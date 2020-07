Interaktiivinen ja yhteisöllinen taideteos antaa äänen lasten ympäristöahdistukselle. Olafur Eliassonin luomassa teoksessa kuka tahansa voi lähettää painavan sanansa Earth Speakr -mobiilisovelluksessa, josta ne päätyvät verkkosivulle kaikkien nähtäväksi.

Sovelluksessa esineet herätetään eloon ja niille luodaan kasvot lisätyn todellisuuden avulla. Kasvot heijastelevät viestin lähettäjän ilmeitä. Oman kengän voi laittaa puhumaan esimerkiksi ympäristöystävällisestä muodista tai kadulta löytyvä muoviroska voi kivahtaa, ettei se halua päätyä kalan vatsaan.

Eliassonin mukaan yhteisöllinen taideteos antaa lapsille konkreettisen tavan käyttää ääntään planeetan hyväksi. Teokseen voi luoda videoita seuraavan kuuden kuukauden aikana. Kokonaisuus muodostuu pikkutaiteilijoiden näköiseksi. Eliasson huomauttaa, että sitä kautta voi jakaa huoliaan ja murheitaan ympäristöasioissa mutta myös toiveitaan siitä, miltä planeetta näyttää tulevaisuudessa.

”Tulevan kuuden kuukauden aikana syntyvän taideteoksen lopputulos riippuu taiteilijoiden luovuudesta ja mielikuvituksesta, sillä se rakentuu lasten omista ajatuksista ja visioista, huolista ja toiveista. Heidän näkemyksensä voivat olla leikkisiä ja hassuttelevia, vakavia tai jopa runollisia.”

Tanskalais-islantilaisen taiteilijan hankkeeseen voivat osallistua ihmiset eri puolelta Eurooppaa. Sovellus ja verkkosivu toimivat 24 eri kielellä. Teoksen ideana on kannustaa lapsia ottamaan kantaa planeetan tilanteeseen. Lisäksi tarkoituksena on rohkaista eurooppalaisia ehkäisemään ilmastonmuutosta.

”Elämä maapallolla on ihmisten, eläinten, kasvien ja erilaisten ekosysteemien yhteiseloa. Tämä rinnakkaiselo on otettava huomioon, ja sitä tulee vaalia oikeanlaisilla teoilla. Ilmastokeskusteluissa on äärimmäisen tärkeää ottaa huomioon seuraavan sukupolven äänet, joiden tulevaisuutta parhaillaan muovaamme”, Eliasson sanoo.

Teos on luotu Saksan alkaneen Euroopan Unionin neuvoston puheenjohtajuuskauden kunniaksi. Teoksen rahoituksesta vastaakin Saksan ulkoministeriö ja Goethe-instituutti, jonka tarkoituksena on herättää kiinnostusta saksan kieleen ja sen opiskeluun.

Yhteisöllisen teoksen poliittiset viestit eivät jää pelkästään bittiavaruuteen. Earth Speakr -verkkosivuille julkaistuja videoita heijastetaan Saksassa rakennusten seiniin. Viestit tulevat näkyville muun muassa Euroopan parlamentin rakennusten seinille Brysselissä ja Strasbourgissa sekä Berliinissä sijaitsevan Saksan ulkoministeriön Lichthof-rakennuksen seinälle.