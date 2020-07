Animaatio

Palomies Sami: Toimintatähti!

Fireman Sam: Set for Action! Ohjaus Gary Andrews ja Clint Butler. Suomenkielisinä ääninä Juha Varis, Markus Niemi, Sasu Moilanen. 62 min. S. ★★

Palomies Sami on näitä brittiläisen lastenanimaation ikiliikkujia. Sarjaa alettiin tehdä jo 1987, aluksi perinteisenä animaationa ja vuodesta 2005 tietokoneilla. Meillä Palomies Samia ovat esittäneet sekä Yle että mainoskanavat. Noin tunnin mittaisia elokuviakin on vuodesta 2009 tehty jo useita, joista viimeisin on tämä 2018 valmistunut.

Ylivertainen palomies Sami tekee tovereineen töitä Ponttipantin pikkukaupungissa, jossa elämänmeno on rauhallista – ellei nyt tempauksissaan alituiseen epäonnistuva Norman-poika aiheuta vaaratilanteita.

Niinpä kaupungille on aikamoinen mullistus, kun sinne saapuu filmiryhmä kuvaamaan toimintaelokuvaa – sankarinaan Sami! Samin urotyö palavan ja jarruttoman tankkiauton pelastamisessa kun on päätynyt kaupungin lasten toimesta nettiin, josta Hollywood-tuottaja Toni Isoleka on sen löytänyt.

Tonin mukana Ponttipanttiin matkaa myös uransa luisuvaiheessa oleva kiero ja kateellinen toimintatähti Timi Kroppa, joka ei sulata sivuosaansa Samin elokuvassa. Niinpä hän ryhtyy sabotoimaan kuvauksia – katastrofaalisin seurauksin.

Palomies Sami: Toimintatähti! sijoittuu toisaalta idylliseen, toisaalta täysin moderniin pikkukaupunkimiljööseen ja korostaa mukavasti Samin arkisuutta. Tavallinen kaveri haluaa vain tehdä työnsä, jossa nyt sattuu olemaan harvinaisen hyvä.

Tietokoneanimaatio on hieman liukuhihnamaisen oloista ja yksityiskohdissaan jäykkää. Selvästi sarjatuotantoon ei ole haluttu pistää teknisiä paukkuja, vaan on tyydytty tavanomaiseen tv-tasoon.

Elokuvassa kyllä räjähtelee ja paukkuu, mutta mitään erityisen pelottavaa siinä ei ole, joten S-luokitus vaikuttaa oikealta.