaanien kautta opiskellessaan kirjallisuutta. Maahan päästyään hän sai vahvistuksen kutsumukselleen toimittajaksi ryhtymisestä. Myöhemmin hän onkin palannut maahan myös raportoidakseen siitä Suomeen. Valtonen toimii suomalaisten kehitysjärjestöjen kustantaman Maailman Kuvalehden päätoimittajana.

”Median antama kuva Kolumbiasta on kapea ja kielteinen. Jos uutisoidaan vuodesta toiseen siitä, miten jokin konflikti tai sen jälkeen rauhanrakennus etenee, ei välttämättä välity se, miten niiden kanssa maassa eletään.”

Kolumbiasta mediaan kirjoittaessaan Valtonen on pysähtynyt miettimään, vahvistaako itse stereotypioita. Hän on halunnut kirjoittaa etenkin siitä, miten eri tapahtumat vaikuttavat tavallisiin kansalaisiin yksilöinä. Maa on monelle tuttu huumeparoni Pablo Escobarin elämästä kertovasta Netflix-sarja Narcoksesta, mutta Valtonen arvioi sen ja muiden populaarikulttuurin tuotosten jäävän kauas tavallisten kolumbialaisten arjesta.

Vuonna 2002 Valtonen haastatteli wiwa-alkuperäiskansan hengellistä johtajaa Ramon Giliä, joka kertoi sodan vaikutuksista kotiseudullaan vuoristossa Sierra Nevada de Santa Martassa.

Kirjassaan Valtonen kertaa maan väkivaltaista historiaa pitkän sisällissodan – tai aseellisen konfliktin, joksi sitä Kolumbiassa nimitetään – värittämänä ja siihen kytkeytyvän huumekaupan synnyttämää ”narkokulttuuria”. Hän esittelee myös machismia ja sen vastaparia marianismia, joita Valtosen mukaan käsitellään usein pintapuolisesti.

”Machismi nähdään vain osoituksena siitä, että miehet ovat sikoja, eikä suhteena marianismiin. Ne ovat paljon laajempi naisia ja miehiä määrittelevä ilmiö”, Valtonen toteaa.

Harvempi tietää esimerkiksi machismin liittyvän katolisuudesta juontavaan käsitykseen siitä, että Maria-pyhimyksen tavoin naiset ovat miehiä moraalisesti parempia ja hengellisesti voimakkaampia.

Valtosen kirja kertoo henkilökohtaisten kokemusten ohella Kolumbiasta yhteiskuntana.

Miehelle huono käytös nähdään sen kautta luontaisena, kun taas naisten nähdään olevan tavallaan sen yläpuolella ja heillä olevan vahvuutta sietää sitä. Ismi näkyy arkisissa yksityiskohdissa, kuten siinä, että naisten alushousuja ei pestä muun pyykin seassa – naiset kun ovat sukupuolista puhtaampi.

Elämäni Kolumbia kertoo myös monista muutoksista, joita Valtonen on todistanut. Entinen kotikaupunki Bogotá on esimerkiksi muuttunut valtavasti: Pormestariksi on valittu lesbonainen, ja vähemmistöjen asemasta puhutaan aiempaa enemmän ja hyväksyvämmin.

Kolumbialaisen yhteiskunnan avaamisen ohella Valtonen perkaa kirjassaan omaa suhdettaan Kolumbiaan. Maahan, johon ihmisten lämpö ja mutkattomuus sekä hengästyttävän monimuotoinen luonto on vetänyt hänet yhä uudelleen.

Valtonen on kasvattanut kahta poikaansa osin Kolumbiassa ja ollut hetkittäin törmäyskurssilla macho-kulttuurin kanssa.

Valtoselle hänen toista kotimaataan määrittää ennen kaikkea suuri elossa olemisen ja läsnäolon voima, jonka hän uskoo olevan syy siihen, että maassa tapahtuu ihmeellisiä asioita ja kohtaamisia. Toimittajana Valtonen on päätynyt erikoisiin tilanteisiin, eikä osaa aina sanoa, miten ja mistä syystä jotkin haastattelut ovat onnistuneet.

”Puhuin tästä myös [Colombia in my arms -dokumentin tehneiden] Jussi Rastaan ja Jenni Kivistön kanssa, ja hekin jakavat kokemuksen. Kolumbiassa ei koskaan tiedä, mitä voi tapahtua. Ihmiset ovat turvallisuutensa, mutta myös elintapansa vuoksi valppaita ja vastaanottavaisia. Hetkessä todella ollaan läsnä.”

Perään Valtonen toteaa, että Suomen kaltaisesta monella tapaa kaukaisesta maasta tulleita toimittajia kohdellaan toki eri tavalla kuin vaikkapa amerikkalaisia tai joissain tapauksissa edes kolumbialaisia.

Kaikki ihmeelliset onnenkantamoisia eivät kuitenkaan selity silläkään. Valtonen esimerkiksi pääsi käymään Aracatacassa Gabriel García Márquezin pikkuveljen Jaimen kanssa, koska tämä oli Valtosen silloisen appiukon serkun puoliso.

Uudella vierailulla vuonna 2019 Aracatacan ”maagisen realismin turismin hostellin” omistaja kertoo Jaime García Márquezin majoittuneen vaimonsa kanssa samassa huoneessa juuri edellisenä yönä. Jälleen yksi taianomainen sattuma.

Anni Valtonen: Elämäni Kolumbia. Like. 190 s.

Aracatacassa on vielä jäljellä joitain rakennuksia 1920-luvulta. Tuolloin, yhdysvaltalaisen United Fruit Company rantauduttua alueelle, kylää hallitsi banaanikuume. Siitä kerrotaan myös García Márquezin Sadan vuoden yksinäisyydessä.