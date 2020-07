Maryam (Mila Al Zahrani) on nuori lääkäri pienen paikkakunnan sairaalassa.

Draamakomedia

Maryam. Ohjaus Haifaa Al Mansour. Päärooleissa Mila Al Zahrani, Dae Al Hilali, Nora Al Awad, Khalid Abdulraheem. 104 min. K7. ★★★★

Elokuvan yksi tehtävä on avata ovia vieraisiin maailmoihin. Hollywoodin ylivallan varjossa se vain pääsee usein unohtumaan.

Haifaa Al Mansour on Saudi-Arabian ensimmäinen naispuolinen elokuvaohjaaja ja ylipäätään maan yksi harvoista elokuvantekijöistä, joten hänellä on avaimet käsissään. Hän tuo kotimaansa ihmisten arjen ja elämän vähän lähemmäksi.

Se on outo maailma, varsinkin suurten kaupunkien ulkopuolella kuten Maryam-elokuvassa. Naiset ja miehet liikkuvat erillään. Naisilla on niqabinsa, mutta niin on miehilläkin yhdenmukaiset kaapunsa ja huivinsa.

Naiset eivät pääse matkustamaan edes maan sisällä ilman mieheltä saatua matkustuslupaa. Auton rattiin heidät sentään nykyään jo kelpuutetaan.

Päähenkilö (Mila Al Zahrani) on nuori naimaton lääkäri pienen paikkakunnan sairaalassa, jonne ei kulje edes kunnollista tietä. Tilanne ottaa Maryamia pannuun päivä päivältä enemmän.

Komediallisten käänteiden jälkeen Maryam päätyy pyrkimään kotikaupunkinsa valtuustoon vain saadakseen tien kuntoon. Naisen asettuminen ehdokkaaksi on tietenkin ennenkuulumatonta, mutta Maryam ei peräänny, kun kerran pääsee vauhtiin.

Käytännön esteitä riittää, sillä nainen ei saisi edes puhua suoraan miehille. Naisille Maryam sen sijaan voi järjestää vaalitilaisuuden, mutta naisia on silti vaikea saada edes äänestämään.

Elokuva kertoo samalla Maryamin perheestä. Hän elää kahden siskonsa ja leskeksi jääneen isänsä kanssa. Isä (Khalid Abdulraheem) on muusikko, ja äiti oli häälaulaja. Muusikoihin suhtaudutaan ristiriitaisesti: musiikkia rakastetaan, mutta muusikoita ei välttämättä arvosteta, varsinkaan naisia. Tämä käy selväksi rivien välistä.

Tyttäristä on kuitenkin kasvanut rohkeita ja itsepäisiä. Toinen siskoista (Dae Al Hilali) on valokuvaaja.

Al Mansour havainnollistaa kuin huomaamatta yhteiskunnan absurdeja raja-aitoja miesten ja naisten, kodin ja julkisen tilan, juhlan ja karun arjen välillä. Musiikki ja varsinkin isän yhtyeen jumalainen soitto tuo elokuvaan vapauttavaa energiaa, jota voisi olla vähän enemmänkin.

Al Mansour on ohjaajana jo kokenut myös kotimaansa ulkopuolella, ja hän on ohjannut muun muassa elokuvan Frankenstein-kirjailija Mary Shelleystä. Esikoiselokuva Vihreä polkupyörä (2012) teki historiaa Saudi-Arabiassa: se oli ensimmäinen kokonaan siellä kuvattu pitkä elokuva ja tietenkin myös ensimmäinen naisen ohjaus.

Esikoiselokuvan ja Maryamin välissä maassa on jo tapahtunut myönteistä kehitystä, ja se toiveikkuus heijastuu elokuvasta. Hienosti kerrottu tarina saa toivomaan parasta Maryamillekin.