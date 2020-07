Suru, haikeus ja kiitollisuus. Helsinkiläinen Camilla Bäckman on viime päivinä joutunut ottamaan vastaan ikävän uutisen, joka on herättänyt monenlaisia tunteita. Maanantaina hänen työnantajansa, Cirque du Soleil, hakeutui yrityssaneeraukseen ja koko sirkuksen tulevaisuus on vaakalaudalla.

Korona keskeytti esitykset maaliskuussa, ja ennestään pahoin velkaantunut yhtiö ajautui talousvaikeuksiin. Se on joutunut irtisanomaan 3 500 työntekijää, joka on noin 95 prosenttia henkilöstöstä.

Cirque du Soleil on ollut Bäckmanin koti ja perhe viimeisen kolmen vuoden ajan. Hän on kiertänyt maailmaa Volta-esitysporukan kanssa vuoden 2017 alusta lähtien. Show on kuljettanut laulajana ja viulistina esityksessä loistaneen naisen eri puolille Pohjois-Amerikkaa.

Show’ta ehdittiin esittää yli tuhat kertaa noiden vuosien aikana, kunnes maaliskuussa lappu jouduttiin laittamaan luukulle.

Bäckmanilla on monia hyviä muistoja vuosistaan sirkuksen palveluksessa. Esiintyjäporukka on hitsautunut yhteen tiiviisti. Hän on kiitollinen ikimuistoisesta kokemuksesta ja tutustumisestaan ihmisiin, joista on tullut hänelle läheisiä.

”Voltalaisista on tullut todella läheisiä ystäviäni ja tiedän, että tulemme pitämään yhteyttä, vaikka tiemme yhdessä nyt päättyykin toistaiseksi. Maailma on lopulta pieni, ja nyt minulla on ystäviä ympäri maailmaa. ”

Bäckman julkaisi sirkuksen yrityssaneerauksesta kuultuaan kaihoisan Instagram-päivityksen, joka keräsi lämminhenkisiä kommentteja.

Muutaman vuoden takainen hyppy vieraaseen sirkusmaailmaan oli mullistava kokemus Bäckmanille.

”Sirkus on uskomaton taidemuoto, mistä en ennalta tiennyt mitään. Mutta silti tuntuu, että sain hyödyntää kaikkea sitä mitä olin aiemmin elämässäni musiikillisesti tehnyt.”

Improvisointi on lähellä Bäckmanin sydäntä. Hän kertoo, että juuri hetkessä syntyvien ideoiden toteuttaminen on tuonut uskomattomimpia kokemuksia show’ssa. Kävellessään yleisön keskellä ja improvisoidessaan Bäckman kokee hengittävänsä yleisön kanssa samaan tahtiin.

Lisäksi eri musiikkityylit ovat aina kiehtoneet naista. Esityksessä hän sai nauttia hyvin erityyppisistä musiikkinumeroista.

Volta-esityksen teemana oli itsensä etsiminen ja hyväksyminen.

Monia suomalaisesiintyjiä ei maailman tunnetuimmassa sirkuksessa ole ennen Bäckmania nähty. Hän oli ensimmäinen suomalainen laulaja, joka on palkattu Cirque du Soleilin solistiksi. Häntä ennen sirkuksen kiertueilla ovat esiintyneet muun muassa ilma-akrobaatti Pauliina Räsänen ja telinevoimistaja Olli Torkkel. Matias Yläkotola on työskennellyt useissa sirkuksen tuotannoissa ja varmistanut, että ilman halki lentelevien akrobaattien taiteilu on turvallista.

Cirque du Soleilin juuret ovat Kanadassa, Quebecin kaupungin kupeessa. Se lähti liikkeelle 20-henkisestä katutaiteilijaryhmästä vuonna 1984. Vuosien saatossa toiminta laajeni massiivisesti, ja ”auringon sirkuksen” nimeä kantavasta yhtiöstä tuli maailman suurin nykysirkuksen tuottaja. Ennen poikkeuksellista kevättä sillä oli yli 40 pysyvää ja kiertävää esitystä ympäri maailman.

Vaikka yhtiön tilanne näyttää pahalta, toivoa on vielä hitusen jäljellä. Yhtiö on tehnyt alustavan rahoitussopimuksen, jonka avulla se pyrkii sinnittelemään. Viime kädessä velkojilla on kuitenkin sananvaltaa siitä, pystytäänkö sirkuksen toimintaa jatkamaan. Velkojat eivät ole olleet vakuuttuneita alustavasta rahoitussopimuksesta. Parempia tarjouksia on aikaa odotella vielä noin viikon verran.

Sirkuksen ikävistä uutisesta huolimatta Camilla Bäckman on toiveikkailla mielin. Vaikka hän jääkin kaipaamaan Cirque du Soleilia ja 2 500-henkiselle yleisölle esiintymistä, solisti toivoo ja uskoo sirkuksen nousevan vielä loistoonsa tavalla tai toisella.

”Tekijöitä ja yleisöä riittää, kun maailma on taas siihen valmis.”

Nyt viulisti-laulajalla on luvassa hengähdystauko intensiivisen kiertue-elämän jälkeen. Bäckman aikoo nauttia Suomen kesästä sekä keskittyä viettämään aikaa perheensä ja ystäviensä kanssa.

Pelkkää lomailua ei kuitenkaan ole luvassa, sillä musiikkiprojektit jatkuvat. Bäckman on viime vuoden aikana ehtinyt nauhoittamaan säveltämiään kappaleitaan Nashvillessä, Tennesseessä tuottajiensa kanssa. Lähitulevaisuuteen kuuluu siis rentoutumisen lisäksi levyn viimeistelyä ennen sen julkaisemista.