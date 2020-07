Kuopio

Koomikko Teemu Vesterinen ja tapahtumatuottaja Juha Jylhäsalmi seisovat hiekkatien varressa ja purkavat autosta retkijakkaroita ja kylmälaukkuja. Ympärillä on ehtaa kuopiolaista metsää sekä hiljaisuus, josta ei pääse millään nauttimaan paikoillaan. Hyttyset saavat kädet heilumaan siihen malliin, että tuntuu kuin osallistuisi puskafarssin harjoituksiin.

Yleisöä alkaa saapua paikalle loppuunmyytyä esitystä varten. Ei sentään puskafarssiin, vaan kukin heistä on maksanut sata euroa lipusta, jolla saa lihapiirakan, pillimehun ja tunnin verran Teemu Vesterisen horinaa mättäällä. Kaikki kymmenen ihmistä.

Yleisölle jaettiin ennen esitystä lihapiirakat ja pillimehut.

Tavallaan tämä on myös farssi. Normaalisti näihin aikoihin Jylhäsalmi järjestäisi tuhansille ihmisille Kuopion keskustassa Komediafestivaalia, jossa Vesterinen myös varmasti esiintyisi. ”Otatteko lihapiirakat nyt vai keikan aikana”, Jylhäsalmi kysyy yleisöltä ennen kuin kaksikko johdattaa heidät syvemmälle metsään.

Keväällä hallitus rajasi julkiset kokoontumiset kymmeneen henkeen. Siitä Jylhäsalmi sai idean kymmenen hengen metsäkeikasta, julkaisi sen Facebookissa ja kysyi Vesteristä mukaan. Päivässä kolme esitystä tuli täyteen.

Nykyrajoituksilla yleisöä voisi olla enemmänkin, mutta konseptia ei ole muutettu. Vesterinen istahtaa risti-istuntaan siirtolohkareen juurelle. Yleisö on asettunut retkituoleillaan puolikaareen hänen ja kahden hyttyskarkottimen eteen. ”Tämä on kuin laboratorio, kun ei ole päässyt testaamaan mitään materiaalia. Olette maksaneet keskeneräisestä mössöstä”, Vesterinen aloittaa. Äänentoistoa ei tietenkään ole. Tunnelma on kuin metsäretkellä.

Teemu Vesterinen johdattaa yleisöä tutussa metsässä.

Yksi ensimmäisistä vitseistä koskee koiranulkoiluttajia. Vesterinen kertoo huomanneensa, kuinka ihmisillä on toisessa kädessä hihna ja toisessa puhelin. ”Onhan se ilmiselvää, että se puhelin ulkoiluttaa niitä molempia”, hän sanoo ja yleisö hihittelee. Vesterisellä itsellään ei ole älypuhelinta.

Vaikka koronapandemia on pakottanut Vesterisen esiintymään kuopiolaisessa metsässä, se symboloi kuvaavasti häntä ja hänen uraansa.

Vesterisen suomen kielen ja kotimaisen kirjallisuuden opinnot Jyväskylän yliopistossa menivät täysin metsään, kun stand up alkoi kiinnostaa. Jo lukiossa Vesterinen huomasi osaavansa tehdä hyviä parodioita opettajista, mutta 2000-luvun taitteessa hän kuuli, että stand up voi olla myös ammatti.

Esikuvat aikana ennen Youtubea olivat vähän mitä sattuu. Vesterinen osti jyväskyläläisen divarin kautta katalogista sitä mitä oli saatavilla, kuten Eddie Izzardin vhs-kasetteja. Vuonna 2001 Vesterinen perusti Jyväskylään Seisomapaikkaklubin, jossa esiintyi myös uraansa aloitteleva Ismo Leikola.

Yliopistoon ei tarvinnut palata, ja keikkoja alkoi olla runsaasti kotimaisen stand upin nousun myötä. Syksyllä 2014 Vesterinen oli mukana käsikirjoittamassa Noin viikon uutisten ensimmäistä kautta. Töitä oli jo liikaa, ja kuten Vesterinen itse kuvaa, ”tapahtui se klassinen”. Hän sai burnoutin.

Vesterinen muutti Helsingistä isänsä luokse kotipaikkakunta Saarijärvelle muutamaksi vuodeksi, kunnes löysi tiensä Kuopioon.

”Helsinki oli liian iso mulle, ja siellä ollaan niin vaativia. Jos siellä hengaa koko ajan koomikoiden kanssa, jotka puhuu kuinka kaiken pitäisi olla aina parempaa, niin ei siinä ilmapiirissä pysty hengittämään. Täällä Kuopiossa mulla on tavallinen elämä”, Vesterinen sanoo esityksen jälkeen, kun huidomme taas hyttysiä hiekkatien varressa.

Vesterinen sanoo kuormittuvansa hälystä. Siitä, että bussit ajavat ohi ja melua on kaikkialla.

”Olen vain tosi herkkä, ei siinä muuta.”

Vesterinen vaihtoi Helsingin melun Kuopioon, jossa on hänen mielestään toisia tukeva ilmapiiri.

Hän löysi illan esiintymispaikan maastopyöräillessään. Myös esityksessä yksi vitsi käsitteli maastopyöräilijöitä. Vesterinen pyrkii komiikassaan siihen, että hän olisi esiintyessään mahdollisimman paljon oma itsensä eikä olisi mitään erillistä koomikkopersoonaa. ”Ei se ole tietenkään täysin mahdollista, mutta mitä lähemmäs sitä pääsee, niin sitä vähemmän se esiintyminen kuluttaa energiaa.”

Kymmenelle ihmiselle esiintyminen sadan hengen klubin sijaan on Vesterisen mielestä kuin tekisi radiota. ”Ei ole mitään ylimääräistä pöhinää ja tunnelmaa, joka luodaan alkoholilla, pimeydellä ja väen kohinalla. Flow on vaikeampi saada päälle.”

Stand up on taidelajina hauras, koska se perustuu aktiiviseen yleisön ja esiintyjän väliseen dialogiin ja sen synnyttämään rytmiin. Tullessaan keikalle yleisö periaatteessa sitoutuu sanattomalla sopimuksella nauramiseen. Pienessä porukassa on iso merkitys, onko paikalla kahdeksan vai yksitoista ihmistä. Jos kolme nauraa, rytmi säilyy, Vesterinen analysoi.

Välikommentointi on yleensä stand up -keikoilla kiellettyä, mutta metsäkeikalla esityksen ja normaalin jutustelun raja oli niin häilyvä, että myös yleisö kommentoi. ”Naseva juttu voi tuoda show’hun paljon lisää. Se on kuitenkin aina myös riski.”

Tästä syystä Vesterisellä on hankala suhde esimerkiksi Tampereella esiintymiseen. ”Siellä on aina ongelmia niiden omahyväisten huutelevien äijien kanssa, jotka ei ole oikeasti nokkelia, vaikka luulevat olevansa.”

Huutelu on usein epäkunnioittavaa, ja stand upin arvostus on Vesteriselle arka asia. ”Kun aloitin, niin arvostusta ei ollut yhtään. Se meni ihon alle silloin, ja huomaan edelleenkin arkailevani sanoa, että teen stand upia. Pelkään kai sitä, että tulee jotain dissausta, vaikka se on vain vanhaa traumaa.”

Vesterinen vertaa stand upia suomiräppiin. Molempia pilkattiin aikanaan köyhäksi versioksi aidosta ja oikeasta amerikkalaisesta tyylistä. ”Mutta nyt meillä on suomiräppiä, jota ei voi imitoida, ja sama on komiikassa. Ja nyt on jo sukupolvi, jolle stand up on yhtä luontevaa kuin se, että ei ole lankapuhelimia.”

Metsäkeikalla Vesterinen teki huumoria esimerkiksi Martti Ahtisaaren koronavirustartunnasta. Keväällä tehtyjen striimikeikkojen myötä hän sanoo uskaltaneensa ottaa mukaan myös ”vähän tummempaa juttua”.

Tummissa sävyissä hän on tosin viihtynyt aiemminkin. Vesterinen on puhunut keikoilla omasta masennuksestaan ja noussut lavalle esimerkiksi kouluampumisen jälkeisenä iltana. Silloin oli yksi parhaimmista yleisöistä. ”Se on iso tunnelataus koko kansalle, kun jotain tuollaista tapahtuu, ja komediakeikalla se kanavoidaan nauruksi. Se tunne tuli todella ihmisistä ulos ja mun näkökulmastani se oli tosi hienoa.”

Vesterinen kaipaa stand upiin lisää rohkeutta.

Vesterinen toivoo, että kotimaisessa komiikassa ”tartuttaisiin enemmän härkää sarvista” koronan jälkeen. Hänen mielestään stand up mukautuu liikaa. ”Että ei turvattaisi vain omaa selustaa. Jenkeissä on hyvä termi tämä social commentary, sitä voisi olla enemmän. Nyt olisi mahdollisuus lopettaa paskan jauhaminen ja miettiä, miksi ollaan tässä kusessa. Mä oon yrittänyt olla se tyyppi, mutta huomaan olevani liian kiltti.”

Vaikeita aiheita komiikassa ovat Vesterisen mielestä esimerkiksi Twitterissä esiintyvät aiheet, kuten feminismi. ”Se ymmärretään niin monella tavalla. On ihan eri asia kertoa juttua feminismistä vaikkapa feministisessä komediaillassa Suvilahdessa kuin kuopiolaisella festivaalilla.”

Vesterinen kaipaisi komiikan kentälle ”jyrkilehtolamaista supervittuilijaa”, joka ottaa riskin siinä, että ihmiset loukkaantuvat. ”Miellyttämisestä kun pääsisi eroon, niin komiikasta voisi tulla räjäyttävämpää. Se on tosi vaikeaa lajissa, jossa pitää myös miellyttää saadakseen oikeuden puhua.”

Metsässä Vesterinen uskalsi kertoa myös juttua feminismistä ja naiskiintiöistä. Joskin yleisö, jolla on varaa hankkia sadan euron lippu, tuskin on kovin epätasa-arvoisessa asemassa.

Vesteriselle metsäkeikassa on kyse ennen kaikkea tukihankkeesta.

Saattaa tästä tosin tulla pysyvämpikin konsepti. ”Tämä on mulle ainakin todella hyvä. Ei tarvitse matkustaa mihinkään, vaan voi mennä pyörällä keikalle.”