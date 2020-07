Kauhu

Brhams: The Boy II, ohjaus William Brent Bell. Pääosissa Katie Holmes, Owain Yeoman, Christopher Convery, Ralph Ineson. 86 min. K16. ★★

Nuket ovat pelottavia, etenkin vanhat nuket. Ja kauhuelokuvien tekijät tietävät tämän. Niinpä ”nukkekauhu” on saanutkin omia sarjojaan, kuten Chucky-, Child’s Play-, Annabelle-, ja nyt näköjään myös The Boy -elokuvat.

Ensimmäisessä William Brent Bellin ohjaamassa ja Stacey Menearin käsikirjoittamassa The Boyssa amerikkalainen lastenhoitaja otti vastaan työpaikan syrjäisessä englantilaisessa kartanossa.

Hän sai huomata, ettei tullutkaan hoitamaan lasta, vaan viktoriaanista poikanukkea, joka toimi korvikkeena kartanon omistaneen pariskunnan 20 vuotta aiemmin kuolleelle pojalle. Kaiken lisäksi nukke tuntui elävältä.

The Boy toimi jonkin matkaa tekijöiden leikitellessä sillä, kuvitteliko lastenhoitaja kaiken ja oliko nukella tosiaan oma pahantahtoinen elämä.

Brent Bell ja Menear ovat myös jatko-osan Brahms: The Boy II takana.

Nyt samaisen Heelshiren kartanon vierastaloon muuttaa kotinsa murrossa traumatisoitunut lontoolaisperhe. Eipä aikaakaan, kun perheen mykäksi säikähtänyt poika Jude (Christopher Convery) löytää metsään haudatun antiikkisen poikanuken.

Ja jos nuken antamia ohjeita ei noudatan tapahtuu kamalia, aivan kuten ensimmäisessäkin The Boy -elokuvassa.

Vanhemmilleen Jude kertoo nuken sanoneen nimekseen Brahms. Aluksi vanhemmat ja pojan terapeutti pitävät Brahmsia pojan toipumiselle hyödyllisenä, mutta mieli muuttuu pian.

Brahms: The Boy II -elokuvan pelottelukerroin on aivan asteikon miedoimmassa alapäässä, mutta elokuvan rauhallisessa tempossa ja kutkuttavassa tunnelmanluonnissa on sen verran kiinnostavuutta, ettei katsoja nyt suorastaan tylsisty.

Jos kohta ei liioin saa mitään, mitä ei olisi nähty lukemattomia kertoja.

Harvakseltaan elokuvia nykyään tekevä Katie Holmes ottaa tosissaan roolinsa perheen painajaisista kärsivänä äitinä ja hänen roolityönsä on parempi kuin kauhuelokuvien näyttelijäsuoritusten keskitaso.

Ja jotta sarja voisi jatkua, niin toki on selvää, ettei pahasta päästä ikinä.