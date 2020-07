Seksuaalinen häirintä

Harvey Weinstein saapui paikan päälle oikeuden käsittelyyn helmikuussa New Yorkissa.

Osa naisista, jotka ovat haastaneet Harvey Weinsteinin ja tämän tuotantoyhtiön oikeuteen, ovat valmiita sopimaan Weinsteinin kanssa. Sopimisen hinta on 19 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Summa vastaa noin 17 miljoonaa euroa.

Sovittelu koskee kahta erillistä syytettä. Toinen syyte nostettiin Weinsteiniä, hänen veljeään sekä Weinsteinin yhtiötä vastaan vuonna 2018. Tuotantoyhtiön työntekijöitä syytetään siitä, etteivät he pystyneet estämään entisen elokuvatuottajan toimintaa. Toinen syyte on nostettu 2017 ja liittyy Weinsteinin harjoittamaan seksuaaliseen ahdisteluun.

Sopimuksen avulla on tarkoitus luoda rahasto Weinsteinin uhreille. Sovittelun avulla uhrit voisivat saada korvauksia 7 500–750 000 Yhdysvaltain dollarin verran tapauksista riippuen. Sopiminen vaatii vielä oikeuden hyväksynnän.

Rahaston perustaminen ja syytteiden sopiminen on herättänyt myös vastakkaisia reaktioita. Lakimiehet, jotka ajavat kuuden muun Weinsteinia seksuaalisesta häirinnästä syyttäneen naisen tapauksia, ovat kritisoineet sopimusta.

Näiden naisten lakimiehet Douglas Wigdor ja Kevin Mintzer sanovat, että he ovat täysin ällistyneitä sovittelusta. He pitävät ehdotusta epäreiluna ja kohtuuttomana ja sanovat vastustavansa sitä. Heidän mukaansa sovittelu avulla Weinsteinin ei tarvitsisi kantaa vastuuta teoistaan. Asiasta uutisoivat muun muassa NBC News, The Guardian ja Variety.

Maaliskuussa Weinstein tuomittiin 23 vuoden vankeuteen seksuaalirikoksista. Tuomio ei liity syytteisiin, joita ollaan sopimassa 19 miljoonalla Yhdysvaltain dollarilla. Yhteensä yli 80 naista on julkisesti syyttänyt Weinsteinia seksuaalisesta ahdistelusta. Viimeksi toukokuun lopussa uutisoitiin, että Weinsteinia vastaan on esitetty uusia syytöksiä.